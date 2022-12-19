عرض الفيلم العراقي «الامتحان» في الإمارات

القاهرة - بوابة الوسط

يُعرض الفيلم الروائي «الامتحان» للمخرج شوكت أمين كوركي في مركز القطارة للفنون بالإمارات، يوم الجمعة 30 ديسمبر الساعة الثامنة مساء، وذلك في أعقاب اختياره لتمثيل دولة العراق رسميا في منافسات جوائز «الأوسكار» بفئة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية لعام 2023، وهو ثاني أفلام المخرج تمثيلا للعراق في جوائز «الأوسكار» بعد «ذكريات منقوشة على حجر» العام 2016.

يضم الفيلم في جعبته سبع جوائز أحدثها اقتناصه لجائزتي أفضل فيلم وأفضل ممثلة (آفان جمال) من مهرجان «الأفلام الكردية» في لندن، وكان قد فاز بجائزة «الفيبريسي» من مهرجان «كارلوفي فاري السينمائي الدولي»، وجائزة أفضل سيناريو من مهرجان «تيرانا السينمائي الدولي»، وأفضل فيلم دولي في مهرجان «سانتا باربرا» وأفضل فيلم دولي في مهرجان «فيكتوريا السينمائي»، وجائزة لجنة التحكيم في مهرجان «مونس السينمائي الدولي»، وفقا لبيان.

يحكي الفيلم قصة «روجين» شابة كردية على وشك خوض امتحان القبول في الجامعة، تقرر شقيقتها الكبرى شيلان والتي تعيش زواجا تعيسا أن تساعدها على النجاح بأي ثمن، آملة في منحها حياة أكثر تحررا. ومن ثم تجد الشقيقتان نفسيهما عالقتين في شبكة هائلة من الفساد تربط كل أجزاء المجتمع.

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«الامتحان» من إخراج شوكت أمين كوركي وشارك في تأليفه مع السيناريست الإيراني محمد رضا الجوهري، ويشارك في بطولته أفان جمال، فانيا سالار، حسين حسن وهوشيار نيرواي، والفيلم من إنتاج شركة Mîtos Film (المنتج محمد إكتاس) في تعاونهما الثاني بعد فيلم ذكريات منقوشة على حجر، ومستي فيلم، وجرى إنتاجه بدعم من وزارة الثقافة والفنون والشباب في حكومة إقليم كردستان، وتتولى «MAD Solutions» مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.