  • Alwasat News
Atwasat

توتر في هوليوود قبل تصويت للمصادقة على اتفاق الاستوديوهات والممثلين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 ديسمبر 2023, 07:22 مساء
توتر في هوليوود قبل تصويت للمصادقة على اتفاق الاستوديوهات والممثلين
ممثلون أعضاء في نقابة ممثلي هوليوود «ساغ-أفترا» خلال تجمع في ساحة تايمز سكوير الشهيرة في نيويورك، 25 يوليو 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

تنتهي الثلاثاء عملية تصويت للمصادقة على اتفاق توصل إليه الممثلون والاستوديوهات في هوليوود بعد مفاوضات شاقة، وسط ترقب لنتيجته التي قد تضع حداً نهائياً لإضراب الممثلين أو تجعل هوليوود تواجه مجدداً تحركاً اجتماعياً شل القطاعين السينمائي والتلفزيوني خلال الأشهر الأخيرة.

ومع أن المصادقة على الاتفاق تعد إجراءً شكلياً، يسود توتر في القطاع لأن عدداً من الممثلين يعارضون بوضوح شروط الاتفاقية الجديدة، إذ يعتبرون أنها لا توفر لهم الحماية الكافية من تقنية الذكاء الصناعي، بحسب «فرانس برس».

وقال مايكل فاكارو، وهو من بين عشرات الممثلين الذين أعربوا علناً عن معارضتهم المصادقة على الاتفاق، إن «العقد تافه». وتابع الممثل «صوتت ضد الاتفاق وأنا على استعداد تام لاستئناف الإضراب»، مضيفاً «لن نكسب شيئاً في حال وقعناه، لكننا سنربح الكثير في حال عاودنا الإضراب».

 الطرفان يعاودان إطلاق المفاوضات
وأمام أعضاء نقابة «ساغ أفترا» البالغ عددهم 160 ألفاً بين ممثلين وراقصين وعاملين آخرين في المجال الترفيهي، مهلة تنتهي الثلاثاء عند الساعة 17.00 مساءً بتوقيت لوس أنجليس (1.00 بتوقيت غرينتش الأربعاء) للتصويت والمصادقة على الاتفاق بغالبية بسيطة. وفي حال لم يُصادق عليه، يُفترض أن يعاود الطرفان إطلاق المفاوضات. ويحق للممثلين خلال هذه الفترة أن يضربوا مجدداً. 

ويبدو أن عدداً قليلاً من الممثلين فقط يعارضون الاتفاق، على قول المحامي المتخصص في القطاع الترفيهي جوناثن هاندل، الذي يرى أن 75 إلى 85% من الأصوات ستأتي لصالح المصادقة، معتبراً أن هذه النسبة تشكل «تصوراً واقعياً».

وينص الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بعد إضراب استمر 118 يوماً، على زيادة كبيرة في الحد الأدنى للرواتب مع نظام مكافآت للممثلين الذين يؤدون أدواراً في أفلام أو مسلسلات تلقى نجاحاً عبر إحدى منصات البث التدفقي.

الذكاء الصناعي 
ويشير الاتفاق أيضاً إلى تحديد ضمانات بشأن استخدام الذكاء الصناعي لم تعتمد من قبل.

وكان مجلس إدارة نقابة الممثلين وافق على الاتفاق في مطلع نوفمبر عقب تصويت 86% من أعضائه عليه. ومذاك، تكثف النقابة اجتماعاتها ورسائلها بالبريد الإلكتروني ومنشوراتها في شبكات التواصل الاجتماعي، لحض أعضائها على اتخاذ الخطوة نفسها.

اتفاق بين الممثلين والاستوديوهات في هوليوود ينهي إضرابا شل القطاع لأشهر
«الذكاء الصناعي» يعرقل إنهاء إضراب ممثلي هوليوود
رئيس «باراماونت»: أتفاءل بقرب إنهاء إضراب الممثلين في هوليوود

وكتبت رئيسة النقابة فران دريشر عبر انستغرام «إنه أكثر اتفاق يوفر ربحاً وابتكاراً وحماية لتاريخ نقابات قطاع الترفيه». ورغم تصريح النجمة السابقة لمسلسل «ذي ناني»، ظهرت مخاوف مرتبطة بالذكاء الصناعي بعد التطرق إلى تفاصيل الاتفاق.

