انطلاق مهرجان بغداد السينمائي الدولي الأول

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت، مساء أمس السبت، فعاليات مهرجان بغداد السينمائي الدولي الأول، والذي تحمل دورته هذا العام اسم المخرج السينمائي العراقي محمد شكري جميل.

وشهد حفل الافتتاح منح «جائزة إنجاز العمر» للمخرج محمد شكري، بالإضافة الى تكريم خاص للفنانين العراقيين قاسم الملاك، وسامي قفطان، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

كما قدمت خلال حفل الافتتاح أغنية «زهرة المدائن» للمطربة فيروز والتي قامت بغنائها المطربة العراقية سارة محمد، وهي ترتدي الشال الفلسطيني تضامنا مع الشعب الفسطيني، كما أحيت المطربة العراقية خيال الحفل بأغنية من التراث البصري.

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ويأتي المهرجان الأول للسينما بتنظيم نقابة الفنانين، وإشراف وزارة الثقافة والسياحة والآثار وبالتعاون مع دائرة السينما والمسرح، ويستمر لمدة خمسة أيام.

وافتتح عروض المهرجان الفيلم السوداني «وداعا جوليا» للمخرج محمد كردفاني، وبطولة إيمان يوسف وسيران رياك ونزار جمعة.

البدراني: السينما تأريخ وعلم وفن وذوق وجمال

وقال أحمد فكاك البدراني وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي في كلمته الافتتاحية إن «كثيرا من الأحداث كانت لتغيب وتنسى وتذهب أدراج الرياح لولا حضور السينما، فالسينما تأريخ وعلم وفن وذوق وجمال. ولهذا، تتسابق كبريات المدن وأرقى المدن لإقامة هذه المهرجانات وهذه المسابقات».

وأعرب عن سعادته الغامرة بتنظيم هذا الحدث الفني بمشاركة عربية واسعة ومميزة، وقال إن «بغداد الآن تحتضن هذا المهرجان الكبير بحضور قامات السينما وأيقونات الجمال».

وسيجري خلال المهرجان الذي يستمر حتى 14 فبراير، وتنظمه نقابة الفنانين العراقيين بالتعاون مع دائرة السينما والمسرح، عرض 11 فيلما روائيا طويلا و16 فيلما روائيا قصيرا و10 أفلام وثائقية و11 فيلما للرسوم المتحركة من نحو 14 دولة إضافة إلى 10 أفلام عراقية منتجة حديثا ضمن قسم «فضاءات سينمائية جديدة».

وبحسب المنظمين يهدف المهرجان إشاعة وتعزيز وإثراء الثقافة السينمائية، من خلال تشجيع الجمهور على المشاركة والتفاعل، ودعم صناع الأفلام، وتطوير وتفعيل الصناعة السينمائية في العراق والبلاد العربية.

ويشمل المهرجان أربع مسابقات وفق ما أعلن نقيب الفنانين العراقيين مدير عام السينما والمسرح جبار جودي، وهي الأفلام الروائية الطويلة والروائية القصيرة والوثائقية وأفلام الرسوم المتحركة وأفلام فضاءات سينمائية عراقية جديدة.

تعرف على لجان التحكيم

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة الفنان السوري نجدت أنزور، وعضوية فاطمة الربيعي وحامد المالكي ومحمد الدراجي من العراق ومحمد المنصور من الكويت، فيما سيرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية القصيرة صلاح كرم وعضوية مقداد عبد الرضا من العراق ومنال سلامة من مصر.

وسيرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية ماهر مجيد وعضوية باسم قهار وفارس طعمة التميمي من العراق، أما لجنة تحكيم مسابقة أفلام التحريك (الرسوم المتحركة) فسيرأسها ناصر حسن، وتضم في عضويتها زياد تركي من العراق ومحمد أبو غزالة من مصر.

ويشهد المهرجان مشاركة عدد من نجوم وصناع السينما العربية والعراقية، والنقاد والإعلاميين المعنيين بالسينما، كما يجري على هامشه تنظيم ندوة «سبل تعزيز الإنتاج السينمائي العربي المشترك» بمشاركة عدد من صناع ومنتجي السينما العربية.