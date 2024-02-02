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أمسية ثقافية ليبية مصرية في اتيليه القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 فبراير 2024, 02:22 مساء
أمسية ثقافية ليبية مصرية في اتيليه القاهرة
أتيليه القاهرة يستضيف مبدعين ليبيين ومصريين في ندوة شعرية على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب. (وزارة الثقافة والتنمية المعرفية)
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احتضن «أتيليه القاهرة»،الثلاثاء، جلسة حوارية ثقافية حضرها عدد من المثقفين الليبيين المشاركين في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية.

وجاءت الأمسية ضمن الفعاليات الفكرية والثقافية لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية التي تشارك بها ضمن الأنشطة المصاحبة لفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، وفقا لصفحة وزارة الثقافة والتنمية المعرفية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

رحّب الفنان أحمد الجنايني رئيس مجلس ادارة «الأتيليه» بالوفد الثقافي الليبي، وعبر عن سعادته بهذه المشاركة الثقافية والفنية ومثمنا لها، ومبديا استعداد «أتيليه القاهرة» لاحتضان الفعاليات الثقافية الليبية في القاهرة بلا موانع ولا حدود..

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وجرى اختيار «الأتيليه» لتنظيم هذه الأمسية بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيسه، ليصبح من أهم المنابر الفكرية والثقافية والفنية. وساهم الأتيليه في توفير مناخ إبداعي وثقافي وفني لعديد المثقفين والمبدعين الليبيين على مدار الـسبعين عاما.

الاندماج الثقافي بين ليبيا ومصر
سلطت الأمسية الضوء على حقيقة التفاعل والانسجام والاندماج الاجتماعي والفكري والثقافي بين الليبيين والمصريين.

وألقى الشاعر الليبي عبدالسلام العجيلي من درنة عدة قصائد، بعضها يلقيه لأول مرة، عبّرت عن تفاعل الشعراء الليبيين وانشغالهم بمختلف القضايا.

وتنوعت كلمات ومساهمات الحاضرين في هذه الأمسية بما أثرى موضوعها ومحاورها فكرا وثقافة وفنا وأدبا.

أتيليه القاهرة يستضيف مبدعين ليبيين ومصريين في ندوة شعرية على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب. (وزارة الثقافة والتنمية المعرفية)
أتيليه القاهرة يستضيف مبدعين ليبيين ومصريين في ندوة شعرية على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب. (وزارة الثقافة والتنمية المعرفية)
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