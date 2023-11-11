رسالة من نجمة هوليوود في أكبر مظاهرة لدعم غزة

القاهرة - بوابة الوسط

شاركت نجمة هوليوود سوزان ساراندون في مظاهرة بالعاصمة الأميركية واشنطن، تضامنا مع أهالي قطاع غزة، الذين يتعرضون للقصف الإسرائيلي المستمر، ما أدى إلى قتل ما يقارب من 11 ألف فلسطيني، أغلبهم من النساء والأطفال والمسنين.

وقالت ساراندون، التي ارتدت في المظاهرات الكوفية الرمزية للشعب الفلسطيني، في منشور لها على موقع «اكس» (تويتر سابقا): «ليس من الضرورى أن تكون فلسطينيا، حتى تهتم بما يحدث فى غزة، أنا أقف مع فلسطين، لا أحد حر حتى يتحرر الجميع».

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وشاركت ساراندون أيضا العديد من مقاطع الفيديو من داخل غزة، تكشف الممارسات الوحشية ضد الأطفال والنساء، وتعد ساراندون واحدة من أهم النجمات العالميات الداعمات لأهل فلسطين. وقالت في نفس المنشور ««كمية المتفجرات التي تم إسقاطها على غزة تجاوزت 12 ألف طن، أي ما يعادل حجم القنبلة النووية التي أُسقطت على هيروشيما».

المظاهرات الأكبر في أميركا

وشهدت واشنطن مشاركة الآلاف في مظاهرة حاشدة «وُصفت بالأكبر في العاصمة الأميريكية» للمطالبة بوقف الحرب على غزة، مع التنديد بالسياسات الغربية الداعمة لإسرائيل.

وخرجت مظاهرات أخرى في أنحاء الولايات المتحدة، يوم السبت الماضي، بما في ذلك نيويورك وسان فرانسيسكو، كما نظمت مظاهرات مماثلة في كندا.