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مغني الراب الأميركي سنوب دوغ يعلن إقلاعه عن التدخين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 نوفمبر 2023, 11:38 صباحا
مغني الراب الأميركي سنوب دوغ يعلن إقلاعه عن التدخين
مغني الراب سنوب دوغ يحيي حفلة في برونكس الأميركية، 11 أغسطس 2023. (أ ف ب)
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فاجأ مغني الراب الأميركي، سنوب دوغ، المعروف بحبّه للماريجوانا، جمهوره بإعلانه التوقّف عن التدخين.

وقال دوغ، عبر صفحاته في مواقع التواصل، «بعدما فكّرت كثيراً وتناقشت مع عائلتي، قررت الإقلاع عن التدخين. أرجو أن تحترموا حياتي الشخصية في هذه المرحلة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ولم يحدد الفنان المتحدر من كاليفورنيا والبالغ 52 سنة، ما إذا يقصد أنه توقّف عن تدخين التبغ فقط أم القنب أيضاً.

تشكيك.. مجرّد مزحة!
وعلّق عدد من محبيه على هذا القرار مشككين به، فأشاروا مثلاً إلى أنّه مجرّد مزحة، بينما أبدى آخرون قلقهم من احتمال معاناة سنوب دوغ مشاكل صحية.

وحقق سنوب دوغ شهرة بفضل ألبومه المنفرد «دوغي ستايل»، الذي أنتجه نجم الهيب هوب دكتور دري في أوائل تسعينات القرن العشرين.

وبيعت ملايين ألبومات سنوب دوغ في مختلف أنحاء العالم، بعدما حظيت أغان كثيرة له بنجاح كبير منها «جين أند جوس» و«دروب إت لايك إتس هَت».

وللمغني أعمال تجارية في مجال القنّب، في عدد كبير من الولايات الاميركية التي تُعتبر هذه المادة فيها قانونية.

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