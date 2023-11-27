دورة استثنائية لمهرجان الجونة السينمائي مهداة إلى السينما الفلسطينية

القاهرة - بوابة الوسط

أضافت إدارة مهرجان الجونة السينمائي برنامجا اسثتنائيا إهداء إلى السينما الفلسطينية، بالتعاون مع مـؤسسة الــفيلم الفلسطيني إلى دورة المهرجان الذي سيقام في الفترة من من 14-21 ديسمبر القادم.

وأعلنت إدارة المهرجان في بيان، أمس الأحد، أنه سيكون هذا البرنامج إلى جانب البرنامج الرسمي الذي أُعلن عـنه مسبقا، و«يتضمن عـرض مجموعة أفلام عن فلسطين، بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، بهدف إلقاء الضوء على الموقف الحالي والأوضاع غير الإنسانية في غزة».

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وجرى تأجيل الدورة السادسة من المهرجان، بعدما كان مقررًا انطلاقها 13 أكتوبر الماضي، نظرا للعدوان الإسرائيلي الضاري على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، والذي أسفر عن سقوط 14854 شهيدا وأكثر من 33 ألف مصاب، وفق آخر إحصائية أعلنتها وزارة الصحة في غزة. وتسبب في نزوح 1.7 مليون من أصل 2.4 مليون نسمة هم سكان القطاع.

عشاء لجمع التبرعات للمساعدات الإنسانية

كما تقرر تنظيم عشاء لجمع التبرعات للمساعدات الإنسانية في غزة، بالتنسيق مـع جمعية الهلال الأحمر المصري خلال فترة المهرجان، والذي سيقام دون أي مظاهر احتفالية، تعبيرًا عن تضامن إدارة المهرجان مع الشعب الفلسطيني.

يشار إلى أن مهرجان الجونة السينمائي أنشئ العام 2017 بواسطة المهندس نجيب ساويرس بالتعاون مع الممثلة والمنتجة بشرى رزة، ومنظم الفعاليات الدولية والرئيس التنفيذي لشركة آي إيفنتس عمرو منسي، والمنتج كمال زادة. عزز المبادرة دعم مؤسس الجونة المهندس سميح ساويرس ودعم العديد من رعاة القطاع الخاص. يقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.