«الجونة السينمائي» يفتح باب تقديم الأفلام لدورته السادسة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مهرجان «الجونة السينمائي» فتح باب تقديم الأفلام الراغبة بالاشتراك في برنامج دورته السادسة التي ستقام في الفترة ما بين 12-20 أكتوبر 2023، في مدينة الجونة الشهيرة بجمالها وتطورها ودعمها الدائم لمشهد الثقافة والفنون.

يقدم المهرجان، الذي يعمل كمنصة لعرض أفضل الأعمال السينمائية، مزيجا متوازنا من العروض الأولى والمسابقات الدولية والعروض الموسيقية الحية وعروض السجادة الحمراء التي يحضرها مجموعة من ألمع نجوم وصناع السينما والصحفيين والإعلاميين ومحبي السينما من جميع أنحاء العالم، وفقا لبيان.

قال مدير المهرجان انتشال التميمي: «يساور مهرجان الجونة السينمائي شيء من الاعتزاز، لتمكّنه منذ دورته الأولى من تشكيل برنامج سينمائي متماسك ومتنوع، استطاع من خلاله المحافظة، طوال الدورات الخمس، على الصدارة في استقطاب أهم الأفلام السينمائية، وهذا ما جعله يرضي الجمهور والنقاد، ويفوز بتقييماتهم العالية وثنائهم».

تتنافس الأفلام المختارة على جوائز نجمة الجونة وجوائز نقدية بإجمالي 234.000 دولار أميركي من خلال مسابقة الأفلام الروائية الطويلة أو مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة أو مسابقة الأفلام القصيرة. بينما ستكون الأفلام ذات الطابع الإنساني مؤهلة للمنافسة على جائزة الجمهور «سينما من أجل الإنسانية»، في حين ستكون الأفلام التي تتبادل المعرفة أو تزيد الوعي حول القضايا المتعلقة بالبيئة أو الحياة البرية، مؤهلة لجائزة نجمة الجونة الخضراء. إضافة إلى ذلك، يستمر المهرجان في استضافة لجنتي تحكيم الفيبريسي (الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية) ونيتباك (منظمة ترويج السينما الآسيوية).

يُغلق باب التقديم في 12 أغسطس 2023، ويمكنكم الوصول إلى استمارة التقديم ومزيد من التفاصيل حول أهلية التقديم من خلال موقع المهرجان.

- «الجونة السينمائي» يعلن موعد إقامة دورته السادسة

على مدار الأعوام الخمسة السابقة، توطدت علاقة المهرجان بمحيطه الطبيعي من خلال الثقة المتعاظمة التي يوليها الوسط السينمائي من مخرجين ومنتجين وموزعين ومحترفي الصناعة السينمائية، إضافة إلى ازدياد عدد السينمائيين الذين يتقدمون بأفلامهم عامًا تلو الآخر. تلك الأفلام مضافة إليها الأفلام المختارة من المهرجانات السينمائية العالمية تقدم وجبة سينمائية فريدة تعد هي حجر الزاوية لنجاح المهرجان ونمو تأثيره السينمائي.