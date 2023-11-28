  • Alwasat News
Atwasat

الاحتلال الإسرائيلي يطلق 30 سجينًا فلسطينيًا مقابل الإفراج عن 10 أسرى ضمن الدفعة الخامسة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 10:29 مساء
الاحتلال الإسرائيلي يطلق 30 سجينًا فلسطينيًا مقابل الإفراج عن 10 أسرى ضمن الدفعة الخامسة
حماس تسلم أسرى الاحتلال للصليب الأحمر ضمن الدفعة الخامسة لتبادل الأسرى، 28 نوفمبر 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، الثلاثاء، أنها أطلقت 30 سجينًا فلسطينيًا في اليوم الخامس من هدنة موقتة في قطاع غزة.

وجاء الإعلان بعيد عودة عشرة أسرى إسرائيليين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب اتفاق الهدنة بعد أن أفرجت عنهم حركة «حماس» وفصيل الجهاد الإسلامي، ومعهم رهينتان من تايلاند، بحسب «فرانس برس».

وأفاد جيش الاحتلال أن الأسرى الـ12 الذين أفرجت عنهم حركتا حماس والجهاد الاسلامي مساء الثلاثاء في قطاع غزة وصلوا الأراضي الفلسطينية المحتلة من طريق مصر. وأضاف «سيجري نقلهم إلى مستشفيات إسرائيلية حيث سيلتقون عائلاتهم مجددًا».

وأفادت «فرانس برس»، في وقت سابق، أن أسرى أفرجت عنهم حركة «حماس» توجهوا مساء الإثنين من رفح في جنوب قطاع غزة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في سيارات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر. ويوميًا منذ الجمعة، تفرج حماس عن عشرة من النساء والأطفال لديها، مقابل إفراج الدولة العبرية عن ثلاثين سجينًا فلسطينيًا.

-  هيئة الأسرى الفلسطينية تعلن أسماء الدفعة الخامسة من صفقة التبادل.. «15 أسيرة و15 طفلًا قاصرًا»
-  قطر: الإسرائيليون المفرج عنهم ضمن الدفعة الرابعة هم أيضًا من حملة الجنسيات الأجنبية (شاهد)
-  الخارجية القطرية: التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في غزة

وذكرت قناة «الجزيرة» أن مجموعة من القسام وسرايا القدس قامت بتسليم الأسرى إلى الصليب الأحمر الدولي عبر معبر رفح، مضيفة أن القافلة قد غادرت المعبر عد تسلمها المحتجزين.

15 أسيرة و15 طفلًا قاصرًا
أعلنت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أسماء الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى والذين سيجري الإفراج عنهم مساء اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023.

وضمت القائمة 15 أسيرة و15 طفلًا قاصرًا، أي ما مجموعه 30 أسيرة وطفلًا، وذلك ضمن اتفاق الهدنة. ودخلت الهدنة الموقتة في قطاع غزة يومها الخامس، اليوم الثلاثاء، بعد تمديدها ليومين إضافيين بشروط الهدنة السابقة نفسها.

وأعلنت حكومة الاحتلال موافقتها على إضافة 50 أسيرة فلسطينية إلى صفقة تبادل الأسرى، إذا أفرجت حركة حماس عن مزيد من الأسرى الإسرائيليين في القطاع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

التعادل السلبي يسيطر على «ديربي العاصمة» بين الاتحاد والأهلي طرابلس

التعادل السلبي يسيطر على «ديربي العاصمة» بين الاتحاد والأهلي طرابلس
«سي إن إن»: الهدنة في غزة تزيد ضغوط الداخل على بايدن بشأن تمويل «إسرائيل»

«سي إن إن»: الهدنة في غزة تزيد ضغوط الداخل على بايدن بشأن تمويل «إسرائيل»
«الصحة العالمية»: السكان في غزة مهددون بالموت بسبب الأمراض أكثر من القصف

«الصحة العالمية»: السكان في غزة مهددون بالموت بسبب الأمراض أكثر من القصف
مدرب منتخب ليبيا للملاكمة يتحدث لـ«بوابة الوسط» عن مشوار «الفرسان»

مدرب منتخب ليبيا للملاكمة يتحدث لـ«بوابة الوسط» عن مشوار «الفرسان»
شاهد.. الخمسي يعرض «في التسعين» التشكيلة الأنسب لـ«ديربي العاصمة»

شاهد.. الخمسي يعرض «في التسعين» التشكيلة الأنسب لـ«ديربي العاصمة»
عقيلة يؤكد ضرورة الالتزام بتنفيذ قوانين الانتخابات «كما هي» (فيديو)

عقيلة يؤكد ضرورة الالتزام بتنفيذ قوانين الانتخابات «كما هي» (فيديو)
الاحتلال يقر بإصابة 1000 جندي في حرب غزة

الاحتلال يقر بإصابة 1000 جندي في حرب غزة
معهد أفريقي: إستراتيجية أوروبا تجاه الهجرة أضرت بالأمن والاستقرار في دول منطقة الساحل

معهد أفريقي: إستراتيجية أوروبا تجاه الهجرة أضرت بالأمن والاستقرار في دول منطقة ...
«أنا يحيي السنوار ولن تتعرضوا لأذى».. صحف اسرائيلية تؤكد لقاء قائد حماس بأسرى في أحد أنفاق غزة

