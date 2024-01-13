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تهنئة وزارة الثقافة وهيئات ثقافية بالسنة الأمازيغية الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 يناير 2024, 05:13 مساء
تهنئة وزارة الثقافة وهيئات ثقافية بالسنة الأمازيغية الجديدة
صورة لاحتفالات الشعب الأمازيغي بحلول العام الجديد 2974. (فيسبوك)
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هنأت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية والهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون ووزارة السياحة الشعب الأمازيغي بحلول السنة الأمازيغية 2974.

وجاء في تهنئة وزارة الثقافة «أسقاس أمقاس.. تتقدم وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بأطيب التهاني لكافة أمازيغ ليبيا وشمال أفريقيا، بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة (2974)، التي تصادف 12 من شهر يناير من كل عام ، ونسأل الله العلي القدير أن ﻳﻌﻴﺪها ﻋﻠﻰ ﺑﻼ‌ﺩﻧﺎ بالسلام والخير والأمان ». وفقًا لصفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وهنأت الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون الشعب الأمازيغي بحلول السنة الأمازيغية الجديدة، من خلال منشور لها على صفحات التواصل الاجتماعي.

وزارة السياحة تهنئ الشعب الأمازيغي
فيما هنأ وزير السياحة والصناعات التقليدية نصر الدين الفزاني الشعب الليبي والأمازيغي في كلمة على موقع الوزارة قائلا: «بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديده 2974 يسرني أن أتقدم لليبيين عمومًا والأمازيغ خصوصًا بأطيب وأجمل التهاني بهذه المناسبة داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام خيرٍ وبركةٍ ونماءٍ علينا جميعًا» .

يذكر أن التقويم الأمازيغي يمتد إلى آلاف السنين، ويحدد وقته على أساس الدورات الفلاحية، وتشمل الاحتفالات لهذه المناسبة تناول الوجبات التقليدية وإحياء الموروث ورواية القصص وارتداء الملابس التقليدية.

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