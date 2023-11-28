الاحتلال الإسرائيلي يطلق 30 سجينًا فلسطينيًا مقابل الإفراج عن 10 أسرى ضمن الدفعة الخامسة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، الثلاثاء، أنها أطلقت 30 سجينًا فلسطينيًا في اليوم الخامس من هدنة موقتة في قطاع غزة.

وجاء الإعلان بعيد عودة عشرة أسرى إسرائيليين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب اتفاق الهدنة بعد أن أفرجت عنهم حركة «حماس» وفصيل الجهاد الإسلامي، ومعهم رهينتان من تايلاند، بحسب «فرانس برس».

وأفاد جيش الاحتلال أن الأسرى الـ12 الذين أفرجت عنهم حركتا حماس والجهاد الاسلامي مساء الثلاثاء في قطاع غزة وصلوا الأراضي الفلسطينية المحتلة من طريق مصر. وأضاف «سيجري نقلهم إلى مستشفيات إسرائيلية حيث سيلتقون عائلاتهم مجددًا».

وأفادت «فرانس برس»، في وقت سابق، أن أسرى أفرجت عنهم حركة «حماس» توجهوا مساء الإثنين من رفح في جنوب قطاع غزة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في سيارات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر. ويوميًا منذ الجمعة، تفرج حماس عن عشرة من النساء والأطفال لديها، مقابل إفراج الدولة العبرية عن ثلاثين سجينًا فلسطينيًا.

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وذكرت قناة «الجزيرة» أن مجموعة من القسام وسرايا القدس قامت بتسليم الأسرى إلى الصليب الأحمر الدولي عبر معبر رفح، مضيفة أن القافلة قد غادرت المعبر عد تسلمها المحتجزين.

15 أسيرة و15 طفلًا قاصرًا

أعلنت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أسماء الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى والذين سيجري الإفراج عنهم مساء اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023.

وضمت القائمة 15 أسيرة و15 طفلًا قاصرًا، أي ما مجموعه 30 أسيرة وطفلًا، وذلك ضمن اتفاق الهدنة. ودخلت الهدنة الموقتة في قطاع غزة يومها الخامس، اليوم الثلاثاء، بعد تمديدها ليومين إضافيين بشروط الهدنة السابقة نفسها.

وأعلنت حكومة الاحتلال موافقتها على إضافة 50 أسيرة فلسطينية إلى صفقة تبادل الأسرى، إذا أفرجت حركة حماس عن مزيد من الأسرى الإسرائيليين في القطاع.