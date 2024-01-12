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الجزائريون يحتفلون برأس السنة الأمازيغية الجديدة 2974

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 يناير 2024, 02:01 مساء
الجزائريون يحتفلون برأس السنة الأمازيغية الجديدة 2974
بائع يزن كمية من الحلويات في وسط مدينة البليدة الجزائرية أثناء الاحتفالات برأس السنة الأمازيغية الجديدة، في 11 يناير 2024. (أ ف ب)
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تشهد الجزائر احتفالات شعبية بمناسبة رأس السنة الأمازيغية الجديدة، التي أصبحت عطلة رسمية في البلاد منذ 2018 ويجري إحياؤها يوم 12 يناير.

وتنتشر في الأسواق الشعبية أنواع من الحلويات والمأكولات التقليدية اعتاد الجزائريون تقديمها في هذه المناسبة، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وفي مدينة البليدة غرب الجزائر العاصمة، اكتظ «سوق العرب» طيلة يوم الخميس بالمتسوقين الراغبين بابتياع الحلويات والمكسرات والعجائن الخاصة بتحضير الأطباق الشعبية، مثل الشخشوخة والرشتة والكسكسي.

أسقاس أمقاس
وهنأ الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الجزائريين عبر حسابه على منصة «إكس»، متمنيا لهم «الخير والبركات بقدوم العام الأمازيغي الجديد» 2974، ومختتما تهنئته بعبارة «أسقاس أمقاس» وتعني بالأمازيغية «سنة سعيدة».

وقالت نصيرة البالغة 76 سنة لوكالة فرنس برس «نحن نحتفل بهذه المناسبة منذ صغري، وسأواصل الاحتفال بها ومن بعدي أولادي».

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«الأعلى للأمازيغ»: الخميس المقبل عطلة رسمية لمناسبة رأس السنة الأمازيغية

ولم ينقطع الجزائريون عن الاحتفال بهذه المناسبة المعروفة محلياً باسم «ينّاير» كتقليد متوارث عبر الأجيال، لكن قرار إعلانها عطلة رسمية عام 2018 جعلها أكثر حضوراً من خلال الفعاليات في الساحات والأماكن العامة.

جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية
وجاء ذلك بعد نضالات طويلة منذ استقلال الجزائر في 1962 للحركة الأمازيغية التي انتزعت في 2016 الاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية في الدستور.

وتبع ذلك إلزامية تدريسها تدريجاً من المرحلة الابتدائية وحتى الجامعة، كما استُحدثت جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية، التي وُزعت الخميس بنسختها الرابعة.

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