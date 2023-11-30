  • Alwasat News
Atwasat

استشهاد الفنان التشكيلي ثائر الطويل هو وعائلته إثر قصف إسرائيلي على قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 نوفمبر 2023, 09:47 صباحا
استشهاد الفنان التشكيلي ثائر الطويل هو وعائلته إثر قصف إسرائيلي على قطاع غزة
الفنان التشكيلي الشهيد وجداريته «من أجل القدس». (فيسبوك)
alwasat radio

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، أمس الأربعاء، استشهاد الفنان التشكيلي ثائر الطويل هو وعائلته إثر قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت الوزارة «استشهاد الفنان التشكيلي ورئيس منتدى الفن التشكيلي ثائر الطويل 43 عاماً هو وعائلته إثر تعرضه لقصف إسرائيلي إثر العدوان على قطاع غزة، وذلك في 23 من الشهر الحالي»، حسب منشور الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتابعت الوزارة في المنشور أن «من أبرز الأعمال التي أطلقها عبر المنتدى جدارية بعنوان (لأجل القدس)، وجدارية (انتزاع الحرية) تضامناً مع الأسرى في سجون الاحتلال»

وفي وقت سابق أعلنت الصفحة عن استشهاد الطالبة في معهد إدوراد سعيد الوطني للموسيقى فرع غزة لبنى محمود عليان، مع عائلتها والعشرات من أقاربها إثر غارة إسرائيلية، استهدفت منزلهم في النصيرات.

كانت تغني وتعزف للفرح والحياة
وقالت الوزراة «يذكر أن الطالبة لبنى عليان تدرس في مدرسة غزة للموسيقى على آلة الكمان، وهي من طلبة المعهد المميزات، وكانت تغني وتعزف للفرح والحياة، وكانت تطمح أن تكون الموسيقى جزءاً أساسياً من مستقبلها، وأن تكون وسيلتها لتمثّل أهلها ومدينتها وفلسطين في الأوركسترات الفلسطينية والعربية والعالمية».

وقصف الاحتلال عديد المواقع الثقافية والأثرية والتراثية في قطاع غزة، في عدوانه والذي استمر وتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي على قطاع غزة دمرت خلالها قرابة 300 ألف وحدة سكنية وقتلت أكثر من 15 ألف مواطن غالبيتهم من الأطفال والنساء إلى جانب أكثر من 36 ألف إصابة.

يولا بينيفولسكي تتخلى عن الجنسية الإسرائيلية ردا على مجاز الاحتلال في غزة
التونسية هند صبري تستقيل من برنامج الأغذية العالمي: «جوّعوا غزة»
الليبية مها دخيل تدفع ثمن دعمها غزة في هوليوود

وفي منشور آخر قالت الوزارة في تصميم «إنفوجرافي» أن المحتل لا يريد وعيا ولا ثقافة، بل يريد جيلا لا يهتم بالتعليم ولا بالثقافة، وذكرت عديد المكتبات والمواقع الثقافية والعلمية منها المركز الثقافي الاجتماعي العربي، والمركز الثقافي الكاثوليكي، وجمعية أبناؤنا للتنمية، ومكتبة الشروق، ومتحف القراءة، وغيرها.

ملامح غزة القديمة
وفي وقت سابق أعلنت الوزارة غن قصف «بيت السقا» الأثري داخل حي الشجاعية شرق مدينة غزة، أدى إلى تدميره بالكامل، وقالت الوزارة عن البيت المدمر إنه «يجسد ملامح غزة القديمة، وأعيد ترميمه العام 2014 ليتحول إلى مركز ثقافي، ويعتبر من أقدم البيوت، ويعود تاريخ بنائه إلى 400 عام».

قال وزير الثقافة الفلسطيني د. عاطف أبو سيف إن «استهداف الاحتلال للمثقفين والأدباء والفنانين في قطاع غزة الذين استشهدوا على أرض غزة هو استهداف للرواية الفلسطينية وللثقافة الوطنية ومكوناتها»، وتابع أبو سيف «أن استهداف الاحتلال للقطاع الثقافي وشواهده، يأتي في سياق وحشية الاحتلال وإجرامه بحق شعبنا وبحق أرضنا».

الطالبة الشهيدة لبنى محمود عليان. (فيسبوك)
الطالبة الشهيدة لبنى محمود عليان. (فيسبوك)
«انفوغراف» المواقع الثقافية التي دمرها الكيان الصهيوني. (فيسبوك)
«انفوغراف» المواقع الثقافية التي دمرها الكيان الصهيوني. (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العثور على جثامين 5 أطفال خدّج متحللة في مستشفى بغزة

العثور على جثامين 5 أطفال خدّج متحللة في مستشفى بغزة
يولا بينيفولسكي تتخلى عن الجنسية الإسرائيلية ردا على مجاز الاحتلال في غزة

يولا بينيفولسكي تتخلى عن الجنسية الإسرائيلية ردا على مجاز الاحتلال في غزة
محامي يانغ ثاغ يؤكد أن كلمات أغاني موكله تعكس واقعاً لكنها ليست اعترافا بجرائم

محامي يانغ ثاغ يؤكد أن كلمات أغاني موكله تعكس واقعاً لكنها ليست اعترافا بجرائم
اتحاد كرة السلة يعلن إيقاف النشاط لعدم حصول الأندية على الدعم المالي

اتحاد كرة السلة يعلن إيقاف النشاط لعدم حصول الأندية على الدعم المالي
كيف رد إيلون ماسك على دعوة «حماس» له لزيارة قطاع غزة؟

