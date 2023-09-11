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«الجونة السينمائي» يفتح الباب لراغبي الحصول على اعتماد «محبي السينما»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 سبتمبر 2023, 09:18 مساء
«الجونة السينمائي» يفتح الباب لراغبي الحصول على اعتماد «محبي السينما»
ورشة عمل تابعة لمهرجان الجونة. (الإنترنت)
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أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن فتح باب التسجيل أمام الجمهور الشغوف بالأفلام للحصول على بطاقة اعتماد «محبي السينما»، وذلك لحضور فعاليات دورته السادسة التي تُقام في الفترة ما بين 13 و20 أكتوبر. 

وبحسب بيان المهرجان فإن اعتماد «محبي السينما» يضمن لحامليه من الجمهور حضور فعاليات «سوق منصة الجونة السينمائية»، كما يمكنهم من دخول ساحات العرض، وسيتاح لعشاق الأفلام فرصة لقاء شخصيات إقليمية وعالمية لها دور فعال في صناعة السينما سيجتمعون في قلب المهرجان «البلازا».

وكما يمنح حاملي اعتماد «محبي السينما» أيضًا فرصة مشاهدة أكبر قدر ممكن من الأفلام والتواجد في أبرز أحداث الصناعة يوميًا؛ إذ يؤهل حامليه للحصول على 3 تذاكر يوميًا لحضور المناقشات والمحاضرات بواقع تذكرة واحدة للفعالية الواحدة، كما يمكنهم من الحصول على 4 تذاكر يوميًا لمشاهدة الأفلام بواقع تذكرة واحدة لكل فيلم.

 بطاقة اعتماد محبي السينما الواحدة تبلغ 1000 جنيه مصري
وأشار بيان المهرجان إلى أن تكلفة استخراج بطاقة اعتماد محبي السينما الواحدة تبلغ 1000 جنيه مصري، ويمكن التسجيل والاطلاع على المعلومات كافة التي تخص البطاقة عبارة زيارة موقع المهرجان.

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ويهدف مهرجان «الجونة السينمائي» إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين، تعزيزًا لروح التعاون، وتشجيعًا للتبادل الثقافي. إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.

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