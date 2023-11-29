الاحتلال يحرق ويدمر مبنى الأرشيف المركزي في غزة ويعدم آلاف الوثائق التاريخية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بلدية غزة أن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمبنى الأرشيف المركزي تسبب بتدمير وحريق كبير في المبنى في المقر الرئيس للبلدية في ميدان فلسطين وإعدام آلاف الوثائق التاريخية التي توثق مبنى المدينة ومراحل تطورها العمراني.

وأفادت البلدية في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال تعمد قصف المبنى وإعدام الوثائق بهدف إدخال المدينة في حالة من الفوضى وتدمير كل ما يرمز إلى تاريخ المدينة وحضارتها لاسيما أن الأرشيف يضم وثائق تاريخية يزيد عمرها على 100 عام.

خرق واضح للقانون الدولي الإنساني

وأكدت أن استهداف الاحتلال للمنشآت المدنية والمرافق الخدماتية يمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، داعية المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤوليته ولجم الاحتلال ووقف استهدافه للمدنيين والمنشآت المدنية.

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يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي دمّر مختلف مناحي الحياة المدنية والإنسانية والمرافق الخدماتية في المدينة والتسبب بمأساة إنسانية كبيرة في المدينة ومختلف مناطق قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي شن عدوان واسع على قطاع غزة دمرت خلالها قرابة 300 ألف وحدة سكنية وقتلت أكثر من 15 ألف مواطن غالبيتهم من الأطفال والنساء إلى جانب أكثر من 36 ألف إصابة.