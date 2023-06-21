3 خطوات لاستخدام مكيف السيارة بوقود أقل

القاهرة - بوابة الوسط

من المعروف أن مكيفات الهواء تستهلك كثيرا من الوقود، وهو أمر لا يرغب فيه كثير من السائقين خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود لكن في الوقت نفسه أصبح من الصعب القيادة دون تكيف في ظل درجات الحرارة المرتفعة والقاسية.

حيث يساعد مكيف السيارة السائقين على ضبط درجة الحرارة وفقا لدرجة الحرارة الخارجية. ومع ذلك، إذا استخدمت مكيف الهواء بشكل غير صحيح، فسوف يستهلك المزيد من الوقود وقد يؤثر على صحتك.

لذلك نقدم إليك بعض النصائح التي يمكنك تطبيقها عند استخدام المكيف بشكل فعال في سيارتك مما يمنحك درجة الحرارة المناسبة داخل السيارة ويوفر لك في استهلاك الوقود في الوقت نفسه.

إيقاف تشغيل التكييف لفتح النوافذ أثناء قيادة السيارة

- يعتقد الكثير من السائقين أنه عند القيادة بسرعة عالية، خاصة على الطريق السريع، فإن إيقاف تشغيل مكيف الهواء وفتح نوافذ السيارة سيوفر الوقود والحقيقة عكس ذلك تماما أجرت جمعية مهندسي السيارات (SAE) الاختبار استخدموا سيارتين مختلفتين، سيارة دفع رباعي وسيارة سيدان بنفس محرك V8 سعة 4.6 لتر، يسافرون في الطقس الحار في مضمار اختبار جنرال موتورز وفي الصحراء وفاجأت نتائج التجربة الكثير من الناس، وخلصت SAE إلى أن السيارات ستستهلك وقودا أقل عند تشغيل مكيف الهواء وإغلاق النوافذ.

- والسبب هو أنه عندما تسير السيارة بسرعة عالية، تكون مقاومة الرياح كبيرة جدا، وسيؤدي خفض زجاج النافذة إلى زيادة مقاومة الرياح الأمر الذي يجعل محرك السيارة يحتاج مزيد القوة للتغلب على مقاومة الرياح هذه وبالطبع تستهلك السيارة مزيد الوقود.

استخدام أوضاع تكييف الهواء بمرونة

- عادة، مكيف السيارة لديه وضعين للحصول على الهواء الداخلي والحصول على الهواء الخارجي وفقا للخبراء، يجب عليك اختيار الوضع الخارجي للحصول على الهواء الخارجي عند دخولك السيارة، ونقل السيارة إلى منطقة الهواء النقي، والرحلات الطويلة لضمان كمية الأكسجين.

- يجب اختيار الوضع الثاني للحصول على الرياح أثناء تحريك المناطق المليئة بالغبار، أو القيادة تحت المطر أو الطقس الرطب.

تشغيل وإيقاف تشغيل مكيف الهواء بشكل صحيح

- تدور الكثير من الخلافات حول هذه القضية وفقا للخبراء، يجب على مالكي السيارات الاستمرار في إيقاف تشغيل مكيف الهواء ويحد تشغيل مروحة السيارة قبل خمس دقائق من إيقاف تشغيل المحرك من استخدام الكثير من الطاقة من البطارية مما يساعد على توفير الوقود وتجنب الرائحة الكريهة.

- إلى جانب ذلك، يعتقد بعض السائقين أنه إذا قمت بتشغيل مكيف الهواء قبل بدء تشغيل السيارة، فسيؤثر ذلك على محرك السيارة لكن وفقا لبعض الدراسات فإن تشغيل المكيف قبل بدء تشغيل المحرك لا يؤثر على محرك السيارة.

- حاليا، جرى تجهيز جميع المركبات بوحدة تحكم إلكترونية قادرة على ضبط النظام تلقائيا بأفضل طريقة عند بدء تشغيل السيارة، سيجرى فصل الأنظمة الأخرى تلقائيا للتركيز على المحرك.

- ومع ذلك، فإن تشغيل مكيف الهواء قبل بدء تشغيل المحرك سيضغط على البطارية، مما يؤثر على عمر بطارية السيارة لذلك عندما تدخل السيارة، إذا كانت السيارة شديدة السخونة حقا، يجب عليك تشغيل المروحة (لا تقم بتشغيل مكيف الهواء). ثم اخفض جميع النوافذ لمدة 2-3 دقائق لخلق دوران للهواء داخل السيارة.



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