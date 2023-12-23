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مهرجان الجونة السينمائي يختتم فعالياته بالـ«وفاء»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 ديسمبر 2023, 07:47 مساء
مهرجان الجونة السينمائي يختتم فعالياته بالـ«وفاء»
شعار مهرجان الجونة السينمائي. (أرشيفية: الإنترنت)
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وجه مهرجان الجونة السينمائي في ختام فعاليات دورته السادسة، التحية لنجوم الفن الراحلين، تكريما لعطائهم وهم الناقد مصطفى درويش، والفنان أشرف عبد الغفور، والمنتجة ناهد فريد شوقي، والممثلان أشرف مصليحي، وطارق عبد العزيز، والمخرج أحمد البدري، والمخرج أحمد سامي العدل.

وعرض المهرجان بالتعاون مع مؤسسة «الفيلم الفلسطيني» من خلال قسم «نافذة على فلسطين»، الذي عرض مجموعة من الأفلام التي تتعمق في قلب القصص الفلسطينية، وتضمن المهرجان عرض تسعة أفلام في عرضها العالمي الأول، في حين جرى عرض أربعة أفلام في عرضها الدولي الأول، حبيما أفاد الموقع الرسمي للمهرجان.

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وشهد المهرجان 14 حلقة نقاشية ومحاضرة وورشة عمل، عقدت خلال المهرجان ضمن «جسر الجونة»، منها حلقة بعنوان «السينما في الأزمات: نظرة على فلسطين»، وورشة عمل للتطوير الإبداعي والترويج، «من الترويج إلى الإنتاج»، نظمت بالتعاون مع مجموعة راويات، مع التركيز على مشاريع صانعات الأفلام المصريات، ومحاضرة عن صناعة الأفلام مع مروان حامد الحائز جائزة الإنجاز الإبداعي هذا العام، لكونه أحد أبرز جيل المخرجين الشبان.

كم شهد حفل ختام المهرجان الذي أقيم في ظروف استثنائية، تقديم فريق «كايروكي» لأغنية بعنوان «تلك قضية» عن القضية الفلسطينية.

جوائز مهرجان الجونة
وذهبت جائزة «نيتباك» لأفضل فيلم آسيوى إلى «من عبدول إلى ليلى» للمخرجة ليلى البياتى، وهى مخرجة عراقية الأصل تقيم فى فرنسا، وذهبت «جائزة الفيبريسى» إلى فيلم «بوابة هوليوود»، من إخراج إبراهيم نشأت، مخرج مصرى مقيم فى ألمانيا.
وحصد فيلم «يرقة» من إخراج ميشيل ونويل كسروانى جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربى قصير، كما ذهبت نجمة الجونة البرونزية للفيلم القصير إلى «أخيرًا.. اليوم الموعود» من إخراج كارولينا فيرغارا من الأرجنتين، وحصل الأردنى «البحر الأحمر يبكي» إخراج فارس الرجوب على جائزة نجمة الجونة الفضية للأفلام القصيرة، وفاز فيلم «أعدك» للمخرجة سام ماناكسا من الفلبين بنجمة الجونة الذهبية للفيلم القصير.

مسابقة الفيلم الوثائقى الطويل
وفي مسابقة الفيلم الوثائقي الطويل، حاز الفيلم البرازيلى «كرورا» من إخراج جواو سالافيزا ورينيه نادر ميسورا جائزة نجمة الجونة الخضراء، كما ذهبت جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم وثائقى عربى إلى «ماشطات» من إخراج سونيا بن سلامة، وجائزة الجونة النجمة البرونزية للسينما الوثائقية إلى «على قارب أدامان» من إخراج نيكولا فيليبير من فرنسا،

وقررت لجنة التحكيم منح فيلمين مميزين جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الوثائقى، وهما «عدم الانحياز: مشاهد من سجلات لابودوفيتش» من إخراج ميلا توراغليتش من صربيا، و«سبعة أشتية فى طهران» للمخرجة الألمانية شتيفى نيدرزول، كما ذهبت جائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم وثائقى إلى «بوابة هوليوود»، وذهبت (جائزة الجمهور) إلى الفيلم السودانى «وداعًا جوليا» إخراج محمد كردفانى.

وأعلنت لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة جائزة أفضل ممثل لـ«باتسوج أورتسيخ»، عن فيلم «لو أمكننى الغرق بثبات» للمخرجة زولجارغال بيورفداش من منغوليا، وحصدت باروين راجابى جائزة أفضل ممثلة عن فيلم «سعادة عابرة» للمخرج سينا محمد من العراق.

وحصد الفيلم الروائى البرازيلى «درب غريب» من إخراج غوتو بارنتيه جائزة نجمة الجونة البرونزية، و«كلب سلوقى وفتاة» للمخرج إنزو دالو الجائزة الفضية للفيلم الروائى، فيما حصل الفيلم الكورى الجنوبى «فى يومنا» من إخراج هونج سانج على الجائزة الذهبية.

وكرم المهرجان الفنان الفرنسي الأمريكي كريستوفر لامبرت الحاصل على جائزة سيزر، حيث قال في خطابه: «إنها طريقة رائعة لتقديمي. دخلت المسيرة السينمائية لأنني أردت التمثيل منذ أن كان لدي ١٢ عامًا، لم أكن أتخيل كيف يمكن لكاميرا مصنوعة من المعدن تضع روح ممثل على شاشة».

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