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كانييه ويست يعتذر من اليهود بعد عام على تصريحات معادية للسامية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 01:46 مساء
كانييه ويست يعتذر من اليهود بعد عام على تصريحات معادية للسامية
كانييه ويست في ميامي بولاية فلوريدا الأميركية أكتوبر 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

قدم مغني الراب الأميركي كانييه ويست اعتذارًا للجالية اليهودية، الثلاثاء، من تصريحات معادية للسامية سبق أن قالها منذ عام أثارت الغضب وأنهت عقودًا تجارية مربحة كان يتعاون فيها الموسيقي مع علامات تجارية كبرى مثل «أديداس».

ونقلت وكالة «فرانس برس» ما كتبه باللغة العبرية على حسابه بـ«إنستغرام» «أعتذر بصدق للجالية اليهودية عن أي غضب سبَّبته كلماتي أو أفعالي. لم يكن في نيتي الإساءة أو عدم الاحترام، وأنا نادم حقًا على أي ألم ربما تسببت فيه». ومن المقرر أن يصدر المغني ألبومه الجديد «فالتشرز» في 12 يناير.

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ويقول الموسيقي، الذي يطلق على نفسه اسم «يي»، إنه يريد التعمق أكثر في هذه المسألة و«التعلم من هذه التجربة ليكون لديه المزيد من الحساسية والفهم في المستقبل».

وقد قوبل الموقف الجديد للفنان بترحيب حذر من رابطة مكافحة التشهير (إيه دي ال)، وهي مجموعة أميركية كبرى تحارب معاداة السامية.

وعلقت الجمعية على منصة إكس قائلة «الأفعال ستكون أقوى من الكلمات، ولكن بادرة الندم الأولى هذه موضع ترحيب»، مذكّرة بأضرار لا تحصى تسبب بها المغني الذي تمكَّن من خلال شهرته من تسميم نفوس لا تحصى عبر معاداته للسامية وكراهيته البغيضة.

علامات تجارية تنهي تعاقدها مع الفنان
وأدلى كانييه ويست، الذي يقول إنه يعاني من اضطراب ثنائي القطب، في خريف العام 2022، بتعليقات عدة اعتُبرت بأنها ذات طبيعة معادية للسامية.

وفي مقابلة أجريت معه قبل عام، قال إنه رأى «أشياء إيجابية أيضًا في ما يتعلق بهتلر»، مضيفًا «يجب أن نتوقف عن إهانة النازيين طوال الوقت أنا أحب النازيين».

ووضع مغني الراب شعار «حياة البيض مهمة» قبيل ذلك، خلال عرض في باريس، في تحوير لاسم الحركة المناهضة للعنصرية «حياة السود مهمة». كما ذهب لتناول العشاء في منزل دونالد ترامب بحضور أحد المنادين بنظرية تفوق البيض.

كما عُلق حساب كانييه ويست على تويتر بسبب «التحريض على العنف»، بعد نشر صورة تمثل صليبًا معقوفًا متشابكًا مع نجمة داود، قبل إعادة الحساب من الشبكة الاجتماعية التي أصبح اسمها «إكس».

وقررت العلامة التجارية للملابس الرياضية «أديداس» بسبب هذه التصريحات المتكررة، إنهاء تعاونها مع الفنان، وهو أحد أنجح الفنانين في عالم الموضة، ولا سيما مع مجموعة الأحذية الرياضية «ييزي». كما قطعت سلسلة الملابس الجاهزة الأميركية غاب ودار الأزياء «بالنسياغا» العلاقات معه.

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