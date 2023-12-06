«الفيلم الفلسطيني» أبرز فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة التي تقام في الفترة من 14 حتى 21 ديسمبر الجاري، عن أفلام المهرجان التي سيجري عرضها في سينما زاوية.

وتعرض هذه الأفلام في سينما «زاوية» خلال الفترة من 17 إلى 22 ديسمبر الجاري، حيث تقام دورة استثنائية من مهرجان الجونة، بعد إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان الذي أُعلن عـنه مسبقًا، ليتضمن عرض مجموعة أفلام عن فلسطين بالتعاون مع مؤسـسة الفيلم الفلسطيني.

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يأتى ذلك لإلقاء الـضوء على الموقف الحالي والأوضاع غير الإنسانية في غزة، كما تقرر تنظيم عشاء لجمع التبرعات للمساعدات الإنسانية في غزة بالتنسيق مـع جمعية الهلال الأحمر المصري خلال فترة المهرجان، والذي سيقام دون أي مظاهر احتفالية تعبيرًا عن تضامن إدارة مهرجان الجونة السينمائي مع الشعب الفلسطيني.