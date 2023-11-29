  • Alwasat News
Atwasat

الاحتلال يحرق ويدمر مبنى الأرشيف المركزي في غزة ويعدم آلاف الوثائق التاريخية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 نوفمبر 2023, 04:55 مساء
الاحتلال يحرق ويدمر مبنى الأرشيف المركزي في غزة ويعدم آلاف الوثائق التاريخية
صورة جوية لآثار القصف الإسرائيلي على غزة. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت بلدية غزة أن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمبنى الأرشيف المركزي تسبب بتدمير وحريق كبير في المبنى في المقر الرئيس للبلدية في ميدان فلسطين وإعدام آلاف الوثائق التاريخية التي توثق مبنى المدينة ومراحل تطورها العمراني.

وأفادت البلدية في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال تعمد قصف المبنى وإعدام الوثائق بهدف إدخال المدينة في حالة من الفوضى وتدمير كل ما يرمز إلى تاريخ المدينة وحضارتها لاسيما أن الأرشيف يضم وثائق تاريخية يزيد عمرها على 100 عام.

خرق واضح للقانون الدولي الإنساني
وأكدت أن استهداف الاحتلال للمنشآت المدنية والمرافق الخدماتية يمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، داعية المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤوليته ولجم الاحتلال ووقف استهدافه للمدنيين والمنشآت المدنية.

-  «فرانس برس»: حماس أبلغت الوسطاء بموافقتها على تمديد الهدنة في غزة أربعة أيام
-  الاحتلال الإسرائيلي يطلق 30 سجينًا فلسطينيًا مقابل الإفراج عن 10 أسرى ضمن الدفعة الخامسة

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي دمّر مختلف مناحي الحياة المدنية والإنسانية والمرافق الخدماتية في المدينة والتسبب بمأساة إنسانية كبيرة في المدينة ومختلف مناطق قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي شن عدوان واسع على قطاع غزة دمرت خلالها قرابة 300 ألف وحدة سكنية وقتلت أكثر من 15 ألف مواطن غالبيتهم من الأطفال والنساء إلى جانب أكثر من 36 ألف إصابة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين.. 29 نوفمبر

كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين.. 29 نوفمبر
الموافقة على إنشاء بيت رضوان أبوشويشة الثقافي بالعزيزية

الموافقة على إنشاء بيت رضوان أبوشويشة الثقافي بالعزيزية
الدبيبة يستجيب لدعوة باتيلي.. ويحدد 4 شروط لنجاح مبادرة «الخماسية»

الدبيبة يستجيب لدعوة باتيلي.. ويحدد 4 شروط لنجاح مبادرة «الخماسية»
التعادل السلبي يسيطر على «ديربي العاصمة» بين الاتحاد والأهلي طرابلس

التعادل السلبي يسيطر على «ديربي العاصمة» بين الاتحاد والأهلي طرابلس
أبرز الراحلين في العالم سنة 2023

أبرز الراحلين في العالم سنة 2023
شاهد عبر قناة الوسط «Wtv»: برنامج «ملعب الوسط» الجديد

شاهد عبر قناة الوسط «Wtv»: برنامج «ملعب الوسط» الجديد
«سي إن إن»: الهدنة في غزة تزيد ضغوط الداخل على بايدن بشأن تمويل «إسرائيل»

«سي إن إن»: الهدنة في غزة تزيد ضغوط الداخل على بايدن بشأن تمويل «إسرائيل»
«الصحة العالمية»: السكان في غزة مهددون بالموت بسبب الأمراض أكثر من القصف

«الصحة العالمية»: السكان في غزة مهددون بالموت بسبب الأمراض أكثر من القصف
منظمة الصحة العالمية: لم يجر التوصل لمسببات أمراض جديدة في الإصابات الأخيرة بالصين

منظمة الصحة العالمية: لم يجر التوصل لمسببات أمراض جديدة في الإصابات الأخيرة ...
مدرب منتخب ليبيا للملاكمة يتحدث لـ«بوابة الوسط» عن مشوار «الفرسان»

مدرب منتخب ليبيا للملاكمة يتحدث لـ«بوابة الوسط» عن مشوار «الفرسان»
شاهد.. الخمسي يعرض «في التسعين» التشكيلة الأنسب لـ«ديربي العاصمة»

شاهد.. الخمسي يعرض «في التسعين» التشكيلة الأنسب لـ«ديربي العاصمة»
عقيلة يؤكد ضرورة الالتزام بتنفيذ قوانين الانتخابات «كما هي» (فيديو)

