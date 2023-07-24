9 نصائح لحماية سيارتك من السرقة

القاهرة - بوابة الوسط

أصبح اللصوص أكثر ذكاءً، باستخدام المفاتيح الذكية لسرقة السيارات وتبديل أرقام تعريف السيارة لتجنب الكشف. لذا، كيف تحمي نفسك من الوقوع ضحية لسرقة السيارة؟ كن يقظًا بشأن تأمين سيارتك واتخذ التدابير الوقائية للحفاظ على سيارتك آمنة. إليك أشياء يمكنك القيام بها للمساعدة في حماية سيارتك من السرقة.

نصائح لمنع سرقة السيارات.

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قفل الأبواب الخاصة بك

- إن إبقاء الأبواب مقفلة هو الخطوة الأولى لردع السارق. من الجيد التعود على فحص أبواب سيارتك.

أخرج مفاتيحك من السيارة

- لا تترك مفاتيحك في مكان التشغيل، كما يقول المكتب الوطني لجرائم التأمين. إذا كان مفتاحك في السيارة، فيمكن للسارق ببساطة كسر النافذة والقيادة. كما يجري التحذير أيضًا من ترك سيارتك تعمل، حتى لو كنت تذهب إلى متجر لمهمة سريعة. قد تكون السيارة قيد التشغيل علامة سهلة للسارق، خاصةً إذا كانت غير مراقبة أو غير مقفلة.

لا تترك مفتاحًا احتياطيًا بالقرب من مركبتك

- توصي الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة بأخذ مفاتيحك معك عند مغادرة سيارتك. يحتفظ بعض الأشخاص بمفتاح احتياطي تحت السيارة أو في صندوق القفازات، فقط في حالة قفلهم، لكن اللصوص يعرفون مكان البحث عن مفتاح إضافي، بينما يُعد منعك من الوصول إلى سيارتك أمرًا مؤلمًا، فكر في المتاعب المحتملة لسرقة سيارتك.

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أغلق النوافذ

- حافظ على النوافذ مغلقة تمامًا، يمكن أن يصل اللص ببساطة إلى سيارتك من خلال نافذة مفتوحة حيث يأخذ ما يمكنه الوصول إليه أو يفتح الباب للوصول الكامل إلى سيارتك وكل شيء بداخلها.

اركن في مناطق مضاءة جيدًا

- تجنب الوقوف في الأماكن ذات الإضاءة الخافتة أو الأماكن التي لا يراها المارة على الفور. حيث نوصي بالوقوف تحت الضوء وفي منطقة يسودها التهريب، ذلك قد يساعد في ردع اللصوص إذا علموا أنه يمكن رؤيتهم بسهولة.

الإنذار

- قم بتركيب نظام إنذار مسموع وجهاز ضد السرقة

نوصي بتثبيت نظام إنذار مسموع، إذا لم تكن سيارتك مزودة به، واستخدام جهازًا مرئياً مضادًا للسرقة. جرى تصميم الإنذار الصوتي لإصدار ضوضاء عالية، غالبًا بوق السيارة، إذا حاول شخص ما الدخول إلى السيارة أثناء تشغيل الإنذار. إن الاهتمام غير المرغوب فيه الذي تجذبه الضوضاء قد يطارد لصًا محتملاً. هناك مجموعة متنوعة جدًا من أجهزة إنذار السيارة المتاحة، ولكن ضع في اعتبارك أنك قد تحتاج إلى تثبيت ميكانيكي أو فني إنذار لك خاصة إذا كان التثبيت يتطلب العمل مع نظام الأسلاك في السيارة.



- قد تكون الأجهزة المرئية، مثل قفل عجلة القيادة أو نقش النوافذ أو ضوء وامض نظام الإنذار كافية أيضًا لردع سارق السيارة. إذا لم يكونوا متأكدين من قدرتهم على الإفلات بالسيارة بهدوء أو يخشون أن يجري القبض عليهم، فإنهم قد يتجنبون سيارتك تمامًا.

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تثبيت نظام منع تشغيل السيارة

- يمكن للصوص تجاوز التشغيل الخاص بك عن طريق الأسلاك الساخنة لسيارتك، ولكن يمكنك المساعدة في منع ذلك باستخدام نظام منع تشغيل السيارة، قد تتضمن أنظمة منع التشغيل مفاتيح ذكية ومفاتيح إيقاف التشغيل ومصادقة الإشعال اللاسلكي. سيقومون بتعطيل السيارة بشكل أساسي حتى لا يتمكن اللص من الهروب بها.