مشكلات الأحزمة والكاميرات تجبر «تسلا» على سحب 271 سيارة

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت تسلا في استدعاء 271 سيارة من الموديل «S»و«X» في الصين بسبب مشكلات تتعلق بأحزمة مقاعد السيارة وتركيب الكاميرا.

يؤثر الاستدعاء على 234 سيارة طراز«S»و«X» تم إنتاجها بين 5 فبراير و16 مايو 2023.

أثناء إنتاج المركبات أو خدمة ما بعد البيع، جرى تفكيك أحزمة مقاعد الصف الأول وأجهزة الشد، وأثناء إعادة التثبيت، جرى تفكيك الأجزاء وربما لم يجرِ توصيلها بشكل صحيح بمثبتات المشدات وفقًا للمواصفات.

عيب صناعة يجبر «تسلا» على سحب سيارتها

لاحظت إدارة الدولة الصينية لتنظيم السوق «SAMR» أنه في حالة وقوع حادث، فإن أحزمة المقاعد من الطراز «S»و«X» قد لا تعمل بشكل صحيح وهذا، بالطبع يخلق مخاطر تتعلق بالسلامة.

لمعالجة المشكلة، ستفحص تسلا أحزمة مقاعد الصف الأول للمركبات المتضررة ونقاط تثبيت الشدادات دون أي تكلفة على المالك.



إذا جرى العثور على أي توصيلات غير متوافقة مع مواصفات التصميم، فسيجري إعادة تثبيتها وفقًا للمواصفات الصحيحة.

وإذا لزم الأمر، سيجري استبدال مجموعة حزام الأمان بالكامل.

و يشمل الاستدعاء أيضًا 37 نسخة من «S»و«X» تم تصنيعهما بين 17 يناير و11 يوليو 2023.