عقيلة يؤكد ضرورة الالتزام بتنفيذ قوانين الانتخابات «كما هي» (فيديو)
الاحتلال يقر بإصابة 1000 جندي في حرب غزة

الاحتلال يقر بإصابة 1000 جندي في حرب غزة
معهد أفريقي: إستراتيجية أوروبا تجاه الهجرة أضرت بالأمن والاستقرار في دول منطقة الساحل

معهد أفريقي: إستراتيجية أوروبا تجاه الهجرة أضرت بالأمن والاستقرار في دول منطقة ...
«أنا يحيي السنوار ولن تتعرضوا لأذى».. صحف اسرائيلية تؤكد لقاء قائد حماس بأسرى في أحد أنفاق غزة

«أنا يحيي السنوار ولن تتعرضوا لأذى».. صحف اسرائيلية تؤكد لقاء قائد حماس بأسرى في...
كاريكاتير خيري - غزة.. حقل تجارب للأسلحة الأميركية

كاريكاتير خيري - غزة.. حقل تجارب للأسلحة الأميركية
«اقتصاد بلس»: خبراء يوضحون أسباب تراجع الدينار الليبي أمام الدولار

«اقتصاد بلس»: خبراء يوضحون أسباب تراجع الدينار الليبي أمام الدولار
«في التسعين»: هل مايك تايسون في الاتحاد أم الأهلي طرابلس

«في التسعين»: هل مايك تايسون في الاتحاد أم الأهلي طرابلس
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
زوارق الاحتلال تخرق الهدنة وتطلق النار صوب ساحل خان يونس والشاطئ والشيخ رضوان
زوارق الاحتلال تخرق الهدنة وتطلق النار صوب ساحل خان يونس والشاطئ ...
«فرانس برس»: حماس أبلغت الوسطاء بموافقتها على تمديد الهدنة في غزة أربعة أيام
«فرانس برس»: حماس أبلغت الوسطاء بموافقتها على تمديد الهدنة في غزة...
«سي إن إن»: أكثر من نصف الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم اعتقلوا دون اتهام رسمي
«سي إن إن»: أكثر من نصف الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم اعتقلوا ...
أبومرزوق: إطلاق رهائن روس من غزة الأربعاء تقديرا لموقف بوتين
أبومرزوق: إطلاق رهائن روس من غزة الأربعاء تقديرا لموقف بوتين
في اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين.. مصر تطالب بوقف دائم لإطلاق النار بغزة وحل شامل للقضية
في اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين.. مصر تطالب بوقف دائم ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رسالة من أسيرة إسرائيلية لكتائب القسام.. «شكرا لإنسانيتكم أنتم أحباب لطفلتي»
رسالة من أسيرة إسرائيلية لكتائب القسام.. «شكرا لإنسانيتكم ......
مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار قدمته مالطا يدعو إلى هدن إنسانية في غزة
مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار قدمته مالطا يدعو إلى هدن ......
الاحتلال يخفض عدد قتلاه في عملية «طوفان الأقصى» من 1400 إلى 1200 شخص
الاحتلال يخفض عدد قتلاه في عملية «طوفان الأقصى» من 1400 إلى ......
نتانياهو يرفض مجددا أي وقف لإطلاق النار في غزة من دون إطلاق الأسرى
نتانياهو يرفض مجددا أي وقف لإطلاق النار في غزة من دون إطلاق ......
واشنطن تؤكد إسقاط الحوثيين مسيّرة أميركية قبالة اليمن
واشنطن تؤكد إسقاط الحوثيين مسيّرة أميركية قبالة اليمن...
المزيد
الاحتلال يحرق ويدمر مبنى الأرشيف المركزي في غزة ويعدم آلاف الوثائق التاريخية
الاحتلال يحرق ويدمر مبنى الأرشيف المركزي في غزة ويعدم آلاف ......
استشهاد طفلين فلسطينيين برصاص الاحتلال في جنين (فيديو)
استشهاد طفلين فلسطينيين برصاص الاحتلال في جنين (فيديو)...
زيارة بلينكن المرتقبة لـ«إسرائيل» تركز على تمديد الهدنة في غزة
زيارة بلينكن المرتقبة لـ«إسرائيل» تركز على تمديد الهدنة في ......
في اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين.. مصر تطالب بوقف دائم لإطلاق النار بغزة وحل شامل للقضية
في اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين.. مصر تطالب بوقف ......
أبومرزوق: إطلاق رهائن روس من غزة الأربعاء تقديرا لموقف بوتين
أبومرزوق: إطلاق رهائن روس من غزة الأربعاء تقديرا لموقف بوتين...
المزيد