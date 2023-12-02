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استشهاد سفيان تايه رئيس الجامعة الإسلامية بغزة وعائلته في مجزرة صهيونية جديدة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 ديسمبر 2023, 07:28 مساء
استشهاد سفيان تايه رئيس الجامعة الإسلامية بغزة وعائلته في مجزرة صهيونية جديدة
سفيان تايه رئيس الجامعة الإسلامية بغزة. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت وزارة التعليم العالي الفلسطينية، اليوم السبت، استشهاد العالم الفلسطيني البارز سفيان تايه وأسرته، جرّاء استهداف غارة جوية إسرائيلية بلدة الفلوجة التي تبعد 30 كيلومترا إلى شمال الشرق من مدينة غزة.

وذكرت وزارة الثقافة الفلسطينية عبر صفحتها على «فيسبوك» منذ قليل، أن سفيان تايه يحمل درجة الأستاذية في تخصص الفيزياء النظرية والرياضيات التطبيقية، حاصل على جائزة عبدالحميد شومان للعلماء العرب الشبان وعديد الجوائز العلمية الأخرى.

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كما أن لتايه إسهامات كبيرة في مجال الدراسات والأبحاث العلمية التي يجري نشرها سنويًّا في مجلات علمية مرموقة، عُيّن خلال العام 2023 حاملًا لكرسي اليونسكو لعلوم الفيزياء والفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء في فلسطين.

 أفضل 2% من الباحثين حول العالم
صُنف تايه وشقيقه بسام تايه عضو هيئة التدريس بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بالجامعة الإسلامية، ضمن أفضل 2% من الباحثين حول العالم بناءً على دراسة أجرتها دار النشر العالمية  (Elsevier)، وجامعة (stanford)  في الولايات المتحدة الأمريكية. 

وللأخوين تايه عشرات الأبحاث التي يجري نشرها سنويًا في مجلات علمية مرموقة مصنفة ضمن قواعد البيانات Scopus and Web of  Science ، ولهما عددًا كبيرًا من الأبحاث المنشورة بالشراكة والتعاون مع جامعات عالمية مرموقة.   

وتيشار إلى أن د. سفيان، ود. بسام، حصلا مؤخرًا على جائزة التميز في النشر الدولي في الجامعة الإسلامية من حيث عدد الأبحاث المنشورة في سنة واحدة في قواعد البيانات الدولية المرموقة، حيث حل د. بسام في المرتبة الأولي، والأستاذ د. سفيان في المرتبة الثالثة على مستوى الجامعة الإسلامية، فضلًا عن حصولهما في الأعوام السابقة على العديد من الجوائز العلمية القيمة. 

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