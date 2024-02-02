عبدالله مليطان يبذل جهدا مؤسسيا لجمع التراث الثقافي الليبي (حوار)

القاهرة - بوابة الوسط

يشارك الباحث والأديب د.عبدالله سالم مليطان في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام بمجلداته التوثيقة للحياة الثقافية والفكرية في ليبيا.

ود. مليطان الذي يحمل درجة الدكتوراه في الفلسفة، مهتم بهذا التوثيق لشعوره بالضرر، لأنه لم يكن قادرا على الاتصال بالمنجز الإبداعي الذي كان إلى حد قريب يزعم أنه من القلة القليلة التي لا يغيب عنها معرفة تفاصيله.

وشرع في بذل الجهود للقيام بهذا العمل الموسوعي لإيمانه بضعف أداء المؤسسات الليبية في التعريف بالمنجز الإبداعي.

ويؤكد على مدى تضرر الحياة الثقافية في ليبيا من الانقسام السياسي القائم حاليا بين شرق وغرب.

ويلفت مليطان إلى أن ذلك ربما يعود إلى الإمكانات التي لم تتوفر لبعض المؤسسات أو الهيئات التي يفترض أن تقوم بذلك كدار الكتب الوطنية مثلا التي أهملت وهي إحدى المؤسسات التي يفترض أن تقوم بذلك. ولا يمكن التنكر للجهود التي قامت بها على قدر قلة المتاح أمامها.

وفي تصريح إلى «بوابة الوسط» التي التقته على هامش فعاليات معرض الكتاب بالقاهرة قال «هدفي خدمة تراث ليبيا وجمعه والسعي للحفاظ عليه، وهو عمل شاق ومضنٍ، وإن كان البعض يعتقد أنه مجرد تجميع معلومات».

ويعقّب «فليقم به من يقول ذلك إن استطاع».

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ويوضح أن «الدافع له هو انصراف المؤسسات الحكومية عن تبني المشروع الذي يتطلب وقتا وجهدا كبيرا، ويتطلب جهد مؤسسات، وليس فقط فردا».

وأعرب عن إحساسه بالخذلان من بعض الكتاب الذين لا يقومون بدور مؤثر في مثل هذه الغاية النبيلة.

ومن أجل الحاجة الضرورية في جمع هذا التراث الثقافي المعجمي «اضطررت إلى القيام بذلك»

وأكد أن معجم المؤلفين يجري التواصل من أجل تنفيذه مع المؤلفين، فهوعلى الرغم من أنه «أقل صعوبة من مشروعي الآخر إلا إنني سعيد بذلك، رغم ثقل المهمة.

وكشف د. مليطان عن تفاصيل المشروع قائلًا إنه «كل ما كتب عن ليبيا سيكون بين دفتي كتاب لن يقل عن 24 مجلد، عمل كبير وضخم، ولكن قيمته الإنسانية والثقافية والتاريخية سيدركها الناس فيما بعد».

تصنيف المشروع وتصنيفه

وعن تصنيف المشروع ومنهج تبويبه قال: «إن المعجم الشعري سيكون في ستة أجزاء، ومعجم القصة سيكون في خمسة أجزاء، والمسرح الليبي سيكون في أربعة أجزاء، ومعجم الأدب الشعبي سيكون من جزأين، وهناك أيضا معجم المؤلفين والذي يتضمن كل من كتب في ليبيا بشكل عام (الأدب أو الهندسة أو الجغرافيا والشعر والرواية، وصل إلى الآن إلى عشرة أجزاء».

وأضاف أنه يسعى للكمال الذي لا يُدرك إلا بتعاون الكتاب والمؤلفين وتجاوبهم لاكتمال المشروع.

وأكد أن الموسوعة ستكون مرجع أمين لكل من يريد أن يكتب عن ليبيا من الليبيين أو من غيرهم من خارج ليبيا.

وكشف مليطان لـ«بوابة الوسط» عن اقتراب صدور مدونة الرواية الليبية خلال الربع الأخير من هذا العام 2024، وستكون في ستة أجزاء.

وأضاف «أنها موسوعة توثيقية وليست إبداعية كمرجع للباحثين ومن شأنها توفير الوقت والجهد على الباحثين والدارسين».

جانب من منجز د.عبدالله مليطان الموسوعي. (فيسبوك)