  • Alwasat News
Atwasat

الكون تحتفي بالإبداع الليبي في القاهرة وتكرّم مؤسسة «الوسط» الإعلامية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 فبراير 2024, 07:50 مساء
الكون تحتفي بالإبداع الليبي في القاهرة وتكرّم مؤسسة «الوسط» الإعلامية
«مكتبة الكون» تحتفل بعيدها الرابع وتكرم دور نشر ومؤسسات إعلامية في 1 فبراير 2024. (بوابة الوسط)
WTV_Frequency

احتفلت مكتبة الكون، مساء أمس الخميس، بمقرها في مدينة نصر بالقاهرة، بذكرى تأسيسها الرابعة وسط حضور من مثقفين وأدباء ومبدعين ودبلوماسيين ومهتمين بالثقافة.

 من بين الحضور المستشار فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، والسفير عبدالحميد فرحات، والسفير صالح الشماخي، والسفير فوزي الفرجاني، والدكتورة تركية عبدالحفيظ الواعر رئيس منظمة أطوار للأبحاث والتنمية.

وحضر كذلك الناشر الأستاذ ياسر حمودة عضو مجلس ادارة اتحاد الناشرين الليبيين ورئيس مجلس إدارة دار الحسام للنشر والطباعة والتوزيع.

ومن الحضور أيضا الروائي والقاص الأستاذ الصديق بودوارة رئيس تحرير مجلة الليبي، والأستاذ حسين مفتاح نائب رئيس تحرير بوابة أفريقيا الإخبارية، والأستاذة ريم البركي رئيسة تحرير موقع أخبار ليبيا، والمخرج والكاتب المسرحي علي الفلاح، والفنان المسرحي محمد الصادق، والإعلامي والمنتج نبيل الشيباني، وأستاذ الإعلام بالجامعات الليبية طارق الجحاوي، والصحفي عبدالباسط قلاش، والأستاذة رجاب شنيب رئيس مجلس إدارة تجمع تاناروت للإبداع الليبي، والأستاذة المحامية خديجة الورفلي، والأستاذان فراس ومروان المكي عضوا مجلس إدارة دار أويا للنشر والطباعة والتوزيع، والأستاذان أبوبكر عمر وصالح علي جابر عضوا مجلس إدارة دار الجابر للطباعة والنشر والتوزيع، ود.عبدالله مليطان، والمؤرخ سالم الكبتي.

القلهود مفتي ليبيا في أولى فعاليات صالون «مكتبة الكون» بالقاهرة
«الكون» تصدر «الصراع الليبي» للكاتبين خالد السحاتي وحسين القطوني
«الكون» تنضم إلى اتحاد الناشرين العرب

وقدّم الإعلامي رجب بن غزي الحفل، الذي بدأ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الليبي الشيخ أحمد الهادي العالم.

وألقى الأستاذ الناشر الصحفي فتحي مختار بن عيسى كلمة مكتبة الكون، أوضح فيها «أن الشعوب والأمم التي لا تحتفي بمبدعيها ومثقفيها ورموزها في شتى مناحي الحياة، هي شعوب وأمم فاقدة للهوية، تائهة ضاعت منها البوصلة».

وأضاف بن عيسى في كلمته «هناك أمم وشعوب تبذل الغالي والثمين من أجل صناعة نجم أو رمز، لإدراكها لأهمية وجودهم في حياتها».

 وتابع آسفًا «في ليبيا لدينا نجوم، بل كواكب، من مثقفين وأدباء ومبدعين مميزين ابتلوا بمسؤولين لا يعون أهمية وجودهم في حياة الشعوب، وبدلا من الاحتفاء بهم، يقوم المسؤول بتهميشهم والتقليل منهم وطمسهم ظنا منه أنهم منافسون له».

واختتم بن عيسى كلمته بالقول «في الحقيقة.. أنتم من كرمنا وشرفنا وجعلنا نرفع الرأس عاليا، ونحن نباهي بكم ونفاخر، فتقدم الشعوب ورقيها وتحضرها لا يُقاس بالتراب ولا بالمساحة ولا بالأموال، إنما بما تمتلكه من أمثالكم».

«الكون» تكرم دور نشر ومؤسسات إعلامية
وكرمت مكتبة الكون بعد كلمة بن عيسى الرموز الثقافية والفكرية، وعبرت عن احتفائها بهم بمنحهم شهادات التقدير، إذ بدأت بدور النشر التي شاركت في معرض الكون للكتاب الليبي الذي يقام حاليا في القاهرة وهي: دار الجابر للنشر والطباعة والتوزيع – بنغازي، ودار جين للنشر والطباعة والتوزيع – البيضاء، ومؤسسة «الوسط» الاعلامية، ومجمع ليبيا للدراسات المتقدمة.

ومنحت المكتبة «درع الكون» للعطاء المتميز لنخبة من المميز والمتميزين في شتى المجالات، على النحو التالي:

«درع الكون» للعطاء المتميز في مجال نشر وحفظ كتاب الله لفضيلة الشيخ طارق أحمد عباس.

«درع الكون» للعطاء المتميز في مجال الصحافة، للصحفي الكبير أستاذ الجيل المهدي يوسف الكاجيجي.

