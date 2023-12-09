عن الحب والحصار والصمود.. أفلام فلسطينية في مهرجان الجونة

القاهرة - بوابة الوسط

يعرض مهرجان الجونة السينمائي من خلال القسم الخاص «نافذة على فلسطين» مجموعة من أهم الأفلام التى تحاكي وتعبرعن التجربة الفلسطينية، و إلقاء النظر على الحياة غير المرئية والقصص التي لم تُروَ.

جاء اختيار أفلام القسم ف الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 14 إلى 21 ديسمبر، بعناية لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه الفلسطينيين الصامدين كمحاولة لدعوة الجمهور نحو فهم أعمق للتجارب الإنسانية هناك، بحسب الموقع الرسمي لمهرجان الجونة السينمائي على الإنترنت.

جرى تنسيق معظم أفلامه بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، للتركيز على القصص التلقائية التي تستحق أن تسمع، مانحًا فرصة لتلك الأصوات التي جرى تجاهلها منذ زمن طويل. كما يؤكد هذا القسم الخاص التزام المهرجان بدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني.

تشمل مجموعة الأفلام قصصا مدهشة في قالب فني رائع، ومنها ما يقدمه فيلم «الإسعاف» للمخرج محمد الجبالي في صيغة الراوي واصفا الحرب في غزة خلال عام 2014، وما تكشف عنه القصص التي وراء أعمال العنف المتكررة.

وتلتقط المخرجة لينا سويلم أثناء فيلم «وداعا طبريا»، الرحلات الشخصية لأربعة أجيال من النساء الفلسطينيات الجريئات، كل واحدة منهن تؤثر في العالم على الرغم من هويتها المرتبكة.

وفي فيلم «الواقي الرصاصي» يتناول المخرجون عرب وناصر طرزان بشكل كوميدي حرب غزة، حيث يعرضان التحديات التي يواجهها زوجان فلسطينيان يحاولان ممارسة العلاقة الحميمة وسط القصف الإسرائيلي المدمر.

نضالات الأطفال الفلسطينيين

بينما يسلط فيلم التحريك «الرسم من أجل أحلام أفضل» للمخرجة مى عودة الضوء على نضالات الأطفال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وكيف يتعاملون مع الحياة من خلال رسوماتهم بقلم التلوين، ويؤكد على أهمية السماح للشباب بالحلم والأمل.

يروى فيلم يسري نصر الله «باب الشمس» ملحمة فلسطينية ممتدة على مدار 50 عاما تاريخ من المعاناة والأمل والحب. و بينما في فيلم «ليست فقط صورتك» إخراج آن باك ودرور ديان فيبرز رحلة مأساوية لأشقاء ألمان-فلسطينيين يسعون لتحقيق العدالة لعائلاتهم بعد غارة جوية إسرائيلية على غزة.

وعن الواقع المتناقض في غزة يأتي فيلم «بلا سقف» إخراج سينا سليمي ليلقي نظرة ثاقبة توضح معاناة البقاء وسط التهديدات المستمرة. وفي فيلم «الشجاعية» للمخرج محمد المغني، تعيش عائلة تقليدية في غزة حالة من الفوضى بعد أن دمرت التفجيرات منزلها.

وفيلم «الأستاذ» إخراج فرح نابلسي يتناول بعمق الإحباطات اليومية وحالة الغضب الذي يعيشه الفلسطينيون، ويوضح تأثير الحياة في بيئة يسيطر فيها أفراد يحملون أسلحة نارية ويملون على الأفراد ما يفعلونه وما لا يفعلونه أوكيف يمكنهم أن يعيشوا حياتهم

«الكاميرا في أزمة: عدسة على فلسطين».

وفي جو معبق بالنوستالجيا يأتي فيلم «إلى أبي» إخراج عبد السلام شحادة، حيث يستكشف التاريخ العربي والفلسطيني موضحا قدرة التغيير التي تحدثها الصور الفوتوغرافية.

يقول مدير المهرجان انتشال التميمي «من خلال تلك الأفلام المدهشة نهدف إلى فتح نافذة على نسيج الحياة الفلسطينية المركب والغني. ونأمل أن تجد هذه القصص صدى لدى الجمهور مما يعزز التعاطف والتفاهم. ومن خلال توفير منصة لهذه الأصوات، فإننا نساهم في إجراء نقاش أوسع حول التجارب الإنسانية المشتركة التي تربطنا جميعًا».

ويؤكد أنهم يحاولون توضيح المشهد المعقد لصناعة الأفلام في فلسطين، من خلال حلقة نقاشية مصاحبة لعرض هذا القسم السينمائي، بعنوان «الكاميرا في أزمة: عدسة على فلسطين».

وستضم الحلقة صناع الأفلام المرموقين رشيد مشهراوي، ونجوى نجار، وخليل المزيان، أحمد المنيراوي، وهو ممثل من غزة، حيث يشرحون تجاربهم المباشرة، و يسلطون الضوء على التحديات الفريدة التي يواجهونها أثناء عملية التصوير، وسيدير حلقة النقاش محمد المغني، وسيعرض صورة عميقة حول صمود وإصرار صناع الأفلام الذين يتغلبون على الشدائد ليقدموا رواياتهم القوية إلى الشاشة.

وقالت ماريان خوري المدير الفني للمهرجان: «إن إدراج برنامج نافذة على فلسطين في هذه الدورة من مهرجان الجونة السينمائي هو بمثابة دليل قوي على التزام المهرجان بإظهار أصوات الفلسطينيين من خلال عدسة السينما. حيث يقدم هذا البرنامج لجمهوره فرصة فريدة لاكتشاف أو إعادة اكتشاف الروايات الفلسطينية التي عرضت على الشاشة والانخراط في مناقشات هادفة، مع صناع الأفلام الذين سيتمكنون من الحضور إلى الجونة.

فيلم «باي باي طبريا» أحد الأفلام المعروضة في قسم «نافذة على فلسطين» بمهرجان الجونة. (موقع المهرجان)