ويخشى فنانو الأداء أن يستبدلوا بممثلين رقميين يتم ابتكارهم من خلال برامج للذكاء الصناعي، نتيجة تجميع أقسام من أجسام  أشخاص كثر بالاستناد إلى أرشيف الأفلام. ولا يمنع الاتفاق الاستوديوهات من استخدام الذكاء الصناعي، لكنه يتضمن بنداً يفرض عليها إعلام النقابة كلما رغبت في اللجوء إلى هذه التكنولوجيا.

سيُقرّ الاتفاق أم لا؟
سيكون لـ«ساغ أفترا» الحق في التفاوض بشأن المكافآت نيابة عن الممثلين المعنيين، مع أن الانتقادات تؤكد أنه سيكون من الصعب معرفة ما إذا جرى اعتماد الذكاء الصناعي أم لا.

ويؤكد معارضو المصادقة أن نسبة المشاهدة المطلوبة لجعل الاستوديوهات تدفع للممثلين لقاء شعبية العمل المعروض عبر إحدى منصات البث التدفقي مرتفعة جداً، وهو ما لن يحمل فائدة إلا لعدد محدود من الممثلين. ومن المتوقع أن تصدر نتائج التصويت على المصادقة خلال وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

ويقول هاندل «بسبب المعارضة، يجري التساؤل بطبيعة الحال ما إذا كان سيقر الاتفاق أم لا، مما يثير بعض التوترات والقلق»، مضيفاً «لكنني أعتقد أن إقراره محتمل بصورة كبيرة، وسيكون التخلّي عنه نتيجة مفاجئة جداً».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«قنبلة حولته لأشلاء».. استشهاد فلسطيني بعد تفجير الاحتلال باب منزله في مخيم قلنديا

«قنبلة حولته لأشلاء».. استشهاد فلسطيني بعد تفجير الاحتلال باب منزله في مخيم ...
«ملعب الوسط»: سمير عبود يتحدث عن نقطة في شخصية مراد الوحيشي

«ملعب الوسط»: سمير عبود يتحدث عن نقطة في شخصية مراد الوحيشي
«تغطية خاصة»: هل فشلت مبادرة باتيلي.. ماذا بعد؟

«تغطية خاصة»: هل فشلت مبادرة باتيلي.. ماذا بعد؟
«بودكاست ويڤ»: مروان موسى (Kwifya X Marwan Moussa)

«بودكاست ويڤ»: مروان موسى (Kwifya X Marwan Moussa)
«في التسعين»: ماذا وراء تجميد نشاط كرة السلة.. بلسان رئيس الاتحاد؟

«في التسعين»: ماذا وراء تجميد نشاط كرة السلة.. بلسان رئيس الاتحاد؟
«فلوسنا»: النفط .. نزاع المؤسسة والوزارة

«فلوسنا»: النفط .. نزاع المؤسسة والوزارة
الأمم المتحدة: من المستحيل إنشاء مناطق آمنة في غزة مع ارتفاع وتيرة القصف الإسرائيلي

الأمم المتحدة: من المستحيل إنشاء مناطق آمنة في غزة مع ارتفاع وتيرة القصف ...
كاريكاتير خيري - «المنظومة» في ليبيا!

كاريكاتير خيري - «المنظومة» في ليبيا!
يسع 6 ملايين حاسوب.. الصين تبني مركزا ضخما للبيانات تحت المياه

يسع 6 ملايين حاسوب.. الصين تبني مركزا ضخما للبيانات تحت المياه
مقتل 85 مدنيا في غارة نفذتها «عن طريق الخطأ» مسيّرة تابعة للجيش النيجيري

مقتل 85 مدنيا في غارة نفذتها «عن طريق الخطأ» مسيّرة تابعة للجيش النيجيري
دراسة: حرارة سطح الكوكب قد تزيد 1.5 درجة مئوية خلال 7 سنوات

