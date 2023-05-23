تهمة القتل تلاحق زوجة رجل زعم أنه نجل آلان ديلون

القاهرة - بوابة الوسط

وجهت النيابة العامة في باريس تهمة القتل غير العمد والامتناع عن مساعدة شخص في حالة خطرة إلى شريكة حياة آري بولوني، الذي كان يزعم أنه نجل الممثل الفرنسي آلان ديلون، وعُثر عليه، السبت، ميتا في شقته الباريسية، حسب مصادر قضائية، وفق وكالة «فرانس برس».

وأفادت النيابة العامة في العاصمة الفرنسية بأن تهمة نقل مواد مخدرة وحيازتها وشرائها وبيعها وُجهت أيضا إلى المرأة. وكانت المتهمة قد أخطرت أجهزة الإسعاف بعدما عثرت، السبت، على جثة آري بولوني (واسمه الأصلي كريستيان بولوني) البالغ 60 عاما والمصاب بفالج، في شقته بالدائرة الخامسة عشرة من باريس، وأبقِيَت قيد التوقيف الاحتياطي.

بولوني طلب من القضاء الفرنسي إثبات بنوته لـ«آلان ديلون»

وكان بولوني المولود في أغسطس 1962، وهو مصوّر، يؤكد باستمرار أنه نجل آلان ديلون، والمغنية الألمانية نيكو، وهو ما واظب ديلون على نفيه، علما بأنه أقام علاقة قصيرة مع نيكو الملقبة بـ«غاربو البانك»، وهي أيضا عارضة أزياء وممثلة. وتولت والدة ديلون إديت بولوني تربيته آري في طفولته وتبنته رسميا مع زوجها، وهو يحمل اسمها.

وقدّم آري بولوني إلى القضاء الفرنسي طلب اعتراف بالأبوة، لكنّ محكمة الاستئناف ردّته لعدم الاختصاص لكون محلّ إقامة آلان ديلون في سويسرا، مما حدا ببولوني إلى تمييز القرار. وأشركت نيكو نجلها في عدد من الأفلام التي مثلت فيها، وتولت الغناء في الألبوم الأول الصادر العام 1967 لفرقة الروك الأميركية «ذي فيلفيت أندرغراوند»، ثم تحولت إلى الغناء منفردة لمدة عشرين عاما.

ورافقها آري عندما كان مراهقا في جولاتها وأدمن معها المخدرات، وبعد وفاتها العام 1988، أُدخل مرات عدة مستشفيات للأمراض النفسية وخضع لإعادة لعلاجات من الإدمان.