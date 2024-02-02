الكون تحتفي بالإبداع الليبي في القاهرة وتكرّم مؤسسة «الوسط» الإعلامية

القاهرة - بوابة الوسط

احتفلت مكتبة الكون، مساء أمس الخميس، بمقرها في مدينة نصر بالقاهرة، بذكرى تأسيسها الرابعة وسط حضور من مثقفين وأدباء ومبدعين ودبلوماسيين ومهتمين بالثقافة.

من بين الحضور المستشار فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، والسفير عبدالحميد فرحات، والسفير صالح الشماخي، والسفير فوزي الفرجاني، والدكتورة تركية عبدالحفيظ الواعر رئيس منظمة أطوار للأبحاث والتنمية.

وحضر كذلك الناشر الأستاذ ياسر حمودة عضو مجلس ادارة اتحاد الناشرين الليبيين ورئيس مجلس إدارة دار الحسام للنشر والطباعة والتوزيع.

ومن الحضور أيضا الروائي والقاص الأستاذ الصديق بودوارة رئيس تحرير مجلة الليبي، والأستاذ حسين مفتاح نائب رئيس تحرير بوابة أفريقيا الإخبارية، والأستاذة ريم البركي رئيسة تحرير موقع أخبار ليبيا، والمخرج والكاتب المسرحي علي الفلاح، والفنان المسرحي محمد الصادق، والإعلامي والمنتج نبيل الشيباني، وأستاذ الإعلام بالجامعات الليبية طارق الجحاوي، والصحفي عبدالباسط قلاش، والأستاذة رجاب شنيب رئيس مجلس إدارة تجمع تاناروت للإبداع الليبي، والأستاذة المحامية خديجة الورفلي، والأستاذان فراس ومروان المكي عضوا مجلس إدارة دار أويا للنشر والطباعة والتوزيع، والأستاذان أبوبكر عمر وصالح علي جابر عضوا مجلس إدارة دار الجابر للطباعة والنشر والتوزيع، ود.عبدالله مليطان، والمؤرخ سالم الكبتي.

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وقدّم الإعلامي رجب بن غزي الحفل، الذي بدأ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الليبي الشيخ أحمد الهادي العالم.

وألقى الأستاذ الناشر الصحفي فتحي مختار بن عيسى كلمة مكتبة الكون، أوضح فيها «أن الشعوب والأمم التي لا تحتفي بمبدعيها ومثقفيها ورموزها في شتى مناحي الحياة، هي شعوب وأمم فاقدة للهوية، تائهة ضاعت منها البوصلة».

وأضاف بن عيسى في كلمته «هناك أمم وشعوب تبذل الغالي والثمين من أجل صناعة نجم أو رمز، لإدراكها لأهمية وجودهم في حياتها».

وتابع آسفًا «في ليبيا لدينا نجوم، بل كواكب، من مثقفين وأدباء ومبدعين مميزين ابتلوا بمسؤولين لا يعون أهمية وجودهم في حياة الشعوب، وبدلا من الاحتفاء بهم، يقوم المسؤول بتهميشهم والتقليل منهم وطمسهم ظنا منه أنهم منافسون له».

واختتم بن عيسى كلمته بالقول «في الحقيقة.. أنتم من كرمنا وشرفنا وجعلنا نرفع الرأس عاليا، ونحن نباهي بكم ونفاخر، فتقدم الشعوب ورقيها وتحضرها لا يُقاس بالتراب ولا بالمساحة ولا بالأموال، إنما بما تمتلكه من أمثالكم».

«الكون» تكرم دور نشر ومؤسسات إعلامية

وكرمت مكتبة الكون بعد كلمة بن عيسى الرموز الثقافية والفكرية، وعبرت عن احتفائها بهم بمنحهم شهادات التقدير، إذ بدأت بدور النشر التي شاركت في معرض الكون للكتاب الليبي الذي يقام حاليا في القاهرة وهي: دار الجابر للنشر والطباعة والتوزيع – بنغازي، ودار جين للنشر والطباعة والتوزيع – البيضاء، ومؤسسة «الوسط» الاعلامية، ومجمع ليبيا للدراسات المتقدمة.

ومنحت المكتبة «درع الكون» للعطاء المتميز لنخبة من المميز والمتميزين في شتى المجالات، على النحو التالي:

«درع الكون» للعطاء المتميز في مجال نشر وحفظ كتاب الله لفضيلة الشيخ طارق أحمد عباس.

«درع الكون» للعطاء المتميز في مجال الصحافة، للصحفي الكبير أستاذ الجيل المهدي يوسف الكاجيجي.

«درع الكون» للعطاء المتميز في مجال حفظ الذاكرة التاريخية الليبية للمؤرخ الأستاذ سالم حسن الكبتي.

«درع الكون» للعطاء المتميز في مجال حفظ الذاكرة الثقافية الليبية للدكتور عبدالله سالم مليطان.

«درع الكون» للعطاء المتميز في مجال النشر والترجمة للناشر الليبي الأستاذ سالم أحمد الزريقاني.

«درع الكون» للعطاء المتميز في مجال الصحة للدكتور علي المبروك أبو قرين.

«درع الكون» للعطاء المتميز في مجال دعم صناعة النشر وإقامة معارض الكتاب للأستاذ أنور جاب الله الشويهدي.

«درع الكون» للعطاء المتميز في مجال الحفاظ على البيئة في ليبيا للأستاذ فايز عوض ساطي.

«درع الكون» للعطاء المتميز في مجال الاهتمام بثقافة الطفل للأستاذ محمد سالم العجيل.

«درع الكون» للعطاء المتميز في مجال الأعمال الإنسانية والخيرية لمؤسسة إنسان للأعمال الخيرية والتنمية.

وأخيرًا منحت المكتبة «درع الكون» للعطاء المتميز للناشر المصري المميز رئيس مجلس ادارة المجموعة الدولية للنشر الأستاذ حسن علي حامد تقديرًا لجهوده على مدى سنوات طويلة في خدمة صناعة النشر الليبية.

وختم الحفل بكلمة للأستاذ علي جابر رئيس مجلس ادارة دار الجابر للنشر والطباعة والتوزيع، أكد فيها على أهمية أن يقوم كل مواطن بواجبه دون النظر إلى أي مردود أو معوقات.

«مكتبة الكون» تحتفل بعيدها الرابع وتكرم دور نشر ومؤسسات إعلامية في 1 فبراير 2024. (بوابة الوسط)

«مكتبة الكون» تحتفل بعيدها الرابع وتكرم دور نشر ومؤسسات إعلامية في 1 فبراير 2024. (بوابة الوسط)

«مكتبة الكون» تحتفل بعيدها الرابع وتكرم دور نشر ومؤسسات إعلامية في 1 فبراير 2024. (بوابة الوسط)

«مكتبة الكون» تحتفل بعيدها الرابع وتكرم دور نشر ومؤسسات إعلامية في 1 فبراير 2024. (بوابة الوسط)

«مكتبة الكون» تحتفل بعيدها الرابع وتكرم دور نشر ومؤسسات إعلامية في 1 فبراير 2024. (بوابة الوسط)