«أنا يحيي السنوار ولن تتعرضوا لأذى».. صحف اسرائيلية تؤكد لقاء قائد حماس بأسرى في...
كاريكاتير خيري - غزة.. حقل تجارب للأسلحة الأميركية

كاريكاتير خيري - غزة.. حقل تجارب للأسلحة الأميركية
«اقتصاد بلس»: خبراء يوضحون أسباب تراجع الدينار الليبي أمام الدولار

«اقتصاد بلس»: خبراء يوضحون أسباب تراجع الدينار الليبي أمام الدولار
«في التسعين»: هل مايك تايسون في الاتحاد أم الأهلي طرابلس

«في التسعين»: هل مايك تايسون في الاتحاد أم الأهلي طرابلس
«في التسعين»: لمن توقع أسامة السنوسي الفوز في ديربي الاتحاد والأهلي طرابلس

«في التسعين»: لمن توقع أسامة السنوسي الفوز في ديربي الاتحاد والأهلي طرابلس
كلمة «أصلي» أكثر الكلمات في البحث الإلكتروني بقاموس «ميريام وبستر»

كلمة «أصلي» أكثر الكلمات في البحث الإلكتروني بقاموس «ميريام وبستر»
كلمة «أصلي» أكثر الكلمات في البحث الإلكتروني بقاموس «ميريام وبستر»

كلمة «أصلي» أكثر الكلمات في البحث الإلكتروني بقاموس «ميريام وبستر»
شاحنة «بازل» اليابانية الكهربائية تصل الولايات المتحدة

شاحنة «بازل» اليابانية الكهربائية تصل الولايات المتحدة
فرق الإنقاذ الهندية على بُعد 5 أمتار من 41 عاملا عالقين في نفق منهار

فرق الإنقاذ الهندية على بُعد 5 أمتار من 41 عاملا عالقين في نفق منهار
«تغطية خاصة»: الطاولة الخماسية: باتيلي يقترح، القيادة ترفض، ماذا بعد؟

«تغطية خاصة»: الطاولة الخماسية: باتيلي يقترح، القيادة ترفض، ماذا بعد؟
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«حماس» والاحتلال يتبادلان أسماء 30 فلسطينيا وعشرة إسرائيليين للإفراج عنهم في اليوم الخامس للهدنة
«حماس» والاحتلال يتبادلان أسماء 30 فلسطينيا وعشرة إسرائيليين ...
مديرا الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية في الدوحة لبحث «المرحلة المقبلة» من اتفاق الهدنة في غزة
مديرا الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية في الدوحة لبحث «المرحلة ...
«كتائب القسام» تعلن تعامل عناصرها مع «خرق واضح» للهدنة من الاحتلال
«كتائب القسام» تعلن تعامل عناصرها مع «خرق واضح» للهدنة من ...
«الصحة العالمية»: السكان في غزة مهددون بالموت بسبب الأمراض أكثر من القصف
«الصحة العالمية»: السكان في غزة مهددون بالموت بسبب الأمراض أكثر ...
«القسام» تتعامل مع «احتكاك ميداني» شمال غزة وتتصدى لخرق الاحتلال للتهدئة
«القسام» تتعامل مع «احتكاك ميداني» شمال غزة وتتصدى لخرق الاحتلال ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رسالة من أسيرة إسرائيلية لكتائب القسام.. «شكرا لإنسانيتكم أنتم أحباب لطفلتي»
رسالة من أسيرة إسرائيلية لكتائب القسام.. «شكرا لإنسانيتكم ......
مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار قدمته مالطا يدعو إلى هدن إنسانية في غزة
مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار قدمته مالطا يدعو إلى هدن ......
الاحتلال يخفض عدد قتلاه في عملية «طوفان الأقصى» من 1400 إلى 1200 شخص
الاحتلال يخفض عدد قتلاه في عملية «طوفان الأقصى» من 1400 إلى ......
نتانياهو يرفض مجددا أي وقف لإطلاق النار في غزة من دون إطلاق الأسرى
نتانياهو يرفض مجددا أي وقف لإطلاق النار في غزة من دون إطلاق ......
واشنطن تؤكد إسقاط الحوثيين مسيّرة أميركية قبالة اليمن
واشنطن تؤكد إسقاط الحوثيين مسيّرة أميركية قبالة اليمن...
المزيد
الاحتلال الإسرائيلي يطلق 30 سجينًا فلسطينيًا مقابل الإفراج عن 10 أسرى ضمن الدفعة الخامسة
الاحتلال الإسرائيلي يطلق 30 سجينًا فلسطينيًا مقابل الإفراج ......
انتشال 160 شهيدا في قطاع غزة من تحت الأنقاض والشوارع والطرقات خلال 24 ساعة
انتشال 160 شهيدا في قطاع غزة من تحت الأنقاض والشوارع ......
هيئة الأسرى الفلسطينية تعلن أسماء الدفعة الخامسة من صفقة التبادل.. «15 أسيرة و15 طفلًا قاصرًا»
هيئة الأسرى الفلسطينية تعلن أسماء الدفعة الخامسة من صفقة ......
«القسام» تتعامل مع «احتكاك ميداني» شمال غزة وتتصدى لخرق الاحتلال للتهدئة
«القسام» تتعامل مع «احتكاك ميداني» شمال غزة وتتصدى لخرق ......
«الصحة العالمية»: السكان في غزة مهددون بالموت بسبب الأمراض أكثر من القصف
«الصحة العالمية»: السكان في غزة مهددون بالموت بسبب الأمراض ......
المزيد