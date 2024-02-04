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لقاء لـ«الأصفر» في معرض القاهرة الدولي

القاهرة - بوابة الوسط: نهلة العربي الأحد 04 فبراير 2024, 09:36 صباحا
لقاء لـ«الأصفر» في معرض القاهرة الدولي
غلاف رواية الكاتب الليبي محمد الاصفر
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ينظم في معرض القاهرة الدولي للكتاب لقاء مع الكاتب الليبي محمد الأصفر غداً الإثنين الساعة 12 في جناح دار الفرجاني بصالة رقم واحد، للحديث عن روايته «شجرة القلائد» الصادرة عن الدار.
تدور الرواية حول رحلة حب بين رجل ليبي وفتاة مغربية عبر المغرب وليبيا وتشاد والنيجر، منسوجة بأحداث في طرابلس وباريس وداكار، عاصمة السنغال، وتتطرق إلى حرب ليبيا وتشاد في العام 1978.

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محمد الأصفر كاتب ليبي من مواليد 1960، ونشأ في مدينة بنغازي، ومن أعماله الروائية: المداسة، وتقودني نجمة، ونواح الرايق، وسرة الكون، وملح، وفرحة، وغيرها من الأعمال.

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