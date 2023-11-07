«الذكاء الصناعي» يعرقل إنهاء إضراب ممثلي هوليوود

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النقابة التي تمثل الممثلين المضربين في هوليوود، الإثنين، عدم موافقتها على «العرض الأخير والأفضل والنهائي» الذي قدمته الاستوديوهات خلال عطلة نهاية الأسبوع في محاولة لإنهاء الإضراب الذي يشل القطاع السينمائي الأميركي منذ أشهر.



ويدرس المفاوضون عن نقابة ممثلي الشاشة (ساغ-أفترا) الاقتراح منذ السبت الماضي، الذي تسعى من خلاله الاستوديوهات إلى إنهاء الإضراب الذي يوقف عجلة الإنتاج التلفزيوني والسينمائي منذ أربعة أشهر، وفق وكالة «فرانس برس».



وفي بيان موجه لأعضاء النقابة نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي الإثنين، قالت اللجنة إنها عازمة على إنهاء الإضراب المستمر منذ 116 يوما «بشكل مسؤول»، لكنها لم تجد بعد أرضية مشتركة مع الهيئة التي تمثل شركات الإنتاج العملاقة «ديزني» و«نتفليكس» و«وارنر براذرز» و«يونيفرسال» و«باراماونت» و«سوني». وجاء في البيان «هناك بنود أساسية لم نتفق عليها بعد، بما في ذلك (الذكاء الصناعي)»، مضيفا «سنبقيكم على اطلاع بتطورات الأحداث».



ضغوط لاتفاق بشأن «إضراب هوليوود»

وتزايدت الضغوط سريعا من أجل التوصل إلى اتفاق. ويعاني الممثلون العاطلون عن العمل صعوبات متزايدة لتغطية نفقاتهم، فيما تواجه الاستوديوهات بالفعل ثغرات كبيرة في جداول إصداراتها للعام المقبل وما بعده. وحضر المحادثات للتوصل إلى اتفاق في الأيام الأخيرة الرؤساء التنفيذيون للاستوديوهات، ما يؤكد الحاجة الملحة لإنهاء الأزمة.



تمثل نقابة «ساغ أفترا» نحو 160 ألف فنان. ويقول الممثلون الذين لم يصلوا لمرحلة النجومية في هوليوود إنه أصبح من المستحيل تقريبا كسب حياة كريمة من هذه المهنة، بعدما فشلت هياكل الأجور القائمة منذ سنوات طويلة في مواكبة التضخم والتغيرات في القطاع.



وأدى نمو منصات البث التدفقي التي تطلب عادة عددا أقل من الحلقات لكل مسلسل، وتدفع عوائد متدنية للممثلين عند إعادة بث عمل ناجح، إلى تآكل أرباح هؤلاء الممثلين بشدة. لكن استخدام الذكاء الصناعي، وخصوصا فكرة إمكان الاستعانة بشكل الممثل بعد فترة طويلة من تصوير الدور، كان من النقاط الشائكة في المفاوضات.



وتحرص الاستوديوهات التي أخرت بالفعل إصدار أفلام ضخمة مثل «دون: بارت تو» (Dune: Part Two) والجزء المقبل من «ميشن إمباسيبل»، على استئناف إنتاج الأعمال الناجحة مثل «سترينجر ثينغز» في الوقت المطلوب للعام المقبل.

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