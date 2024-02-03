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«سبوتيفاي» تجدد تعاقدها مع المدوّن الصوتي النجم جو روغان

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 فبراير 2024, 03:33 مساء
«سبوتيفاي» تجدد تعاقدها مع المدوّن الصوتي النجم جو روغان
صورة مؤرخة للمقدم الأميركي المثير للجدل جو روغان في 10 ديسمبر 2021 في لاس فيغاس (أ ف ب)
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أعلنت مجموعة «سبوتيفاي» للخدمات الصوتية الجمعة تجديد شراكتها مع المدوّن الصوتي النجم جو روغان الذي يستقطب أكبر عدد من المستمعين في مجال البودكاست في العالم، وقدرت جريدة «وول ستريت جورنال» قيمة الصفقة بـ250 مليون دولار.

إلا أن المجموعة السويدية أوضحت أن هذا المبلغ غير صحيح، من دون أن تفصح عن القيمة الفعلية. ولم تحدد المدة الدقيقة لهذا الاتفاق الجديد، مكتفية بالإشارة إلى «سنوات عدة» وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقدرت جريدة «وول ستريت جورنال» قيمة العقد الحصري الأول الذي وُقِّعَ في مايو 2020 بـ 200 مليون دولار.

«The Joe Rogan Experience» يحتل الصدارة
واحتل برنامج «The Joe Rogan Experience» في 2023 للعام الرابع على التوالي المركز الأول في قائمة البرامج البودكاست على «سبوتيفاي» من حيث عدد المستمعين في العالم.

وأفادت «سبوتيفاي» أيضاً بأن البرنامج سيتاح مجدداً على منصات أخرى، من بينها «آبل» و«أمازون» و«يوتيوب» بعد أربع سنوات من الحصرية.

وبرز جو روغان في مجال البودكاست في وقت مبكر جداً، عام 2009، وعلى مر السنين اجتذب قاعدة من المتابعين الأوفياء لم يكن لها أي مثيل في هذا القطاع الذي كان يزال في بداياته، وأصبح مذّاك ظاهرة جماهيرية حتى قبل انضمامه إلى «سبوتيفاي».

ويُجري روغان ذو الشخصية غير النمطية في برنامجه حواراً صريحاً غالباً ما يدوم أكثر من ثلاث ساعات مع ضيوف متنوعين، من أطباء ورجال أعمال وفكاهيين وعلماء رياضيات ولاعبين في الفنون القتالية، وهو نفسه فكاهي ولاعب كيك بوكسينغ سابق وبطل في التايكواندو.

وغالباً ما اتُهم بالترويج لنظريات المؤامرة، وخصوصاً في ما يتعلق بجائحة كوفيد واللقاحات.

وفي مطلع العام 2022، طلب عدد من الفنانين حذف أغنياتهم من المنصة تعبيراً عن الاحتجاج، ومن بينهم الفنان الأميركي الكندي نيل يونغ والمغنية الأميركية جوني ميتشل.

جو روغان يعتذر
وسعياً من «سبوتيفاي» إلى تهدئة الغضب، أوردت إشارات وروابط لتوجيه المستخدمين إلى معلومات واقعية صادرة عن مراجع علمية.

وبعد بضعة أيام، اتُهم جو روغان مجدداً باستخدام كلمة زنجي مرات عدة على الهواء. واضطر روغان إلى الاعتذار علناً عن ذلك.

ومع ذلك، لم تتأثر شعبية روغان بأي من هاتين الضجتين، بل اتسعت أكثر من أي وقت مضى.

ازدياد حجم استخدام البودكاست
واندرج تعاقد «سبوتيفاي» مع جو روغان العام 2020 ضمن خطتها الرامية إلى تعزيز صدارتها عالمياً بين منصات المحتوى الصوتي.

وأكدت المجموعة أن حجم استهلاك البودكاست على «سبوتيفاي» زاد 232 في المئة منذ العام 2020.

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