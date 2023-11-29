يولا بينيفولسكي تتخلى عن الجنسية الإسرائيلية ردا على مجاز الاحتلال في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الممثلة وصانعة الأفلام يولا بينيفولسكي، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، تخليها عن جنسيتها الإسرائيلية، لأنها تأكدت أن السلام لم يكن يوما هدفا لإسرائيل.

وجاء ذلك خلال فيديو بثته بينيفولسكي على حسابها الرسمي على موقع الصور «إنستجرام»، وقالت فيه ردا على سؤال لماذا تتنازل عن جنسيتها الآن: «اتضح أكثر من قبل أن إسرائيل ليس هدفها السلام، ولا أدري أن كان مطروحا من قبل».

وقالت يولا التي هاجرت إلى كندا منذ 23 عاما في بداية البث «أهلا بالجميع، اسمي يولا، وأنا ممثلة وصانعة أفلام في تورنتو، وأنا أيضا أحمل الجنسية الإسرائيلية»، وتابعت: «هذا جواز سفري الإسرائيلي، وهذه بطاقة تعريف الإسرائيلية، وهذه بطاقة الإعفاء من الجيش الخاصة بي، أنا لم أخدم في الجيش، في خلال الأسبوع الماضي تقدمتُ بطلب للتنازل عن جنسيتي الإسرائيلية في القنصلية بتورنتو، لم يكن قرارا أخذته بسهولة، ولكنني كنت أفكر به منذ وقت طويل».

طلبها جاء ردا على العدوان المروع في غزة

وأكدت أنها «منذ اللحظة التي تأكدت فيها من التاريخ الحقيقي عن المكان الذي نشأتُ فيه، التاريخ الذي لم يُدرس لنا في المدارس، او حتى تحدثوا عنه في الفترة التي نشأت فيها هناك حتى الأسبوع الماضي في القنصلية، لقد كانت عملية استغرفت حوالي عقدين من الوقت، نعم قدمت الطلب كطريقة للرد على العدوان الإسرائيلي المروع في غزة»

- التونسية هند صبري تستقيل من برنامج الأغذية العالمي: «جوّعوا غزة»

- استبعاد ميليسا باريرا من فيلم «سكريم 7» بسبب تضامنها مع غزة

- الليبية مها دخيل تدفع ثمن دعمها غزة في هوليوود

وأضافت بينيفولسكي «ولكن بما أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها إسرائيل بالعدوان على غزة، لماذا الآن؟ لماذا هذه اللحظة؟ بسبب كمية الإصابات التي وصلت إلى أبعاد كارثية، وبالرغم من أننا في هدنة أو استراحة أو ما تريد تسميته في الوقت الحالي، ولكن يبدو أنها لن تنتهى في أي وقت قريب، خاصة مع تأكيد السلطات الإسرائيلية أنهم بعد الهدنة ينتوون استمرار الضرب لأكثر من شهرين على الأقل».