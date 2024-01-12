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«الرمل يغادره النخيل» إصدار جديد للكاتب والمؤرخ سالم الكبتي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 يناير 2024, 05:28 مساء
«الرمل يغادره النخيل» إصدار جديد للكاتب والمؤرخ سالم الكبتي
غلاف كتاب (الرمل يغادره النخيل) للكاتب والمؤرخ سالم الكبتي. (فيسبوك)
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أعلنت دار الكون للطباعة والنشر عن اقتراب صدور كتاب «الرمل يغادره النخيل» للكاتب والمؤرخ الليبي سالم الكبتي، وأنه سيكون من بواكير إصدارات الدار لعام 2024.

وأشارت الدار في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الكتاب يجمع بين السِيَر الذاتية، وخبايا الحكايات والمواقف والأحداث الكبرى التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط.

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كما  نوّه المؤلف والمؤرخ الكبتي على «فيسبوك» عن صدور الكتاب قائلاً «قريبًا.. في الطريق إلى الصدور كتابي الجديد (الرمل يغادره النخيل) عن مكتبة الكون بالقاھرة». مضيفًا «أھديته إلى روح الأستاذ جمعة إبراھيم منصور.. قدوة وطنية نبيلة، رحمه الله».

وجاء في التعريف بالكتاب 
«رحيل القامات عنك، وعن بلادك ينشأ عنه وحشة رهيبة، وهي تعاني أصلا من الفراغ وليس هناك ما يود سده، أو يريد سده بمعنى أصح، الوسيلة غابت، الكل يريد لهذا الفراغ أن يتسع ويزداد، والثقوب قاتلة، لا أحد يريد أن يصحو، أن ينهض، أن يشد العزم حتى تحل قارعة قريبة منه فيمسكها بيديه ويعانقها برجليه إلى الأبد، ونحن كلنا تحيط بنا القارعة».

«رحيل الكبار موجع كثيرًا في زمن يموت فيه المؤمنون، الرجال الحقيقيون الذين يحتاجهم الوطن في سرائه وضرائه، يفتقر إليهم فقرًا مؤلما، يشتاقهم لوحده ويموت معهم ويرحل أيضًا. يموت الوطن مع رجاله الكبار، ولكن من يعرف قيمتهم في حياتهم».

والكبتي الذي بدأ بدأ نشاطه الأدبي العام 1966، يعدّ أحد المساهمين في تأسيس اتحاد كتاب ليبياـ وشارك في جمع وتدوين وتوثيق التراث الشعبي والتاريخ الوطني، وجمع ما يتعلق بمراحل التاريخ الثقافي والاجتماعي والاقتصادي الليبي.

وله عديد المؤلفات التي تسرد التاريخ الليبي الحديث والمعاصر، ومنها: «ليبيا مسيرة الاستقلال» ثلاثة أجزاء، و«المجهول من تاريخ ليبيا: إدريس السنوسي الأمير والملك» ثلاثة أجزاء، و«الأندية الثقافية في ليبيا» و«تطور الدستور في ليبيا»، و«أيام القومية في ليبيا»
وله مقال أسبوعي بجريدة وبوابة «الوسط» يتتبع فيه مراحل وخطوات التاريخ الليبي وآخرها سلسلة مقالاته المعنونة بـ«الحكومات الليبية 1949- 1969».

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