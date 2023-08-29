«يونسكو» توصي بحذف مقابر ملوك «بوغندا» من قائمة التراث المعرض للخطر

القاهرة - بوابة الوسط

أوصت منظمة «يونسكو» أمس الإثنين، بإزالة موقع كاسوبي الذي يضم مقابر ملوك بوغندا، (مملكة غير معترف بها في جنوب أوغندا) من قائمة مواقع التراث المعرضة للخطر، بعدما أعيد بناؤها إثر حريق وقع العام 2010.

وستُقدّم هذه التوصية إلى الدول الإحدى والعشرين الأعضاء في لجنة التراث العالمي التي تجتمع من 10 إلى 25 سبتمبر في العاصمة السعودية الرياض، وفق ما أفادت وكالة «فرانس برس».

ويحمل هذا الحذف من قائمة التراث المعرّض للخطر «رمزية قوية»، بحسب «يونسكو»، نظرا لأن 50% من المواقع المدرجة في هذه القائمة موجودة في القارة الأفريقية.

قصر الـ«كاباكا»

وأعيد بناء موقع كاسوبي بتمويل دولي بعد حريق اندلع في مارس العام 2010 أتى إلى حدّ كبير على المبنى الرئيسي المسمى موزيبو-أزالا-مبانغا، ويضم مقابر أربعة من الـ«كاباكا» (أي ملوك بوغندا)، أول الممالك التقليدية في أوغندا.

ويشكّل قصر الـ«كاباكا» هذا الذي بني العام 1882 وحُوِّل مدفنا ملكيا العام 1884، «نموذجا استثنائيا للأسلوب المعماري الذي اعتمدته مملكة بوغندا القوية منذ القرن الثالث عشر»، وفقا لليونسكو.

وأثار حريق العام 2010 حزنا عميقا في صفوف الباغاندا، وهم رعايا ملوك بوغندا وإحدى المجموعات العرقية الرئيسية في أوغندا.

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وكانت «يونسكو» أدرجت العام 2001 هذه المجموعة من المباني الدائرية الواقعة على تلال العاصمة كمبالا والمصنوعة من الخشب والقصب بسقوف من القش، ضمن مواقع التراث العالمي، بحسب ما نقلته الوكالة الفرنسية.

قتلى وأعمال شغب

وجاء الحادث يومها فيما كانت العلاقات بين الحكومة والباغاندا «متوترة» بعدما أدى حظر السفر الذي فرض على ملكهم في سبتمبر 2009 إلى أعمال شغب واسعة النطاق حول كمبالا، مما أسفر عن سقوط 27 قتيلا على الأقل.

وبعد الحريق، سقط قتيلان على الأقل بنيران قوات الأمن الأوغندية في مواجهتها أنصار الـ«كاباكا» الذين كانوا يحتجون على زيارة الرئيس يويري موسيفيني للموقع المنكوب.

ويتمتع الباغندا بنفوذ اقتصادي وسياسي كبير، وهم مرتبطون على نحو وثيق بملوكهم ويقدسون رونالد مويندا موتيبي الثاني، الذي أعاد الرئيس موسيفيني إليه حقوقه رمزيا العام 1993.

وتولى «موسيفيني» السلطة العام 1986 في أعقاب حرب الأدغال، التي انتصر بها بدعم من بوغندا. وكان كثر من الباغندا يحتقرون منافسه الرئيس السابق ميلتون أوبوتي، لكونه حظر الممالك القبلية وأجبر الـ«كاباكا» على مغادرة أوغندا.