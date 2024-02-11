  • Alwasat News
Atwasat

انطلاق مهرجان بغداد السينمائي الدولي الأول

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 فبراير 2024, 11:51 صباحا
انطلاق مهرجان بغداد السينمائي الدولي الأول
شعار مهرجان بغداد السينمائي الدولي الأول. (موفع المهرجان)
WTV_Frequency

انطلقت، مساء أمس السبت، فعاليات مهرجان بغداد السينمائي الدولي الأول، والذي تحمل دورته هذا العام اسم المخرج السينمائي العراقي محمد شكري جميل.

وشهد حفل الافتتاح منح «جائزة إنجاز العمر» للمخرج محمد شكري، بالإضافة الى تكريم خاص للفنانين العراقيين قاسم الملاك، وسامي قفطان، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

كما قدمت خلال حفل الافتتاح أغنية «زهرة المدائن» للمطربة فيروز والتي قامت بغنائها المطربة العراقية سارة محمد، وهي ترتدي الشال الفلسطيني تضامنا مع الشعب الفسطيني، كما أحيت المطربة العراقية خيال الحفل بأغنية من التراث البصري.

مهرجان الجونة السينمائي يختتم فعالياته بالـ«وفاء»
عن الحب والحصار والصمود.. أفلام فلسطينية في مهرجان الجونة
عرض أول لـ«رجل الخشب» في موطنه بغداد

ويأتي المهرجان الأول للسينما بتنظيم نقابة الفنانين، وإشراف وزارة الثقافة والسياحة والآثار وبالتعاون مع دائرة السينما والمسرح، ويستمر لمدة خمسة أيام.

وافتتح عروض المهرجان الفيلم السوداني «وداعا جوليا» للمخرج محمد كردفاني، وبطولة إيمان يوسف وسيران رياك ونزار جمعة.

البدراني: السينما تأريخ وعلم وفن وذوق وجمال
وقال أحمد فكاك البدراني وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي في كلمته الافتتاحية إن «كثيرا من الأحداث كانت لتغيب وتنسى وتذهب أدراج الرياح لولا حضور السينما، فالسينما تأريخ وعلم وفن وذوق وجمال. ولهذا، تتسابق كبريات المدن وأرقى المدن لإقامة هذه المهرجانات وهذه المسابقات».

وأعرب عن سعادته الغامرة بتنظيم هذا الحدث الفني بمشاركة عربية واسعة ومميزة، وقال إن «بغداد الآن تحتضن هذا المهرجان الكبير بحضور قامات السينما وأيقونات الجمال».

وسيجري خلال المهرجان الذي يستمر حتى 14 فبراير، وتنظمه نقابة الفنانين العراقيين بالتعاون مع دائرة السينما والمسرح، عرض 11 فيلما روائيا طويلا و16 فيلما روائيا قصيرا و10 أفلام وثائقية و11 فيلما للرسوم المتحركة من نحو 14 دولة إضافة إلى 10 أفلام عراقية منتجة حديثا ضمن قسم «فضاءات سينمائية جديدة».

وبحسب المنظمين يهدف المهرجان إشاعة وتعزيز وإثراء الثقافة السينمائية، من خلال تشجيع الجمهور على المشاركة والتفاعل، ودعم صناع الأفلام، وتطوير وتفعيل الصناعة السينمائية في العراق والبلاد العربية.

ويشمل المهرجان أربع مسابقات وفق ما أعلن نقيب الفنانين العراقيين مدير عام السينما والمسرح جبار جودي، وهي الأفلام الروائية الطويلة والروائية القصيرة والوثائقية وأفلام الرسوم المتحركة وأفلام فضاءات سينمائية عراقية جديدة.

تعرف على لجان التحكيم
ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة الفنان السوري نجدت أنزور، وعضوية فاطمة الربيعي وحامد المالكي ومحمد الدراجي من العراق ومحمد المنصور من الكويت، فيما سيرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية القصيرة صلاح كرم وعضوية مقداد عبد الرضا من العراق ومنال سلامة من مصر.

وسيرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية ماهر مجيد وعضوية باسم قهار وفارس طعمة التميمي من العراق، أما لجنة تحكيم مسابقة أفلام التحريك (الرسوم المتحركة) فسيرأسها ناصر حسن، وتضم في عضويتها زياد تركي من العراق ومحمد أبو غزالة من مصر.

ويشهد المهرجان مشاركة عدد من نجوم وصناع السينما العربية والعراقية، والنقاد والإعلاميين المعنيين بالسينما، كما يجري على هامشه تنظيم ندوة «سبل تعزيز الإنتاج السينمائي العربي المشترك» بمشاركة عدد من صناع ومنتجي السينما العربية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - عودة أزمة السيولة في ليبيا

كاريكاتير خيري - عودة أزمة السيولة في ليبيا
«أسطول الحرية الدولي» يقرر كسر الحصار عن غزة وإيصال المساعدات بحرًا

«أسطول الحرية الدولي» يقرر كسر الحصار عن غزة وإيصال المساعدات بحرًا
شاهد.. حارس مرمى يسجل هدفًا من مسافة بعيدة دون أن يدري

شاهد.. حارس مرمى يسجل هدفًا من مسافة بعيدة دون أن يدري
أرقام تاريخية تزين عودة بيلينغهام للتهديف مع ريال مدريد

أرقام تاريخية تزين عودة بيلينغهام للتهديف مع ريال مدريد
ريال مدريد يقسو على جيرونا ويحسم الصراع معه على صدارة «الليغا»

ريال مدريد يقسو على جيرونا ويحسم الصراع معه على صدارة «الليغا»
محمد بكرة يفوز بالميدالية الذهبية في بطولة تونس للتجديف

