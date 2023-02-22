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«الجونة السينمائي» يعلن موعد إقامة دورته السادسة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 فبراير 2023, 02:04 مساء
«الجونة السينمائي» يعلن موعد إقامة دورته السادسة
من فعاليات سابقة لمهرجان «الجونة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)
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أعلن مهرجان «الجونة السينمائي» موعد إقامة دورته السادسة، التي ستقام في الفترة من 13 إلى 20 أكتوبر 2023، بمدينة الجونة.

وأشار المهرجان في بيان له إلى أن التوقف القصير سمح لإدارة المهرجان بإعادة النظر إلى الجوانب الفنية والتنظيمية للمهرجان، والتركيز على محورية دور المهرجان التي لعبها في دوراته السابقة بمساهمته في تطوير مشهد صناعة السينما إقليميا وعالميا.

يستمر المهرجان في الانعقاد تحت رعاية مؤسس مدينة الجونة، المهندس سميح ساويرس، وشركة أوراسكوم للتنمية المطور الرائد للوجهات المتكاملة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبدعم من مؤسس المهرجان المهندس نجيب ساويرس.

صرح المهندس سميح ساويرس: بـ«مهرجان الجونة السينمائي فعالية فنية وإبداعية وسينمائية مهمة في المنطقة، وأنا ملتزم برعايتها حتى تستمر بالمساهمة في تعزيز مشهد صناعة الأفلام، محليا وإقليميا وعالميا. مع عودة المهرجان، أجدد إيماني بأهمية الفنون والثقافة ودورهما في تنمية المجتمع. إضافة، فأنا متحمس لأن الجونة ستستمر في كونها موطنا لواحد من أكثر المهرجانات الثقافية البناءة».

إضافة إلى ذلك، أعلن مهرجان «الجونة السينمائي» تنصيب المؤسس المشارك للمهرجان ورائد الأعمال عمرو منسي مديرا تنفيذيا للمهرجان. جاء تعيين منسي بالتزامن مع إرساء المهرجان رؤيته للسنوات المقبلة لتوفير تجربة مثمرة إبداعيا للوفود والضيوف والأفراد المشاركين في المهرجان لدعم تأثير المهرجان كمحفز رئيسي لتطوير صناعة السينما في المنطقة.

الخيارات الممكنة
وأعرب عمرو منسي عن حماسته لدوره الجديد لدعم مهرجان «الجونة السينمائي» في مهمته لتعزيز صناعة السينما المصرية والعربية عالميا، قائلا: «متحمس لدورة هذا العام، التي ستكون محطة مهمة في تاريخ المهرجان. نحن مصممون على خلق تجربة لا تُنسى لكل المشاركين في المهرجان ووضع معايير عالية للدورات القادمة. مهرجان الجونة السينمائي هو شهادة على التزام مصر تجاه صناعة السينما وإمكانياتها لصنع تأثير على مستوى العالم».

- تأجيل الدورة السادسة لمهرجان «الجونة السينمائي» 

كما صرح مدير المهرجان، انتشال التميمي: «بعد خمس دورات ناجحة، أردنا بعض الوقت لإعادة تقييم البرنامج واستكشاف كل الخيارات الممكنة، والتفكير في ما سيدفع المهرجان إلى الأمام. الآن، نعود ممتلئين بالطاقة والإلهام للعب دورنا في تطوير صناعة السينما في المنطقة».

تقام الدورة السادسة لمهرجان «الجونة» في الفترة بين 13 و20 أكتوبر 2023، وتقام فعاليات «منصة الجونة السينمائية» في الفترة بين 15 و19 أكتوبر 2023، في مدينة الجونة.

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