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7 خطوات للحفاظ على بطارية السيارة صيفا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 يوليو 2023, 09:54 صباحا
7 خطوات للحفاظ على بطارية السيارة صيفا
بعض النصائح حول كيفية حماية بطارية سيارتك من حرارة الصيف (الإنترنت)
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يمكن أن تؤدي حرارة الصيف إلى إتلاف بطارية سيارتك، حيث يمكن أن تتسبب درجات الحرارة المرتفعة في تبخر سائل البطارية وتآكل الأطراف وتقليل قدرة البطارية وعمرها.
نصائح عند شراء قطع غيار أصلية للسيارة
فيما يلي بعض النصائح حول كيفية حماية بطارية سيارتك من حرارة الصيف:
- أوقف سيارتك في مكان مظلل أو بارد كلما أمكن ذلك، أو استخدم حاجبا للشمس على الزجاج الأمامي لتقليل الحرارة داخل السيارة.
- افحص مستوى سائل البطارية بانتظام وقم بتغطيتها بالماء المقطر إذا كان منخفضا. تجنب ملء البطارية بشكل زائد.
- قم بتنظيف أطراف البطارية والكابلات بقطعة قماش مبللة أو محلول صودا الخبز لإزالة أي أوساخ أو شحوم أو تآكل. ضع بعض الفازلين على الأطراف لمنع المزيد من التآكل.
- افحص البطارية بحثا عن أي علامات تلف، مثل الشقوق أو الانتفاخات أو التسريبات أو البقع. إذا لاحظت أيا من هذه الأشياء، فاستبدل بطاريتك في أسرع وقت ممكن.
- اختبر بطاريتك مرة واحدة على الأقل في السنة، خاصة قبل موسم الصيف وبعده. يمكن أن يقيس اختبار البطارية الجهد والسعة وتحديد ما إذا كانت بحاجة إلى الاستبدال أو إعادة الشحن.
- باتباع هذه الخطوات، يمكنك إطالة عمر بطارية سيارتك ومنع أي أعطال غير متوقعة بسبب حرارة الصيف.
- تذكر دائما التعامل مع بطاريتك بعناية وارتداء قفازات ونظارات واقية عند العمل بها.
هذا المحتوى من تيربو العرب
 

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