محمد بكرة يفوز بالميدالية الذهبية في بطولة تونس للتجديف
مأساة دارفور.. معارك الجيش السوداني و«الدعم السريع» تعيد ذكريات مريرة

مأساة دارفور.. معارك الجيش السوداني و«الدعم السريع» تعيد ذكريات مريرة
الاتحاد المصراتي يفوز على أبوسليم في «دورينا»

الاتحاد المصراتي يفوز على أبوسليم في «دورينا»
«الأورومتوسطي»: إسرائيل قتلت 1864 فلسطينيًّا من بينهم 690 طفلة منذ قرار «محكمة العدل»

«الأورومتوسطي»: إسرائيل قتلت 1864 فلسطينيًّا من بينهم 690 طفلة منذ قرار «محكمة ...
رئيسة مجموعة الأزمات الدولية تحذر من «سوء تقدير كبير» في الشرق الأوسط

رئيسة مجموعة الأزمات الدولية تحذر من «سوء تقدير كبير» في الشرق الأوسط
«مطعم الحب».. مبادرة لتوفير الطعام لمشردي تونس في ظل الأزمة الاقتصادية

«مطعم الحب».. مبادرة لتوفير الطعام لمشردي تونس في ظل الأزمة الاقتصادية
شاهد.. اعتداء على حكم مباراة النصر والأخضر مصطفى الدرسي

شاهد.. اعتداء على حكم مباراة النصر والأخضر مصطفى الدرسي
محققة أممية: «إسرائيل» تنتهك أوامر «العدل الدولية» بشأن حماية المدنيين في غزة

محققة أممية: «إسرائيل» تنتهك أوامر «العدل الدولية» بشأن حماية المدنيين في غزة
كاريكاتير حليم - ماراثون الأزمات!

كاريكاتير حليم - ماراثون الأزمات!
مسؤول بشركة النقل البحري لـ«الوسط»: مصير التواتي مجهول.. ونعيش حالة فوضى بعد خطفه

مسؤول بشركة النقل البحري لـ«الوسط»: مصير التواتي مجهول.. ونعيش حالة فوضى بعد ...
غزة.. العثور على الطفلة هند وطاقم إنقاذها شهداء بعد 12 يومًا من اختفائهم

غزة.. العثور على الطفلة هند وطاقم إنقاذها شهداء بعد 12 يومًا من اختفائهم
ترامب يسخر من صحة بايدن العقلية: لا أعتقد أنه يعلم أنه على قيد الحياة

ترامب يسخر من صحة بايدن العقلية: لا أعتقد أنه يعلم أنه على قيد الحياة
ليبيون يعانون مع ارتفاع أسعار السلع.. وخبراء يبيّنون السبب

ليبيون يعانون مع ارتفاع أسعار السلع.. وخبراء يبيّنون السبب
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«تحدث معي» يفوز بـسبع جوائز.. القائمة الكاملة لجوائز الأكاديمية الأسترالية للفنون
«تحدث معي» يفوز بـسبع جوائز.. القائمة الكاملة لجوائز الأكاديمية ...
انطلاق مهرجان بغداد السينمائي الدولي الأول
انطلاق مهرجان بغداد السينمائي الدولي الأول
«أوبنهايمر» يمهد للأوسكار بنيل جائزة نقابة المخرجين
«أوبنهايمر» يمهد للأوسكار بنيل جائزة نقابة المخرجين
بالصور.. اللمة الطيبة تحتفل بالذكرى الـ31 لتأسيس دار الفنون
بالصور.. اللمة الطيبة تحتفل بالذكرى الـ31 لتأسيس دار الفنون
«مي تو» تطغى على احتفال توزيع جوائز غويا السينمائية
«مي تو» تطغى على احتفال توزيع جوائز غويا السينمائية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تكريم عشر ليبيات بجائزة المرأة الملهمة
تكريم عشر ليبيات بجائزة المرأة الملهمة...
مسلسل ليبي مصور بتقنيات «ديزني»
مسلسل ليبي مصور بتقنيات «ديزني»...
الروائي والباحث إبراهيم الإمام يشارك في «معرض القاهرة للكتاب» بأكثر من إصدار
الروائي والباحث إبراهيم الإمام يشارك في «معرض القاهرة ......
رحيل الفنان الليبي أحمد كامل عن 85 عاما
رحيل الفنان الليبي أحمد كامل عن 85 عاما...
الكون تحتفي بالإبداع الليبي في القاهرة وتكرّم مؤسسة «الوسط» الإعلامية
الكون تحتفي بالإبداع الليبي في القاهرة وتكرّم مؤسسة «الوسط» ......
المزيد
شاهد: «صباح الوسط» معتصم البكوش يفاجئ الجمهور بأغنية باللهجة المصرية
شاهد: «صباح الوسط» معتصم البكوش يفاجئ الجمهور بأغنية باللهجة......
وفاة فنان الأداء النمسوي غونتر بروس عن 85 عاماً
وفاة فنان الأداء النمسوي غونتر بروس عن 85 عاماً...
افتتاح مقبرة نفر حتب كاتب آمون في الأقصر
افتتاح مقبرة نفر حتب كاتب آمون في الأقصر...
«مي تو» تطغى على احتفال توزيع جوائز غويا السينمائية
«مي تو» تطغى على احتفال توزيع جوائز غويا السينمائية...
بالصور.. اللمة الطيبة تحتفل بالذكرى الـ31 لتأسيس دار الفنون
بالصور.. اللمة الطيبة تحتفل بالذكرى الـ31 لتأسيس دار الفنون...
المزيد