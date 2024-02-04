  • Alwasat News
Atwasat

الكبتي ومؤرخون يناقشون «التراث الثقافي في عالم متغير» بمعرض القاهرة للكتاب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 فبراير 2024, 10:40 صباحا
الكبتي ومؤرخون يناقشون «التراث الثقافي في عالم متغير» بمعرض القاهرة للكتاب
الكبتي ومؤرخون يناقشون «التراث الثقافي في عالم متغير» بمعرض القاهرة للكتاب. (معرض القاهرة الدولي للكتاب)
WTV_Frequency

نظمت القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، أمس السبت، ندوة بعنوان «التراث الثقافي في عالم متغير»، أدارها الكاتب الصحفي أحمد الخطيب.

وشارك في الندوة كل الكاتب والمؤرخ الليبي سالم الكبتي، وإسماعيل علي فحيل من السودان، ورئيس تحرير مجلة التراث الشعبي العراقي صالح زامل، والكاتبة عائشة الدرمكي من سلطنة عمان، وعبدالعزيز المسلم من الشارقة، ونهلة إمام ممثل مكتب اليونسكو بالقاهرة، وفقا لصفحة المعرض على «فيسبوك».

وقال سالم الكبتي إن «العالم يتغير باختلاف الأجيال وظهور وسائل الاتصالات الحديثة، وتعرضنا للصراعات والحروب وغيره».

كما تحدث عن التجربة الليبية في الحفاظ على التراث الشعبي قائلا: «عشنا في ليبيا ظروفا صعبة من ظروف الاحتلال والجهل والخراب مثلنا كباقي البلدان العربية المجاورة، وصمد التراث الشعبي في وجه التخلف والاحتلال الإيطالي الذي حاول أن يغير من تراث ليبيا من لغتها ودينها وعاداتها وتقاليدها».

وأضاف: «كان الشعر في ليبيا كل شيء فهو الرواية والقصة والكلمة، وكان الشاعر له مكانته الخاصة، وكان الشعر الشعبي صوتًا للناس، فواجه كل صنوف الطغيان وعبر عن فرحة الناس وسرورهم وحزنهم، فنحن في ليبيا في الفرح والحزن نطلق الأغاني والأشعار، والشعر الليبي ظل يرافق الناس في أغاني العمل والحصاد واستخراج المياه من الآبار وكل هذه الأشياء شكلت حصيلة غالية للتراث الشعبى الليبى».

وتحدث الكاتب الصحفي أحمد الخطيب عن التراث الثقافي في الشرق الأوسط، وقال إنه «يعد إحدى السمات الرئيسية لهذه المنطقة الواقعة في قلب العالم القديم والحديث، حيث نشأت الحضارات». وإنه «يجسد عمق الإبداعات البشرية».

وأضاف أن «منطقة الشرق الأوسط تتميز بمدنها التاريخية وتنوع أشكال التراث المادي مثل دور العبادة والقصور والأسوار والمكتبات والمنحوتات وغيرها من المعالم التراثية والأثرية، إلى جانب التراث الثقافي بما يحويه من لغة وشعر وأمثال وألغاز وحكايات وفنون الأداء، والموسيقى، والزفات الشعبية والرقص والعادات والتقاليد والاحتفالات ومهارات الطعام وتقاليد الأواني والمهارات المرتبطة بالحِرف والصناعات اليدوية».

لقاء لـ«الأصفر» في معرض القاهرة الدولي
«الرمل يغادره النخيل» إصدار جديد للكاتب والمؤرخ سالم الكبتي
أمسية ثقافية ليبية مصرية في اتيليه القاهرة

وقالت الدكتورة عائشة الدرمكي إن «المتغيرات العصرية في العالم بشكل عام متسارعة، وتؤثر بشكل مباشر على التراث الثقافي، ولأنها متسارعة تتمركز على موضوع التقنية أو التطورات التكنولوجية، والتي تعد من أهم التغيرات والتحديات التي تواجه التراث الثقافى».

وأضافت أن «هناك إيجابيات للتطورات التكنولوجية تتحدد في الاستثمار والإبداع الثقافي والمهارات التي يكتسبها الفرد في المجتمع، ولكن التكنولوجيا تجعل التراث يواجه الكثير من التحديات منها حماية التراث وجمعه وصونه، وهناك دعوة لتحويل مواد التراث الثقافي إلى أشكال رقمية، وهي وسيلة من وسائل حفظ التراث ولكنها تواجه الكثير من التحديات بدءًا من مواقع التواصل الاجتماعي وانتهاء بالذكاء الصناعي، وأصبح التراث يواجه اليوم مشكلة كبيرة على مستوى الملكية الفكرية».

