استشهاد الفنان التشكيلي ثائر الطويل هو وعائلته إثر قصف إسرائيلي على قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، أمس الأربعاء، استشهاد الفنان التشكيلي ثائر الطويل هو وعائلته إثر قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت الوزارة «استشهاد الفنان التشكيلي ورئيس منتدى الفن التشكيلي ثائر الطويل 43 عاماً هو وعائلته إثر تعرضه لقصف إسرائيلي إثر العدوان على قطاع غزة، وذلك في 23 من الشهر الحالي»، حسب منشور الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتابعت الوزارة في المنشور أن «من أبرز الأعمال التي أطلقها عبر المنتدى جدارية بعنوان (لأجل القدس)، وجدارية (انتزاع الحرية) تضامناً مع الأسرى في سجون الاحتلال»

وفي وقت سابق أعلنت الصفحة عن استشهاد الطالبة في معهد إدوراد سعيد الوطني للموسيقى فرع غزة لبنى محمود عليان، مع عائلتها والعشرات من أقاربها إثر غارة إسرائيلية، استهدفت منزلهم في النصيرات.

كانت تغني وتعزف للفرح والحياة

وقالت الوزراة «يذكر أن الطالبة لبنى عليان تدرس في مدرسة غزة للموسيقى على آلة الكمان، وهي من طلبة المعهد المميزات، وكانت تغني وتعزف للفرح والحياة، وكانت تطمح أن تكون الموسيقى جزءاً أساسياً من مستقبلها، وأن تكون وسيلتها لتمثّل أهلها ومدينتها وفلسطين في الأوركسترات الفلسطينية والعربية والعالمية».

وقصف الاحتلال عديد المواقع الثقافية والأثرية والتراثية في قطاع غزة، في عدوانه والذي استمر وتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي على قطاع غزة دمرت خلالها قرابة 300 ألف وحدة سكنية وقتلت أكثر من 15 ألف مواطن غالبيتهم من الأطفال والنساء إلى جانب أكثر من 36 ألف إصابة.

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وفي منشور آخر قالت الوزارة في تصميم «إنفوجرافي» أن المحتل لا يريد وعيا ولا ثقافة، بل يريد جيلا لا يهتم بالتعليم ولا بالثقافة، وذكرت عديد المكتبات والمواقع الثقافية والعلمية منها المركز الثقافي الاجتماعي العربي، والمركز الثقافي الكاثوليكي، وجمعية أبناؤنا للتنمية، ومكتبة الشروق، ومتحف القراءة، وغيرها.

ملامح غزة القديمة

وفي وقت سابق أعلنت الوزارة غن قصف «بيت السقا» الأثري داخل حي الشجاعية شرق مدينة غزة، أدى إلى تدميره بالكامل، وقالت الوزارة عن البيت المدمر إنه «يجسد ملامح غزة القديمة، وأعيد ترميمه العام 2014 ليتحول إلى مركز ثقافي، ويعتبر من أقدم البيوت، ويعود تاريخ بنائه إلى 400 عام».

قال وزير الثقافة الفلسطيني د. عاطف أبو سيف إن «استهداف الاحتلال للمثقفين والأدباء والفنانين في قطاع غزة الذين استشهدوا على أرض غزة هو استهداف للرواية الفلسطينية وللثقافة الوطنية ومكوناتها»، وتابع أبو سيف «أن استهداف الاحتلال للقطاع الثقافي وشواهده، يأتي في سياق وحشية الاحتلال وإجرامه بحق شعبنا وبحق أرضنا».

الطالبة الشهيدة لبنى محمود عليان. (فيسبوك)

«انفوغراف» المواقع الثقافية التي دمرها الكيان الصهيوني. (فيسبوك)