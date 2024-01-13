زوارة تحتفل برأس السنة الأمازيغية (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت في قاعة الشهيد «فرحات حلب» بمدينة زوارة، اليوم السبت، الاحتفالات برأس السنة الأمازيغية 2974.

وهنأ رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، الأمازيغ في ليبيا والمغرب الكبير بحلول العام الأمازيغي الجديد.

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وكتب على صفحته بموقع «فيسبوك»: «أهنئ إخواننا الأمازيغ في ليبيا والمغرب الكبير بدخول العام الأمازيغي الجديد. جعله الله عام خير علينا جميعا، لنعزز فيه الأمن والاستقرار في كل ربوع بلادنا».

ويمتد التقويم الأمازيغي إلى آلاف السنين، ويحدد وقته على أساس الدورات الفلاحية، وتشمل الاحتفالات لهذه المناسبة تناول الوجبات التقليدية وإحياء الموروث ورواية القصص وارتداء الملابس التقليدية.

من فعاليات الاحتفال برأس السنة الأمازيغية في زوارة، 13 يناير 2024. (الإنترنت)

من فعاليات الاحتفال برأس السنة الأمازيغية في زوارة، 13 يناير 2024. (الإنترنت)

من فعاليات الاحتفال برأس السنة الأمازيغية في زوارة، 13 يناير 2024. (الإنترنت)

من فعاليات الاحتفال برأس السنة الأمازيغية في زوارة، 13 يناير 2024. (الإنترنت)

من فعاليات الاحتفال برأس السنة الأمازيغية في زوارة، 13 يناير 2024. (الإنترنت)