دراسة: حرارة سطح الكوكب قد تزيد 1.5 درجة مئوية خلال 7 سنوات
الاحتلال يرفض السماح للأطفال المقدسيين المحررين باستكمال دراستهم

الاحتلال يرفض السماح للأطفال المقدسيين المحررين باستكمال دراستهم
ليبيا تشارك للمرة الأولى في مبادرة تحدي القراءة العربي

ليبيا تشارك للمرة الأولى في مبادرة تحدي القراءة العربي
الاحتلال يطلب من منظمة الصحة العالمية إخلاء مستودع طبي بجنوب غزة

الاحتلال يطلب من منظمة الصحة العالمية إخلاء مستودع طبي بجنوب غزة
شاهد.. «ملعب الوسط» يستعرض تحليلات وأرقام وكواليس الجولة الخامسة

شاهد.. «ملعب الوسط» يستعرض تحليلات وأرقام وكواليس الجولة الخامسة
واشنطن تتهم سفيرا أميركيا سابقا بالتجسس لحساب كوبا طوال 40 عاما

واشنطن تتهم سفيرا أميركيا سابقا بالتجسس لحساب كوبا طوال 40 عاما
انطلاقة جديدة لبرنامج «ملعب الوسط» عبر شاشة «Wtv».. الليلة

انطلاقة جديدة لبرنامج «ملعب الوسط» عبر شاشة «Wtv».. الليلة
كيف وظف الاحتلال الإسرائيلي الذكاء الصناعي لمضاعفة حجم الدمار في غزة؟

كيف وظف الاحتلال الإسرائيلي الذكاء الصناعي لمضاعفة حجم الدمار في غزة؟
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
الفيلم السوداني «وداعا جوليا» يحقق أعلى إيرادات لفيلم عربي في مصر
الفيلم السوداني «وداعا جوليا» يحقق أعلى إيرادات لفيلم عربي في مصر
فيلم عن جولة بيونسيه «رينيسانس» يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
فيلم عن جولة بيونسيه «رينيسانس» يتصدر شباك التذاكر في أميركا ...
في غزة منذ 14 عاما
في غزة منذ 14 عاما
فرقة «كيس» الأميركية تعتمد صورا رقمية لأعضائها
فرقة «كيس» الأميركية تعتمد صورا رقمية لأعضائها
كوين لطيفة والممثل بيلي كريستال أبرز المكرمين في حفل مركز كينيدي بواشنطن
كوين لطيفة والممثل بيلي كريستال أبرز المكرمين في حفل مركز كينيدي ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل ونيس محمد القذافي
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل ونيس محمد القذافي...
الليبية مها دخيل تدفع ثمن دعمها غزة في هوليوود
الليبية مها دخيل تدفع ثمن دعمها غزة في هوليوود...
المنفي يكرم الفائز بجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن
المنفي يكرم الفائز بجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن...
ذكرى رحيل الأستاذ مصباح عريبي
ذكرى رحيل الأستاذ مصباح عريبي...
يولا بينيفولسكي تتخلى عن الجنسية الإسرائيلية ردا على مجاز الاحتلال في غزة
يولا بينيفولسكي تتخلى عن الجنسية الإسرائيلية ردا على مجاز ......
المزيد
توتر في هوليوود قبل تصويت للمصادقة على اتفاق الاستوديوهات والممثلين
توتر في هوليوود قبل تصويت للمصادقة على اتفاق الاستوديوهات ......
«يونسكو» تدرس إدراج تقاليد جديدة على لائحتها للتراث غير المادي
«يونسكو» تدرس إدراج تقاليد جديدة على لائحتها للتراث غير ......
إطلاق مدير جامعة «سيانس بو باريس» بعد توقيفه في قضية عنف منزلي
إطلاق مدير جامعة «سيانس بو باريس» بعد توقيفه في قضية عنف ......
كوين لطيفة والممثل بيلي كريستال أبرز المكرمين في حفل مركز كينيدي بواشنطن
كوين لطيفة والممثل بيلي كريستال أبرز المكرمين في حفل مركز ......
فرقة «كيس» الأميركية تعتمد صورا رقمية لأعضائها
فرقة «كيس» الأميركية تعتمد صورا رقمية لأعضائها...
المزيد