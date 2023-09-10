إطلاق النسخة الأولى من مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية في يناير المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة مهرجان السينما العربية بمدينة شرم الشيخ، إقامة دورة المهرجان الأولى في منتصف يناير المقبل، وسيعلن المهرجان قريبًا موعدًا لفتح باب المشاركة لأفلام جديدة لفترة محددة، بناء على اتصالات تلقتها إدارته من صنَّاع السينما ومبدعيها في العالم العربي.

ويضم المهرجان أربع مسابقات للأفلام الطويلة «روائية وتسجيلية» ومسابقة للأفلام القصيرة، ومسابقة لأفلام التحريك، ورابعة لأفلام طلاب معاهد السينما في العالم العربي، وبلغ عدد الدول العربية التي أبدت موافقتها على المشاركة في المسابقات حتى الآن 17 دولة.

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وينظم المهرجان «مؤسسة إبداع للثقافة والفنون» برئاسة مدير التصوير د. سمير فرج، وتضم إدارته الكاتب الصحفي أيمن الحكيم رئيسًا للمهرجان، ود. ثناء هاشم أستاذ السيناريو بمعهد السينما مديرًا، والمخرج سامي محمد علي مديرًا تنفيذيًا، والناقد سيد محمود سلام رئيسًا للمكتب الفني، والناقد أحمد سعد الدين مديرًا للمكتب الصحفي والمحاسب فهمي فؤاد مديرًا ماليًا، واختار المهرجان المخرج الكبير علي بدرخان رئيسًا شرفيًا لدورته الأولى.