النجم الفرنسي آلان ديلون في وضع صحي «متدهور»

القاهرة - بوابة الوسط

أصبح آلان ديلون، أحد آخر عمالقة السينما الفرنسية، «ضعيفاً» و«لم يعد قادراً على تحمل رؤية وضعه متدهوراً بهذا الشكل»، على ما قال ابنه أنتوني في مقابلة مع مجلة «باري ماتش» نُشرت اليوم الخميس.

الممثل البالغ 88 عاماً، والذي ظهر هزيلاً في صورة نشرها على إنستغرام أحد أبنائه الآخرين، آلان فابيان، عشية عيد الميلاد، أُصيب بسكتة دماغية خطرة في يوليو 2019، وفقا لموقع «دويتش فيلة».

وأوضح أنتوني ديلون في هذه المقابلة «إنه لا يتحدث كثيراً، وهو يتعب أو ينزعج عندما نجعله يكرر الكلام، لأن صوته لم يعد دائماً مسموعاً».

مشاكل ومضايقات معنوية لـ« ساحر النساء»

وتقدّم أبناء النجم الثلاثة بشكوى في يوليو الماضي ضد امرأة قدّموها على أنها «معاونة منزلية» له، وهو مصطلح ترفضه المرأة المذكورة، وفُتح تحقيق يتناول خصوصاً أفعالاً مرتبطة بمضايقات معنوية.

وبحسب محاميهم، فإن هيرومي رولان «واصلت عزل آلان ديلون عن أحبائه وأصدقائه وعائلته باستخدام مناورات وتهديدات» منذ إصابة الممثل بالسكتة الدماغية.

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ورداً على ذلك، أعلن محامي رولان التي طُردت خلال الصيف الفائت من الدارة العائلية الكبيرة في دوشي-مونكوربون، على بعد نحو مئة كيلومتر إلى الجنوب من باريس، رفعها شكوى «ضد أفراد عائلة ديلون وحراس شخصيين على خلفية أعمال عنف طوعية مشددة مثبتة بشهادة طبية».

وفي هذه المقابلة، قال أنتوني ديلون أيضاً إنه قدم شكوى ضد شقيقته أنوشكا، متهماً إياها بعدم إبلاغه بأن والدهما «خضع لخمسة اختبارات للقدرات المعرفية» بين عامي 2019 و2022، وأنه «لم ينجح في أي منها».

أراد أن يكون «الأفضل والأجمل والأقوى»

وانتهى الممثل الفرنسي الشهير آلان ديلون في منتصف العام الماضي 2023 من تأليف كتاب عن سيرته الذاتية أكد فيه أنه أراد أن يكون «الأفضل والأجمل والأقوى» في نظر النساء اللواتي عرفهنّ طوال حياته.

ويستعرض الكتاب الذي يحمل عنوان (Alain Delon Amours et Mémoires ) «آلان ديلون، قصص حبّ وذكريات» المتضمّن صوراً شخصية لم يسبق نشرها، طفولة نجم السينما الفرنسية، ومحطّات مسيرته المهنية وأفلامه.

وكتب ديلون في مقدّمة هذا العمل الذي أعدّته دينيتزا بانتشيفا القريبة من النجم «لقد دفعني الحبّ دائماً إلى تجاوز نفسي».

وأضاف ديلون «لم أحلم يوماً بأن أكون ممثلاً. دخلت المهنة وواصلت التمثيل.. من أجل النساء»، ذاكراً منهنّ الممثلات بريجيت أوبر وميشيل كوردو ورومي شنايدر وناتالي ديلون وميراي دارك وروزالي فان بريمن، والدة أنوشكا وآلان فابيان، آخر أبنائه.