موجة رفض تتزعمها امرأة ضد إطلاق اسم مغني فرنسي على محطة مترو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب رئيس بلدية ضاحية «لي ليلا» في باريس أن إحدى محطات خط مترو باريس رقم 11، التي ستفتتح، مع محطات جديدة، أوائل العام 2024 ستحمل اسم المغني والممثل الفرنسي الراحل سيرج غينزبور.

لكن في عريضة عبر الإنترنت جرى إطلاقها الشهر الماضي على موقع «تشاينج دوت أورغ»، احتجت امرأة تعرّف عن نفسها بأنها «موظفة مدنية وناشطة نسوية» تحمل اسم ماري جي، ضد الخطة، قائلة إن غينزبور كان «رجلاً عنيفاً، وكارهاً للنساء، ومدافعاً عن سفاح القربى». وفقا لوكالة «فرانس برس».

وجمعت العريضة أكثر من 10 آلاف و600 توقيع حتى بعد ظهر اليوم الخميس، أي أكثر من ضعف عدد المؤيدين منذ الأربعاء.

وكان الدافع وراء قرار تسمية محطة مترو باسم غينزبور، الذي توفي عام 1991، هو نجاح أغنيته «لو بوانكونور دي ليلا» عام 1959، والتي تتطرق إلى شخص يعمل موظفاً في المحطة التي ينتهي عندها خط المترو رقم 11، وهي فكرة كانت تدعمها جين بيركين، شريكة حياة غينزبور التي توفيت هذا العام.

مثير للجدل طوال حياته وبعد الموت

أثار غينزبور الجدل بانتظام، خلال حياته المهنية، بما في ذلك من خلال عزف النشيد الوطني الفرنسي على موسيقى الريغي، كما تضمنت كلمات الكثير من أغانيه تلميحات جنسية مقنّعة بمهارة، أو إشارات صريحة إلى الجنس.

وركز النقاد في الغالب على ميله الواضح لتخيلات سفاح القربى مع ابنته شارلوت، التي أصبحت ممثلة ومغنية مشهورة، وأغنية «ليمن إنسست» التي سجلها معها عندما كانت في الثالثة عشرة من عمرها، والتي أثارت ردود فعل شاجبة عند نشرها في عام 1984، ونفى غينزبور حدوث أي سفاح القربى، قائلاً إن الأغنية تعكس ببساطة الحب بين الأب وابنته.

- إدانة مصمم الأزياء بيتر نيغارد بتهمة الاعتداء الجنسي

- اتهام جديد لجيرار دوبارديو باعتداء جنسي

- توقيف 80 رجلاً بتهمة استغلال الأطفال جنسياً في عملية «غير مسبوقة» في فرنسا

وجاء في العريضة «ومع ذلك، ساهم هذا العمل في إحداث مناخ يُقدّم فيه سفاح القربى على أنه علاقة ملؤها الحب والشهوة والرغبة»، وأضافت أنه «من المعروف على نطاق واسع» أن غينزبور كان «عنيفاً تجاه النساء» وكانت لديه «ميول للاعتداء الجنسي على الأطفال، وحتى سفاح القربى»، وذكرت العريضة أن بيركين نفسها تحدثت في مذكراتها عن مشاهد أصبح فيها غينزبور عنيفاً جسدياً معها.

وكان سفاح القربى موضع نقاش على نطاق واسع في فرنسا هذا الخريف عندما قالت الممثلة النجمة إيمانويل بيار في فيلم وثائقي إنها كانت ضحية لسفاح القربىـ وقالت إن سفاح القربى بدأ عندما كانت بيار في العاشرة من عمرها، واستمر حتى بلغت الرابعة عشرة. ولم تذكر اسم المعتدي، لكنها قالت إنه ليس والدها.

ويتعرض نحو 160 ألف طفل للاعتداء الجنسي كل عام في فرنسا، وقد عانى 5,5 ملايين شخص من البالغين الفرنسيين من الاعتداء الجنسي خلال طفولتهم، وفقاً لـ«سيفيز»، وهي لجنة أنشأتها الحكومة لحماية ضحايا الاعتداء الجنسي.