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«تينمل الأثري» على قائمة التراث العالمي بعد تضرره من زلزال المغرب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 سبتمبر 2023, 06:22 مساء
«تينمل الأثري» على قائمة التراث العالمي بعد تضرره من زلزال المغرب
أثر الأضرار على مسجد تينمل الواقع في جبال الأطلس الكبير، على بعد 100 كلم جنوبي العاصمة مراكش. (الإنترنت)
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التزمت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو» بإدراج «مسجد تينمل» ضمن مواقع التراث العالمي، وذلك بعد تلقيها أنباء عن وقوع «أضرار بالغة» به.

ألحق الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب أضرارًا بالغة بالمسجد المبني بالطوب اللبن والحجر الذي يرجع إلى أسرة من القرون الوسطى فتحت شمال أفريقيا وإسبانيا، وأشارت «يونسكو» أنها ما زالت تنتظر إرسال فريق لتقييم الأضرار. وفقًا لوكالة أنباء «رويتر».

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وردًا على سؤال لـ«رويترز» عن الأضرار التي لحقت بالمسجد، قال مصدر بوزارة الثقافة المغربية إن الوزارة قررت ترميمه وستخصص ميزانية له دون الخوض في تفاصيل.

ويقع المسجد على ارتفاع 1230 مترا، ويتميز بصومعته الفريدة من نوعها في المعمار الإسلامي، ووفق اليونيسكو، فإن مسجد تينمل بُني وفقا للتراث الأندلسي المغاربي، الذي «يجمع بين صقل التقاليد المعمارية وتقنيات البناء المحلية».

مسجد تينمل الواقع في جبال الأطلس الكبير، على بعد 100 كلم جنوبي العاصمة مراكش قبل أضرار الزلزال. (الإنترنت)
مسجد تينمل الواقع في جبال الأطلس الكبير، على بعد 100 كلم جنوبي العاصمة مراكش قبل أضرار الزلزال. (الإنترنت)
مسجد تينمل الواقع في جبال الأطلس الكبير، على بعد 100 كلم جنوبي العاصمة مراكش قبل أضرار الزلزال. (الإنترنت)
مسجد تينمل الواقع في جبال الأطلس الكبير، على بعد 100 كلم جنوبي العاصمة مراكش قبل أضرار الزلزال. (الإنترنت)
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