«درع الكون» للعطاء المتميز في مجال حفظ الذاكرة التاريخية الليبية للمؤرخ الأستاذ سالم حسن الكبتي.

«درع الكون» للعطاء المتميز في مجال حفظ الذاكرة الثقافية الليبية للدكتور عبدالله سالم مليطان.

«درع الكون» للعطاء المتميز في مجال النشر والترجمة للناشر الليبي الأستاذ سالم أحمد الزريقاني.

«درع الكون» للعطاء المتميز في مجال الصحة للدكتور علي المبروك أبو قرين.

«درع الكون» للعطاء المتميز في مجال دعم صناعة النشر وإقامة معارض الكتاب للأستاذ أنور جاب الله الشويهدي.

«درع الكون» للعطاء المتميز في مجال الحفاظ على البيئة في ليبيا للأستاذ فايز عوض ساطي.

«درع الكون» للعطاء المتميز في مجال الاهتمام بثقافة الطفل للأستاذ محمد سالم العجيل.

«درع الكون» للعطاء المتميز في مجال الأعمال الإنسانية والخيرية لمؤسسة إنسان للأعمال الخيرية والتنمية.

وأخيرًا منحت المكتبة «درع الكون» للعطاء المتميز للناشر المصري المميز رئيس مجلس ادارة المجموعة الدولية للنشر الأستاذ حسن علي حامد تقديرًا لجهوده على مدى سنوات طويلة في خدمة صناعة النشر الليبية.

وختم الحفل بكلمة للأستاذ علي جابر رئيس مجلس ادارة دار الجابر للنشر والطباعة والتوزيع، أكد فيها على أهمية أن يقوم كل مواطن بواجبه دون النظر إلى أي مردود أو معوقات.

«مكتبة الكون» تحتفل بعيدها الرابع وتكرم دور نشر ومؤسسات إعلامية في 1 فبراير 2024. (بوابة الوسط)
«مكتبة الكون» تحتفل بعيدها الرابع وتكرم دور نشر ومؤسسات إعلامية في 1 فبراير 2024. (بوابة الوسط)
«مكتبة الكون» تحتفل بعيدها الرابع وتكرم دور نشر ومؤسسات إعلامية في 1 فبراير 2024. (بوابة الوسط)
«مكتبة الكون» تحتفل بعيدها الرابع وتكرم دور نشر ومؤسسات إعلامية في 1 فبراير 2024. (بوابة الوسط)
الكون تحتفي بالإبداع الليبي في القاهرة وتكرّم مؤسسة «الوسط» الإعلامية
«مكتبة الكون» تحتفل بعيدها الرابع وتكرم دور نشر ومؤسسات إعلامية في 1 فبراير 2024. (بوابة الوسط)
«مكتبة الكون» تحتفل بعيدها الرابع وتكرم دور نشر ومؤسسات إعلامية في 1 فبراير 2024. (بوابة الوسط)
«مكتبة الكون» تحتفل بعيدها الرابع وتكرم دور نشر ومؤسسات إعلامية في 1 فبراير 2024. (بوابة الوسط)
«مكتبة الكون» تحتفل بعيدها الرابع وتكرم دور نشر ومؤسسات إعلامية في 1 فبراير 2024. (بوابة الوسط)
«مكتبة الكون» تحتفل بعيدها الرابع وتكرم دور نشر ومؤسسات إعلامية في 1 فبراير 2024. (بوابة الوسط)
«مكتبة الكون» تحتفل بعيدها الرابع وتكرم دور نشر ومؤسسات إعلامية في 1 فبراير 2024. (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يطالب بتوقيع عقوبات صارمة على الأندية للتصدي للتجاوزات الجماهيرية

شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يطالب بتوقيع عقوبات صارمة على الأندية للتصدي ...
الكون تحتفي بالإبداع الليبي في القاهرة وتكرّم مؤسسة «الوسط» الإعلامية

الكون تحتفي بالإبداع الليبي في القاهرة وتكرّم مؤسسة «الوسط» الإعلامية
عبدالله مليطان يبذل جهدا مؤسسيا لجمع التراث الثقافي الليبي (حوار)

عبدالله مليطان يبذل جهدا مؤسسيا لجمع التراث الثقافي الليبي (حوار)
أرقام وإحصاءات «دورينا» بعد الجولة العاشرة

أرقام وإحصاءات «دورينا» بعد الجولة العاشرة
استطلاع: نصف الأميركيين البالغين يرون أن «إسرائيل» تجاوزت الحدود في حربها على غزة

استطلاع: نصف الأميركيين البالغين يرون أن «إسرائيل» تجاوزت الحدود في حربها على ...
بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد تفجير مقر لها في غزة

بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد تفجير مقر لها في غزة
أحدث مدينة أميركية.. شيكاغو تصوت لصالح قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

أحدث مدينة أميركية.. شيكاغو تصوت لصالح قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)
أمسية ثقافية ليبية مصرية في اتيليه القاهرة

