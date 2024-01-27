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«معًا من القاهرة».. معرض ضد العدوان والإبادة في أتيليه القاهرة الأحد المقبل

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 يناير 2024, 08:11 مساء
«معًا من القاهرة».. معرض ضد العدوان والإبادة في أتيليه القاهرة الأحد المقبل
شعار أتيليه القاهرة. (أتيليه القاهرة)
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يحتضن أتيلية القاهرة، معرضا يضم 40 فنانا تشكيليا، بعنوان «معا من القاهرة»، وذلك يوم غدٍ الأحد الموافق 28 يناير وحتى 5 فبراير.

وأوضح الأتيلية في بيان، الخميس، أن فكرة المعرض جاءت بدعوة من الفنان التشكيلي سيد هويدي، لإقامة معرض ضد العدوان والإبادة وعنصرية القوة، تزامنا مع الأحداث الدامية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

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ويشارك في المعرض كلا من الفنانين: إيمان مرعي، آية الله الغرباوي، أماني فهمي، آمال الجمال، إيمان عز، إيناس الجوهري، أحمد الجنايني، أمل أحمد مصطفى، أشرف نصيف، أسماء عادل السيد، أحمد بكر، خالد نصار، دنيا الصالح، رامية محمد نجا، رضوى منير، رحاب مصطفى، سيد هويدي، سحر عبدالحميد طعامة، سالي الجوهري، صلاح شعبان، فتحي علي، مي عبدالملك النوري، ميرفت دياب، محمد مجدي السداوي، محمد دسوقي، ميرفت الغزاوي، محمد عرابي، محمد شومان، نرمين يسري، نيرة الجمل، نيفين أحمد إسماعيل، نجلاء سلامة، نادر هلال، نهال حمدي، هالة حزين، هالة هدايت، هبة خريبة، هالة صلاح الحصري، هناء سليم البيتاوي، هناء البلوشي.

صرح ثقافي فني
أتيليه القاهرة هو جمعية خاضعة لقانون الجمعيات الأهلية تابع لوزارة التضامن، ويديره مجلس إدارة منتخب منذ نشأته في مارس 1953، ترأسه عديد الفنانين، ومنهم الفنان أحمد طوغان الحاصل على جائزة النيل، والفنان الراحل عبدالهادي الوشاحي الحاصل على جائزة الدولة التقديرية، والناقد عز الدين نجيب الحاصل على جائزة الدولة التقديرية، والدكتور محمد حافظ دياب الحاصل على جائزة الدولة في العلوم الاجتماعية، والدكتور محمود إسماعيل الحاصل على جائزة الدولة في العلوم الاجتماعية.

ويضم الأتيليه في عضويته الذي يتجاوز عدد أعضائه نحو ثلاثة آلاف عضو من المثقفين والأدباء، منهم أمل دنقل، ويوسف إدريس، وحامد ندا، وأحمد عبدالمعطي حجازي، وعبد الرحمن الأبنودي، وغيرهم.

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