وتابعت أن «مواقع التواصل الاجتماعي مصادر مفتوحة تتضمن مجموعة كبيرة من الصفحات تضم أحكاما شعبية وعادات وتقاليد ومواد التراث الثقافي، إلا أنها تواجه أخطارًا وتحديات تنعكس على القدرة على حماية وجود هذه المواد على الصفحات».

عمليات تحول كبيرة في التاريخ
وقال صالح الزامل إن «التفكير في التراث المادي أو اللامادي والتخوف من التغيرات لم ينشأ إلا من طبيعة الإنسان نفسه، وهناك عمليات تحول كبيرة في التاريخ لا تقف عند ميزان محدد أو صورة محددة، وتثير قضية الهوية سؤالًا مهما، وهو لمَ الخوف من التغير؟».

وأضاف زامل: «إن الخوف من التغير شغل كل المعارف وشغل أهل الفلكلور بشكل مبكر ومن معرفتي ومتابعتي الخاصة فمنذ التسعينات طرح هذا السؤال والتخوف بشأن التراث الشعبي».

وتابع: «المتغيرات تواجه الهوية ولا بد من التساؤل حول ماذا يمثل الفلكلور من الهوية؟، ما من أمة تعرف نفسها إلا بما تملكه شخصيًا، وما تمتلكه هو الذي يشكل هويتك، وفي ظل كل هذه التغيرات كيف نعلم أدواتنا لكي نقدمها إلى أبنائنا».

وتطرق في حديثه إلى ما يشتمله الفلكلور قائلاً: «الفلكلور يضم الأزياء والطعام والحرف الشعبية والعمارة والأمثال الشعبية والحكايات والكثير من المواد».

وتحدث عن ظهور أول مجلة عربية تخصصت في الأدب الشعبي العام 1963، وقال إنها لم يكن لها منافس، وكانت لها صدى وأثر كبير في جميع البلدان العربية وعلى رأسها مصر، وكان يرافق هذه المجلة ثلاث ندوات وكانت ندوات عربية مهمة شارك فيها جميع الفلكوريين العرب وطرحت الكثير من الأسئلة المهمة ولا زالت مستمرة حتى الآن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جنوب أفريقيا يطيح بالرأس الأخضر ويعبر لنصف نهائي كأس الأمم

جنوب أفريقيا يطيح بالرأس الأخضر ويعبر لنصف نهائي كأس الأمم
شاهد: ساحل العاج تبلغ نصف النهائي بفوز قاتل على مالي

شاهد: ساحل العاج تبلغ نصف النهائي بفوز قاتل على مالي
إيران والأحجار الكريمة .. قصة حب قديمة

إيران والأحجار الكريمة .. قصة حب قديمة
«مرموط الأرصاد الجوية» الأميركي يتنبأ برييع مبكر

«مرموط الأرصاد الجوية» الأميركي يتنبأ برييع مبكر
خوذة الواقع الافتراضي من «آبل» بـ3500 دولار تدخل السوق الأميركية

خوذة الواقع الافتراضي من «آبل» بـ3500 دولار تدخل السوق الأميركية
جريدة فرنسية تستعرض أبعاد عودة السنوسي إلى طرابلس وتقترح الاستفتاء على مبادرته

جريدة فرنسية تستعرض أبعاد عودة السنوسي إلى طرابلس وتقترح الاستفتاء على مبادرته
«الإذاعة الفرنسية»: روسيا تعزز وجودها في منطقة الساحل عبر ليبيا و3 دول

«الإذاعة الفرنسية»: روسيا تعزز وجودها في منطقة الساحل عبر ليبيا و3 دول
«القسام» تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر غربي غزة

«القسام» تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر غربي غزة
شروط ساسة ليبيا تعرقل محاولات إنعاش «مبادرة باتيلي»

شروط ساسة ليبيا تعرقل محاولات إنعاش «مبادرة باتيلي»
دمشق: الاحتلال الأميركي لأراضينا لا يمكن أن يستمر

دمشق: الاحتلال الأميركي لأراضينا لا يمكن أن يستمر
ضربات على غرب العراق قرب الحدود مع سورية.. وبايدن: الرد الانتقامي متواصل (فيديو)

ضربات على غرب العراق قرب الحدود مع سورية.. وبايدن: الرد الانتقامي متواصل (فيديو)
الكونغو الديمقراطية تتأهل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا بفوزها على غينيا

