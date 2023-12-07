اتهام جديد لجيرار دوبارديو باعتداء جنسي

القاهرة - بوابة الوسط

قدمت الممثلة الفرنسية هيلين داراس شكوى جديدة في سبتمبر تتهم فيها الممثل الفرنسي جيرار دوبارديو بالاعتداء الجنسي عليها خلال تصوير فيلم في العام 2007 تضاف لسلسلة الدعاوى التي تستهدف النجم الفرنسي، وفق ما أعلن المدّعون الأربعاء.

ونظر المحققون في الشكوى التي يرجّح أنها تندرج ضمن قانون التقادم الفرنسي، ليقرروا ما إذا كانوا سيفتحون تحقيقا أم لا، ولم تتمكن وكالة «فرانس برس» من الاتصال بمحامي دوبارديو كريستيان سان-باليه للتعليق على الفور.

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وقالت داراس «استغرق الأمر عاما للانتقال من التحدّث عن الواقعة في وسائل الإعلام إلى الشكوى الجنائية»، مؤكدة معلومات أوردتها محطة «فرانس 2» التلفزيونية.

13 اتهاما بالاعتداء الجنسي

وأضافت «دخول مركز الشرطة وإخبار أحد العناصر بأن شخصا ما لمس أعضاءك الحميمة، ليس أمرا سهلا».

ووجهت اتهامات إلى دوبارديو العام 2020 في باريس بعد مزاعم باغتصابات واعتداءات جنسية عقب شكوى قدمتها الممثلة شارلوت أرنو.

ووجهت كذلك 13 امرأة اتهامات إلى الممثل بالعنف الجنسي نشرها موقع «ميديابارت» الإخباري في أبريل، ويعود بعضها إلى مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وقال دوبارديو في رسالة إلى جريدة «لوفيغارو» في ديسمبر، إنه «ليس مغتصبا ولا مفترسا جنسيا».