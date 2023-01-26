عرض أول لـ«رجل الخشب» في موطنه بغداد

القاهرة - بوابة الوسط

يشهد فيلم «رجل الخشب» عرضه الأول في موطنه، الخميس، بالمعهد الفرنسي في بغداد، ومن المقرر أن يحضر العرض مخرج الفيلم ومؤلفه قتيبة الجنابي والمنتج علي رحيم إلى جانب عدد من أهم الرموز الإعلامية في العراق.

حصل الفيلم على جولة عروض دولية، شارك خلالها في عديد المهرجانات من بينها مهرجان «نيويورك الدولي» لصناع الأفلام ومهرجان «الفيلم العربي» بألمانيا، كما فاز بالجائزة البرونزية في مهرجان «إشبيلية للفيلم المستقل»، وعربيا عُرض بالأردن في مؤسسة عبدالحميد شومان. وكان مشروع الفيلم قد فاز بجائزة لجنة التحكيم في «ملتقى القاهرة السينمائي» ودعم من مؤسسة «الدوحة للأفلام»، وفقا لبيان.

«رجل الخشب» ينتمى إلى فئة الفانتازيا، وتبدأ أحداثه مع رجل الخشب (دمية بحجم الإنسان مصنوعة من الخشب) يُجبر على ترك موطنه في الغابة، تتقاطع أقداره مع عدة شخصيات ليرسم لنا خلال رحلته صورة من عقل وقلب كل من أجبروا على ترك أوطانهم.

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الفيلم من تأليف وإخراج وإنتاج وتصوير قتيبة الجنابي، وبطولة هنا هيفتر وميهالي بالكو، بالاشتراك مع رجل الخشب. ومونتاج هيو ويليامز وهندسة صوت رنا عيد وموسيقى نديم مشلاوي. وحصل على دعم من وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، وتتولى «MAD Solutions» مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.