الكونغو الديمقراطية تتأهل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا بفوزها على غينيا
تشافي هيرنانديز يتهم تليفزيون ريال مدريد بالتأثير على الحكام وتشويه الدوري الإسباني

تشافي هيرنانديز يتهم تليفزيون ريال مدريد بالتأثير على الحكام وتشويه الدوري ...
استقالة حاكمة المصرف المركزي التركي بعد «فضيحة» منح مزايا لعائلتها

استقالة حاكمة المصرف المركزي التركي بعد «فضيحة» منح مزايا لعائلتها
شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يطالب بتوقيع عقوبات صارمة على الأندية للتصدي للتجاوزات الجماهيرية

شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يطالب بتوقيع عقوبات صارمة على الأندية للتصدي ...
الكون تحتفي بالإبداع الليبي في القاهرة وتكرّم مؤسسة «الوسط» الإعلامية

الكون تحتفي بالإبداع الليبي في القاهرة وتكرّم مؤسسة «الوسط» الإعلامية
عبدالله مليطان يبذل جهدا مؤسسيا لجمع التراث الثقافي الليبي (حوار)

عبدالله مليطان يبذل جهدا مؤسسيا لجمع التراث الثقافي الليبي (حوار)
شاهد الحلقة 13 من «مئوية ليبيا»: توافق وطني.. تكوين جيش.. حرب التحرير

شاهد الحلقة 13 من «مئوية ليبيا»: توافق وطني.. تكوين جيش.. حرب التحرير
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
التشكيلية السعودية الهانوف محمد: أحلامي الفنية تحققت
التشكيلية السعودية الهانوف محمد: أحلامي الفنية تحققت
فرقة «بيجار باليه-لوزان» تستغني عن مديرها الفنيّ الفرنسي جيل رومان
فرقة «بيجار باليه-لوزان» تستغني عن مديرها الفنيّ الفرنسي جيل ...
لجنة علمية لمراجعة مشروع ترميم هرم الجيزة الأصغر المثير للجدل
لجنة علمية لمراجعة مشروع ترميم هرم الجيزة الأصغر المثير للجدل
تهميش للموسيقى اللاتينية في ترشيحات جوائز «غرامي»
تهميش للموسيقى اللاتينية في ترشيحات جوائز «غرامي»
معرض القاهرة للكتاب.. عرس ثقافي لا يخلو من الجدل
معرض القاهرة للكتاب.. عرس ثقافي لا يخلو من الجدل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تكريم عشر ليبيات بجائزة المرأة الملهمة
تكريم عشر ليبيات بجائزة المرأة الملهمة...
الروائي والباحث إبراهيم الإمام يشارك في «معرض القاهرة للكتاب» بأكثر من إصدار
الروائي والباحث إبراهيم الإمام يشارك في «معرض القاهرة ......
رحيل الفنان الليبي أحمد كامل عن 85 عاما
رحيل الفنان الليبي أحمد كامل عن 85 عاما...
تسجيل موقع «وان تكوفي» في قائمة التراث المادي لدى منظمة الـ«إيسيسكو».
تسجيل موقع «وان تكوفي» في قائمة التراث المادي لدى منظمة ......
توقيف أرنولد شوارزنيغر في مطار ميونيخ الألماني لإخفائه ساعة ثمينة
توقيف أرنولد شوارزنيغر في مطار ميونيخ الألماني لإخفائه ساعة ......
المزيد
الكبتي ومؤرخون يناقشون «التراث الثقافي في عالم متغير» بمعرض القاهرة للكتاب
الكبتي ومؤرخون يناقشون «التراث الثقافي في عالم متغير» بمعرض ......
لقاء لـ«الأصفر» في معرض القاهرة الدولي
لقاء لـ«الأصفر» في معرض القاهرة الدولي...
الشاعرة الإيطالية لوتشيلا ترابازو من معرض القهرة للكتاب: الشعر لا يمتلك قوة تغيير العالم
الشاعرة الإيطالية لوتشيلا ترابازو من معرض القهرة للكتاب: ......
معرض القاهرة للكتاب.. عرس ثقافي لا يخلو من الجدل
معرض القاهرة للكتاب.. عرس ثقافي لا يخلو من الجدل...
تهميش للموسيقى اللاتينية في ترشيحات جوائز «غرامي»
تهميش للموسيقى اللاتينية في ترشيحات جوائز «غرامي»...
المزيد