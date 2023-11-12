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«هنا غزة» في ضيافة مسرح الكشاف (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 نوفمبر 2023, 01:10 مساء
«هنا غزة» في ضيافة مسرح الكشاف (صور)
جانب من مسرحية «هنا غزة.. هنا العزة» في مسرح الكشاف بطرابلس، في 11 نوفمبر 2023. (بوابة الوسط)
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احتضن مسرح الكشاف، أمس السبت، تظاهرة ثقافية تحت عنوان «هنا غزة.. هنا العزة» وهو ذاته عنوان المسرحية التي شهدها ركح المسرح بمشاركة مجموعة من الفنانين.

شملت الفعالية التي أشرف عليها خريجو كلية الفنون والإعلام، برعاية فريق «اللمة الطيب» بمشاركة وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، معرضا لرسوم الكاريكاتير شارك فيه الفنانون خيري الشريف، والعجيلي العبيدي. 

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جسّد المعرض جانبا من الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بشكل عام، وقطاع غزة بشكل خاص، وانتقدت الأعمال الفنية موقف الأنظمة العربية من العدوان، وصورت بشكل ساخر ازدواجية المعايير التي يمارسها المجتمع الدولي. 

امتزاج الفنون في دعم غزة
أعد مسرحية «هنا غزة» وأخرجها الفنان أحمد إبراهيم حسن، وأداء مجموعة من الفنانين الرواد، منهم الفنان مفتاح الفقيه والفنانة هدى عبداللطيف ونخبة من الممثلين الشباب، ومزجت المسرحية بين الشعر والنص الشعري المسرحي. 

وتولى هندسة الإضاء الفنان إبراهيم المزوغي، وهندسة الصوت الفنان فتحي سلامة، وموسيقى مصطفى البوسيفي.

وتعالج المسرحية المعاناة التي يتعرض لها أطفال ونساء وشيوخ غزة، وتطرح خيار «المقاومة» لمواجهة وحشية الاحتلال.

جانب من مسرحية «هنا غزة.. هنا العزة» في مسرح الكشاف بطرابلس، في 11 نوفمبر 2023. (بوابة الوسط)
جانب من مسرحية «هنا غزة.. هنا العزة» في مسرح الكشاف بطرابلس، في 11 نوفمبر 2023. (بوابة الوسط)
جانب من مسرحية «هنا غزة.. هنا العزة» في مسرح الكشاف بطرابلس، في 11 نوفمبر 2023. (بوابة الوسط)
جانب من مسرحية «هنا غزة.. هنا العزة» في مسرح الكشاف بطرابلس، في 11 نوفمبر 2023. (بوابة الوسط)
جانب من مسرحية «هنا غزة.. هنا العزة» في مسرح الكشاف بطرابلس، في 11 نوفمبر 2023. (بوابة الوسط)
جانب من مسرحية «هنا غزة.. هنا العزة» في مسرح الكشاف بطرابلس، في 11 نوفمبر 2023. (بوابة الوسط)
جانب من معرض الكاريكاتير، في 11 نوفمبر 2023. (بوابة الوسط)
جانب من معرض الكاريكاتير، في 11 نوفمبر 2023. (بوابة الوسط)
جانب من معرض الكاريكاتير، في 11 نوفمبر 2023. (بوابة الوسط)
جانب من معرض الكاريكاتير، في 11 نوفمبر 2023. (بوابة الوسط)
جانب من معرض الكاريكاتير، في 11 نوفمبر 2023. (بوابة الوسط)
جانب من معرض الكاريكاتير، في 11 نوفمبر 2023. (بوابة الوسط)
جانب من معرض الكاريكاتير، في 11 نوفمبر 2023. (بوابة الوسط)
جانب من معرض الكاريكاتير، في 11 نوفمبر 2023. (بوابة الوسط)
جانب من معرض الكاريكاتير، في 11 نوفمبر 2023. (بوابة الوسط)
جانب من معرض الكاريكاتير، في 11 نوفمبر 2023. (بوابة الوسط)
جانب من معرض الكاريكاتير، في 11 نوفمبر 2023. (بوابة الوسط)
جانب من معرض الكاريكاتير، في 11 نوفمبر 2023. (بوابة الوسط)
جانب من معرض الكاريكاتير، في 11 نوفمبر 2023. (بوابة الوسط)
جانب من معرض الكاريكاتير، في 11 نوفمبر 2023. (بوابة الوسط)
جانب من معرض الكاريكاتير، في 11 نوفمبر 2023. (بوابة الوسط)
جانب من معرض الكاريكاتير، في 11 نوفمبر 2023. (بوابة الوسط)
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