أمسية ثقافية ليبية مصرية في اتيليه القاهرة
قاض فدرالي يرفض دعوى تلزم بايدن بالضغط على «إسرائيل» لوقف قصف غزة ويُقر فحواها

قاض فدرالي يرفض دعوى تلزم بايدن بالضغط على «إسرائيل» لوقف قصف غزة ويُقر فحواها
في غياب رونالدو.. النصر السعودي يضرب رفاق ميسي بـ6 أهداف

في غياب رونالدو.. النصر السعودي يضرب رفاق ميسي بـ6 أهداف
فريدمان يكشف «عقيدة بايدن» الجديدة تجاه الشرق الأوسط

فريدمان يكشف «عقيدة بايدن» الجديدة تجاه الشرق الأوسط
داخل العدد 428: الانقسام يطال الكوارث.. و«ترسيخ» أوضاع المجموعات المسلحة

داخل العدد 428: الانقسام يطال الكوارث.. و«ترسيخ» أوضاع المجموعات المسلحة
«فيراري» يعلن انضمام لويس هاميلتون في 2025

«فيراري» يعلن انضمام لويس هاميلتون في 2025
مارك زاكربرغ يعتذر لأهالي ضحايا منصات التواصل خلال جلسة أمام الكونغرس

مارك زاكربرغ يعتذر لأهالي ضحايا منصات التواصل خلال جلسة أمام الكونغرس
المنتخب الوطني للكرة الطائرة جلوس يفقد مباراته أمام الجزائر ببطولة أفريقيا

المنتخب الوطني للكرة الطائرة جلوس يفقد مباراته أمام الجزائر ببطولة أفريقيا
تونس..السجن 3 سنوات مع النفاذ للغنوشي وصهره

تونس..السجن 3 سنوات مع النفاذ للغنوشي وصهره
الإنسان العاقل عاش في المناخ البارد لشمال أوروبا قبل 45 ألف سنة

الإنسان العاقل عاش في المناخ البارد لشمال أوروبا قبل 45 ألف سنة
شاهد.. «في التسعين» يبحث أثر الزيارات المتبادلة بين إدارتي النصر والأهلي بنغازي

شاهد.. «في التسعين» يبحث أثر الزيارات المتبادلة بين إدارتي النصر والأهلي بنغازي
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالدوين يؤكد براءته من تهمة القتل غير العمد بقضية إطلاق النار
بالدوين يؤكد براءته من تهمة القتل غير العمد بقضية إطلاق النار
بعد 150 عاماً.. بريطانيا تعير «جواهر التاج» المنهوبة إلى غانا
بعد 150 عاماً.. بريطانيا تعير «جواهر التاج» المنهوبة إلى غانا
يرسو في 15 دولة.. أول «متحف عائم» على متن سفينة يبحر من مالطا نهاية مارس
يرسو في 15 دولة.. أول «متحف عائم» على متن سفينة يبحر من مالطا ...
جدارية «فلسطن الزاهية» بالمركز الوطني لتنمية فنون الطفل
جدارية «فلسطن الزاهية» بالمركز الوطني لتنمية فنون الطفل
أمسية ثقافية ليبية مصرية في اتيليه القاهرة
أمسية ثقافية ليبية مصرية في اتيليه القاهرة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تكريم عشر ليبيات بجائزة المرأة الملهمة
تكريم عشر ليبيات بجائزة المرأة الملهمة...
الروائي والباحث إبراهيم الإمام يشارك في «معرض القاهرة للكتاب» بأكثر من إصدار
الروائي والباحث إبراهيم الإمام يشارك في «معرض القاهرة ......
رحيل الفنان الليبي أحمد كامل عن 85 عاما
رحيل الفنان الليبي أحمد كامل عن 85 عاما...
تسجيل موقع «وان تكوفي» في قائمة التراث المادي لدى منظمة الـ«إيسيسكو».
تسجيل موقع «وان تكوفي» في قائمة التراث المادي لدى منظمة ......
توقيف أرنولد شوارزنيغر في مطار ميونيخ الألماني لإخفائه ساعة ثمينة
توقيف أرنولد شوارزنيغر في مطار ميونيخ الألماني لإخفائه ساعة ......
المزيد
الكون تحتفي بالإبداع الليبي في القاهرة وتكرّم مؤسسة «الوسط» الإعلامية
الكون تحتفي بالإبداع الليبي في القاهرة وتكرّم مؤسسة «الوسط» ......
عبدالله مليطان يبذل جهدا مؤسسيا لجمع التراث الثقافي الليبي (حوار)
عبدالله مليطان يبذل جهدا مؤسسيا لجمع التراث الثقافي الليبي ......
فرقة «المسرح الحر البيضاء» تتحصل علي جائزة بمهرجان المونودراما النسائي بالجزائر
فرقة «المسرح الحر البيضاء» تتحصل علي جائزة بمهرجان ......
أمسية ثقافية ليبية مصرية في اتيليه القاهرة
أمسية ثقافية ليبية مصرية في اتيليه القاهرة...
جدارية «فلسطن الزاهية» بالمركز الوطني لتنمية فنون الطفل
جدارية «فلسطن الزاهية» بالمركز الوطني لتنمية فنون الطفل...
المزيد