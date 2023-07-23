حظر مهرجان سينمائي في إيران بسبب ملصق لممثلة من دون حجاب

القاهرة - بوابة الوسط

حظرت السلطات الإيرانية مهرجانًا سينمائيًا تضمن ملصقه صورة لممثلة لا تضع الحجاب الذي يُعدّ إلزاميًا في الجمهورية الإسلامية، على ما أفاد الإعلام الرسمي.

وأوردت وكالة «إرنا» مساء السبت أن «وزير الثقافة أصدر شخصيًا أمرًا بوقف الدورة الثالثة عشرة من مهرجان إيسفا للأفلام القصيرة، بعدما استُخدمت في ملصقه صورة لامرأة لا تضع الحجاب».

وقف الدورة الثالثة عشرة من مهرجان إيسفا للأفلام القصيرة

وأطلقت نقابة مخرجي الأفلام القصيرة الإيرانيين (إيسفا) العام 2008 هذا المهرجان الذي عادة ما يُقام في طهران. وتضمّن ملصق دورته التي كان يُفترض أن تُقام في سبتمبر، صورة للممثلة الإيرانية سوزان تسليمي من فيلم «موت یزدگرد» الذي عرض العام 1982، بحسب وكالة «فرانس برس».

واعتبارًا من 1983، أي بعد أربع سنوات على انتصار الثورة الإسلامية في 1979، بات القانون في الجمهورية الإسلامية يلزم الإيرانيات والأجنبيات بغض النظر عن دينهن، بوضع الحجاب وارتداء ملابس فضفاضة في الأماكن العامة.

- «خطوط حمر» تعرقل إبداع صناع السينما الإيرانية

سجن ممثلة إيرانية لظهورها من دون حجاب

وفي 19 يوليو، حُكم على الممثلة الإيرانية الشهيرة أفسانه بايكَان بالسجن عامين مع وقف التنفيذ لظهورها من دون حجاب في مناسبة سينمائية.

وشهدت الجمهورية الإسلامية حركة احتجاجية واسعة اعتبارًا من منتصف سبتمبر 2022 عقب وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

وبعد اندلاع الاحتجاجات التي تراجعت بشكل ملحوظ منذ نهاية العام الماضي، بات يمكن في أنحاء طهران ومدن أخرى رؤية نساء يتجولن بلا غطاء للرأس، من دون أن يكن عرضة لإجراء أو تنبيه من الشرطة، لكن الأخيرة أعلنت في يوليو استئناف عمل الدوريات لمعاقبة النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب.