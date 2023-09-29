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تعليق الزيارة إلى قلعة «ماتشو بيتشو» في البيرو موقتا للصيانة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 سبتمبر 2023, 12:04 مساء
تعليق الزيارة إلى قلعة «ماتشو بيتشو» في البيرو موقتا للصيانة
الموقع الأثري لماتشو بيتشو في بيرو في 2 نوفمبر 2020. (أ ف ب)
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عُلّقت الزيارات إلى أقسام من قلعة ماتشو بيتشو السياحية الشهيرة في البيرو، بسبب تآكل عدد من هياكلها الحجرية، على ما أعلنت وزارة الثقافة الخميس.

وقالت مندوبة الوزارة في مدينة كوسكو ماريتزا روزا كانديا، إن الزيارات إلى معبدي كوندور والشمس وإلى إنتيهواتانا الذي يشكل منحوتة حجرية مقدسة لدى شعوب الإنكا، «مغلقة موقتاً أمام الزوار»ن بحسب وكالة «فرانس برس».

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وتابعت أن «الأعداد الكبيرة من السياح تتسبب بتدهور الهياكل الحجرية في هذه الأقسام الثلاثة الرمزية للقلعة»، مشيرةً إلى «ضرورة إغلاقها لصيانتها، لأن الأضرار دائمة وعلينا حماية تراثنا».

القلعة وجهة سياحية رئيسية في البيرو
ويصل إلى 3800 يومياً عدد زوار القلعة التي تشكل وجهة سياحية رئيسية في البيرو مبنية على ارتفاع 2500 متر.

وشُيّدت ماتشو بيتشو خلال القرن الخامس عشر في عهد الإمبراطور باتشاكوتيك إبّان حقبة حضارة الإنكا، وتعتبر تحفة معمارية وهندسية وهي مُدرجة منذ العام 1981 على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

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