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«تسلا» تستدعي أكثر من 362 ألفا من سياراتها

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 فبراير 2023, 02:26 مساء
«تسلا» تستدعي أكثر من 362 ألفا من سياراتها
«تسلا» تستدعي أكثر من 362 ألفا من سياراتها (الإنترنت)
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أعلنت شركة «تسلا» الأميركية نيتها «استدعاء» أكثر من 362 ألف سيارة كانت قد طرحتها في الأسواق، بسبب مشكلة في أنظمة القيادة الذاتية بتلك المركبات.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الإدارة الوطنية الأميركية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA)، فإن «(تسلا) تنوي استدعاء 362758 سيارة من سياراتها الكهربائية التي كانت قد طرحتها في الولايات المتحدة لتقوم بصيانة برمجياتها، وذلك بسبب مشكلة في نسخة بيتا من نظام Full Self-Driving (FSD) الموجود في تلك المركبات»، وفق «روسيا اليوم».

وتشير المعلومات المتوفرة إلى «أن المشكلة في نظام القيادة المذكور هي في أنه قد يتسبب بوقوع الحوادث، كما أن السيارات في ظله قد تتصرف بشكل غير متوقع في بعض المواقف، مثل عبور تقاطع طرق عندما تضيء إشارات المرور باللون الأصفر، أو الوقوف عند إشارة مرور لفترة طويلة».

ومن المفترض أن تستدعي «تسلا» للصيانة العديد من سياراتها التي طرحتها ما بين العامين 2016 و2023، منها سيارات «Tesla Model» و«Model X»، إضافة إلى سيارات «Model 3» التي طرحتها ما بين 2017 و2023، ومركبات «Model Y» التي طرحت ما بين العامين 2020 و2023.

وأشارت جريدة «The Verge» إلى «أن (تسلا) لن تستعيد هذه السيارات فعليا من مالكيها، بل ستقوم بتعديل برمجياتها وتعيدها إلى أصحابها».

ومن جانبه علق إيلون ماسك، مؤسس «تسلا» على بيان (NHTSA) بأن «كلمة استدعاء السيارات كلمة عفا عليها الزمن عندما يتعلق الأمر بتحديث برامج تلك المركبات».

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