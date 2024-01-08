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أنوشكا ديلون: أنا ابنة أبي ولست ابنة محفظة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 يناير 2024, 11:49 صباحا
أنوشكا ديلون: أنا ابنة أبي ولست ابنة محفظة
آلان ديلون مع ابنته أنوشكا في مهرجان كان الأخير ( أرشيفية: الإنترنت)
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نفت أنوشكا ابنة النجم الفرنسي آلان ديلون الأحد، الاتهامات التي ذكرها أخيها أنتوني برغبتها في إعادة والدهما إلى سويسرا لأسباب مالية، مؤكدة أنها تريد اصطحاب والدها ليتمكن من الحصول على العلاج، معلقة «أنا ابنة أبي ولست ابنة محفظة».

وأعلن أنتوني ديلون أن تهجمه على أخته غير الشقيقة ليس مرتبطا بمسائل الميراث إنما بالمكان الذي سيمضي فيه الممثل نهاية حياته، متهما هذه الأخيرة بالرغبة في إعادته إلى سويسرا لأسباب مالية، حسب وكالة «فرانس برس».

آلان ديلون يعتزم مقاضاة نجله أنتوني بعد تصريحات مسيئة للإعلام
النجم الفرنسي آلان ديلون في وضع صحي «متدهور»

وقال أنتوني ديلون لشبكة «سي نيوز» التلفزيونية الجمعة «كل قصص المال هذه والميراث، غير صحيحة»، وذلك غداة مقابلة مع مجلة «باري ماتش» اتهم فيها أنوشكا بالتلاعب بوالده الذي تدهور وضعه الصحي منذ إصابته بسكتة دماغية خطرة في يوليو 2019.

وردا على ذلك، أعلن آلان ديلون، أحد آخر عمالقة السينما الفرنسية البالغ 88 عاما، انه يريد مقاضاة ابنه بسبب تصريحات قال إنها «ترمي للإضرار به وبابنته أنوشكا» التي أعلنت أيضا عن دعوى تشهير وتهديدات ومضايقة.

وقال نجل ديلون «تمت تسوية مسألة الوراثة»، مضيفا «أختي لها 50% من كل ثروة والدي. أنا وأخي (آلان فابيان) نملك ما نسميه الحصة الاحتياطية، بالتالي لنا 25%».

وأضاف «نريد أنا وأخي أن يتم احترام رغبة والدي من خلال تركه في منزله في دوشي مونكوربون وسط فرنسا»، متهما أخته بالرغبة في إعادة النجم الفرنسي إلى سويسرا حيث يقيم إداريا، وهو مواطن سويسري منذ العام 1999.

ضريبة ضخمة حال إعادة تعريفه كمواطن فرنسي
وتابع أن «قلق أنوشكا هو أن يتم إعادة تعريف والدي على أنه مواطن فرنسي، ما سيؤدي إلى ضريبة ضخمة بعد الوفاة».

وأكدت أنوشكا رافضها لتلك الدوافع الضريبية التي يتهمها بها شقيقها أنتوني، وقالت عبر محطة «تي إف 1» التلفزيونية الفرنسية «تجرى متابعته في سويسرا بسبب مرضه، ويتلقى علاجات هناك» مضيفة «السبب الوحيد الذي جعلني أرغب في إحضاره إلى سويسرا هو أن يحصل على العلاج».

وأكدت أنه «كان من المقرر إجراء فحص طبي له في أغسطس، إلا أن أخي كان يعارض ذلك بشدة».

وتابعت أن آلان ديلون «يتلقى علاجا يعد حيويا بالنسبة إليه، وخلافا لنصيحة الأطباء، قرر وقف هذا العلاج. أنا لم أوافق على ذلك، ولم أستطع فعل شيء حيال ذلك، ومن غير اللائق قول إن ذلك لأسباب ضريبية».

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