توقيف أرنولد شوارزنيغر في مطار ميونيخ الألماني لإخفائه ساعة ثمينة

القاهرة - بوابة الوسط

قامت السلطات الجمركية الألمانية الأربعاء بتوقيف نجم هوليوود أرنولد شوارزنيغر في مطار ميونيخ جنوب ألمانيا لإخفائه ساعة ثمينة كانت معدة للبيع.

وقال الناطق باسم الجمارك توماس مايستر إن الممثل الأميركي النمسوي البالغ 76 عاما، الذي وصل إلى ألمانيا من الولايات المتحدة، قد يتمكن من مواصلة رحلته، لكن سيتعين عليه ترك ساعته في ميونيخ، حسب وكالة «فرانس برس».

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وقال مايستر إنه كان ينبغي على شوارزنيغر التصريح عن الساعة للجمارك ودفع ضريبة عنها لأنها ستبقى في الاتحاد الأوروبي، وبدأت إجراءات جنائية بتهمة الاحتيال الضريبي ضد الحاكم السابق لولاية كاليفورنيا.

وبحسب جريدة «بيلد» الألمانية التي كشفت أولاً ما حصل، فإن البطل السابق لأفلام «ترمينايتر» و«كونان ذي برباريان» أراد طرح هذه الساعة الباهظة للبيع في مزاد الخميس، خلال حفل عشاء في منتجع كيتزبوهيل النمساوي الشهير للتزلج.

وستُطرح خلال هذه الأمسية، أعمال فنية وقطع ثمينة للبيع وسيعود ريع المبيعات لدعم مشاريع مناخية مختلفة لنجم هوليوود.