كيف رد إيلون ماسك على دعوة «حماس» له لزيارة قطاع غزة؟
كلوب يطالب جماهير ليفربول بتحويل ملعب آنفيلد إلى كابوس أمام لاعبي لاسك

كلوب يطالب جماهير ليفربول بتحويل ملعب آنفيلد إلى كابوس أمام لاعبي لاسك
«حماس» تدعو لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على إعدام طفلين بدم بارد في جنين

«حماس» تدعو لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على إعدام طفلين بدم بارد في جنين
صندوق الثروة السيادي السعودي يعتزم شراء 10% من مطار هيثرو البريطاني

صندوق الثروة السيادي السعودي يعتزم شراء 10% من مطار هيثرو البريطاني
إنجاز جديد.. هالاند يتفوق على مبابي ونيستلروي وبوشكاش

إنجاز جديد.. هالاند يتفوق على مبابي ونيستلروي وبوشكاش
«مجلات الطفل الليبي» على مائدة الجمعية الليبية للآداب والفنون

«مجلات الطفل الليبي» على مائدة الجمعية الليبية للآداب والفنون
الاحتلال يحرق ويدمر مبنى الأرشيف المركزي في غزة ويعدم آلاف الوثائق التاريخية

الاحتلال يحرق ويدمر مبنى الأرشيف المركزي في غزة ويعدم آلاف الوثائق التاريخية
الحقول العائمة تغزو بحيرة إنلي البورمية الغنية بتنوعها الحيوي

الحقول العائمة تغزو بحيرة إنلي البورمية الغنية بتنوعها الحيوي
دراسة: اللغة التي يسمعها الجنين تؤثر على تطوره العقلي

دراسة: اللغة التي يسمعها الجنين تؤثر على تطوره العقلي
كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين.. 29 نوفمبر

كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين.. 29 نوفمبر
في اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين.. مصر تطالب بوقف دائم لإطلاق النار بغزة وحل شامل للقضية

في اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين.. مصر تطالب بوقف دائم لإطلاق النار بغزة ...
فرنسا ترفع أسعار السجائر قريبًا وتحظر التدخين على الشواطئ وفي الحدائق العامة

فرنسا ترفع أسعار السجائر قريبًا وتحظر التدخين على الشواطئ وفي الحدائق العامة
شاهد في «اقتصاد بلس»: الهجرة غير النظامية ترهق كاهل الدولة الليبية

شاهد في «اقتصاد بلس»: الهجرة غير النظامية ترهق كاهل الدولة الليبية
تقرير: «اتفاق الفساد» بين النخب الليبية يوفر هدوءا وهميا

تقرير: «اتفاق الفساد» بين النخب الليبية يوفر هدوءا وهميا
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
تحت عنوان «غدا سيزهر الليمون» انطلاق المهرجان الوطني الثاني عشر للفنون المسرحية
تحت عنوان «غدا سيزهر الليمون» انطلاق المهرجان الوطني الثاني عشر ...
مسرحية «نوتردام دو باريس» تحتفل بعيدها الخامس والعشرين
مسرحية «نوتردام دو باريس» تحتفل بعيدها الخامس والعشرين
فيلمان «إسباني وفرنسي» في مهرجان الفيلم الأوروبي بطرابلس
فيلمان «إسباني وفرنسي» في مهرجان الفيلم الأوروبي بطرابلس
المؤرخ سالم الكبتي في ضيافة جامعة «عمر المختار»
المؤرخ سالم الكبتي في ضيافة جامعة «عمر المختار»
محامي يانغ ثاغ يؤكد أن كلمات أغاني موكله تعكس واقعاً لكنها ليست اعترافا بجرائم
محامي يانغ ثاغ يؤكد أن كلمات أغاني موكله تعكس واقعاً لكنها ليست ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الليبية مها دخيل تدفع ثمن دعمها غزة في هوليوود
الليبية مها دخيل تدفع ثمن دعمها غزة في هوليوود...
«شعراء ليبيون» يتضامنون مع فسطين تحت شعار «لا قصيدة إلا التي معها.. نفديك يا مسرى الرسول»
«شعراء ليبيون» يتضامنون مع فسطين تحت شعار «لا قصيدة إلا التي......
المنفي يكرم الفائز بجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن
المنفي يكرم الفائز بجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن...
باسم يوسف يضع معاناة الشعب الفلسطيني في دائرة الضوء العالمية
باسم يوسف يضع معاناة الشعب الفلسطيني في دائرة الضوء العالمية...
ذكرى رحيل الأستاذ مصباح عريبي
ذكرى رحيل الأستاذ مصباح عريبي...
المزيد
السياحة المصرية تفتتح اليوم «تجريبيا» البهو العظيم في المتحف المصري
السياحة المصرية تفتتح اليوم «تجريبيا» البهو العظيم في المتحف......
استشهاد الفنان التشكيلي ثائر الطويل هو وعائلته إثر قصف إسرائيلي على قطاع غزة
استشهاد الفنان التشكيلي ثائر الطويل هو وعائلته إثر قصف ......
يولا بينيفولسكي تتخلى عن الجنسية الإسرائيلية ردا على مجاز الاحتلال في غزة
يولا بينيفولسكي تتخلى عن الجنسية الإسرائيلية ردا على مجاز ......
محامي يانغ ثاغ يؤكد أن كلمات أغاني موكله تعكس واقعاً لكنها ليست اعترافا بجرائم
محامي يانغ ثاغ يؤكد أن كلمات أغاني موكله تعكس واقعاً لكنها ......
المؤرخ سالم الكبتي في ضيافة جامعة «عمر المختار»
المؤرخ سالم الكبتي في ضيافة جامعة «عمر المختار»...
المزيد