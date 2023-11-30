طائرات الاحتلال تقصف المكتبة العامة بغزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، اليوم الخميس، أن طائرات الاحتلال قصفت المكتبة العامة الرئيسية.

وجاء ذلك في منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قالت فيه الوزارة إن «المكتبة هي جزء من مباني بلدية مدينة غزة الواقعة في شارع الوحدة، والتي تحتوي آلاف الكتب والمخطوطات والوثائق القديمة التي اعتبرت مرجعاً مهماً للباحثين والطلبة والقرّاء».

وأضافت الوزارة أن ذلك «يعتبر ضمن المساعي الممنهجة لدى الاحتلال الاسرائيلي ومحاولاته طمس معالم الهوية والثقافة والتراث الفلسطيني».

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ويذكرأن مبنى الأرشيف المركزي تعرض، أمس الأربعاء، للقصف مما تسبب بتدمير وحريق كبير في المبنى في المقر الرئيسي للبلدية في ميدان فلسطين وإعدام آلاف الوثائق التاريخية التي توثق مبنى المدينة ومراحل تطورها العمراني.

الاحتلال يتعمد إعدام الوثائق

وأفادت البلدية في بيان لها، أن الاحتلال تعمد قصف المبنى وإعدام الوثائق بهدف إدخال المدينة في حالة من الفوضى وتدمير كل ما يرمز إلى تاريخ المدينة وحضارتها لا سيما أن الأرشيف يضم وثائق تاريخية يزيد عمرها على 100 عام.

وتواصل قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي شن عدوان واسع على قطاع غزة دمرت خلالها قرابة 300 ألف وحدة سكنية وقتلت أكثر من 15 ألف مواطن غالبيتهم من الأطفال والنساء إلى جانب أكثر من 36 ألف إصابة.