ابنة أوديرزو تسعى لمنع بيع رسم غلاف فيلم «أستيريكس وكليوباترا»

القاهرة - بوابة الوسط

تقدّمت ابنة الرسام الفرنسي وكاتب السيناريو ألبير أوديرزو بشكوى لمنع بيع رسم غلاف فيلم «أستيريكس وكليوباترا» بسبب شكوك مرتبطة بظروف استحواذ البائع عليها، بسحب ما أعلنت محاميتها، اليوم السبت.

ومن المقرر أن يطرح التصميم الأصلي لغلاف «أستيريكس وكليوباترا» للبيع في بروكسل في 10 ديسمبر في مزاد تنظمه دار مِيّون، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وتقدّر قيمة هذا الرسم الذي يعود إلى العام 1963 بمبلغ يتراوح بين 400 ألف و500 ألف يورو. ويعرضه للبيع شخص يقول إنه يملكها «منذ أكثر من 50 عاما». وأكدت دار مِيّون نهاية نوفمبر في بيان إن أوديرزو قدمه «خلال عشاء مع أصدقاء».

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وأوضحت أورلي ريزلان محامية سيلفي أوديرزو «الهدف هو منع عملية البيع قريبا وكسب الوقت لاستبيان الظروف التي جرى فيها الاستحواذ على هذا الرسم وحتى استعادته على المدى الطويل» مؤكدة معلومات أوردتها صحيفة «لوفيغارو».

وقدّمت الشكوى بإساءة الأمانة أو السرقة، وأشارت المحامية إلى أن ألبير أوديرزو كان يوقع الرسوم التي يقدمها، لكن هذه اللوحة لا تحمل توقيعه.

رواية بدت مبهمة للغاية

وبحسب ريزلان، أبلغت دار المزادات سيلفي أوديرزو ووالدتها بعملية البيع بـ«رواية بدت مبهمة للغاية» حول ظروف حصول والد البائع على العمل.

وقال المدير العام لدار مِيّون بلجيكا أرنو دو بارتز لوكالة فرانس برس إنه أُبلغ بالشكوى لكنه لم يتلقها بعد، مقرا بأن عملية البيع «غير مؤكدة» الآن.

وأشار إلى أن الرسم قدمه ألبير أوديرزو لصديق يريد ابنه الآن بيعه. وأكد أن «هناك الكثير من الرسوم التي جرى التبرع بها من دون أن توقّع» مشددا على أنه في ذلك الوقت لم تكن لهذه الأعمال الأصلية «أي قيمة».

وكان فيلم «أستيريكس إي أوبيليكس: ميسيون كليوباتر» (2002) الذي حقق نجاحا كبيرا في السينما مع حوالى 25 مليون تذكرة في كل أنحاء العالم، في البداية مجموعة من القصص المصوّرة.